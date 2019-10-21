Уткин — ветеранам «Спартака»: Не кажется, что ваш мир слишком спартакоцентричен?
Известный блогер Василий Уткин высказался о критике в адрес нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско со стороны ветеранов клуба.
Известный блогер Василий Уткин высказался о критике в адрес нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско со стороны ветеранов клуба.
«Мне кажется интересным то, как на этой неделе о Тедеско заговорили ветераны. Ветераны самые разнообразные. Те, кто упорно доживает свой век — дай бог здоровья, Михаил Гершкович — глава Объединения отечественных тренеров по футболу. Поразительная организация, которая ничего до сих пор не сделала ни для просвещения, ни для помощи молодым тренерам. А только время от времени делает то, что в русском языке называется словом “говниться”. Сказал пару слов Егор Титов. Все они были недовольны тем, что как это так — Тедеско всего полтора года проработал в “Шальке” и сейчас