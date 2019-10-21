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14:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин — ветеранам «Спартака»: Не кажется, что ваш мир слишком спартакоцентричен?

Известный блогер Василий Уткин высказался о критике в адрес нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско со стороны ветеранов клуба.

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«Мне кажется интересным то, как на этой неделе о Тедеско заговорили ветераны. Ветераны самые разнообразные. Те, кто упорно доживает свой век — дай бог здоровья, Михаил Гершкович — глава Объединения отечественных тренеров по футболу. Поразительная организация, которая ничего до сих пор не сделала ни для просвещения, ни для помощи молодым тренерам. А только время от времени делает то, что в русском языке называется словом “говниться”. Сказал пару слов Егор Титов. Все они были недовольны тем, что как это так — Тедеско всего полтора года проработал в “Шальке” и сейчас почему-то получает “Спартак”. Вместо того чтобы посмотреть на своих тренеров, которые рядом находятся. Давайте тогда скажем прямо — в “Шальке” работают просто идиоты. Ну дебилы работают в “Шальке”. Послушайте, человек пришёл в этот клуб вообще никем. Вот так вот они его взяли, да. Он и на контракте продолжал находиться. А теперь мы говорим, что его бог знает откуда позвали в “Спартак”. Вам не кажется, что ваш мир слишком спартакоцентричен? “Спартак” — то где находится в Европе, как вы думаете? Имя громкое, ну и что? “Спартак” когда-нибудь занимал второе место в Бундеслиге? Я думаю, что нет», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

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