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12:52 (мск), источник: ТАСС

Получивший тяжелую травму футболист «Рубина» Фомин переведен в палату отделения хирургии

ТАСС, 21 октября. Футболист молодежного состава казанского «Рубина» Вячеслав Фомин, получивший тяжелую травму во время матча, переведен в палату хирургического отделения. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

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18 октября Фомин получил травму во время гостевого матча молодежного чемпионата России против московского «Спартака» (0:1). На 69-й минуте встречи 17-летний защитник получил повреждение в результате столкновения с соперником.

После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали у футболиста тупую травму живота и большую потерю крови, затем ему была проведена операция. В воскресенье спортсмена сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.

Фомин провел в этом сезоне 12 матчей в молодежном первенстве, не отметившись результативными действиями.

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