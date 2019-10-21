Получивший тяжелую травму футболист «Рубина» Фомин переведен в палату отделения хирургии

18 октября Фомин получил травму во время гостевого матча молодежного чемпионата России против московского «Спартака» (0:1). На 69-й минуте встречи 17-летний защитник получил повреждение в результате столкновения с соперником.

После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали у футболиста тупую травму живота и большую потерю крови, затем ему была проведена операция. В воскресенье спортсмена сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.