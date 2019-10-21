Что может изменить в «Спартаке» Тедеско, чтобы не проиграть «Локомотиву»
Во встрече с «Рубином» новый главный тренер
Во встрече с «Рубином» новый главный тренер
Доменико Тедеско в матче против «Рубина» (0:0) удивил сразу несколькими решениями. Схемой — 4−4−2 ромбом, которая при позиционной обороне иногда превращалась в 4−3−3. Структурой игры — «Спартак» совершенно не настаивал на владении мячом. Позициями и ролью целого ряда футболистов — Крала, Бакаева, Тила.
Очевидно, что отчасти это если не эксперимент, то во многом интуитивные решения. Все же до встречи с казанцами немец, по сути, провел с командой лишь четыре полноценных тренировки — сложно считать таковой, например, занятие в понедельник, когда и сам Доменико только прилетел в Москву, и целый ряд игроков, например, Бакаев и Джикия,
Но теперь поскольку
Правда, при том, что шесть полноценных дней для работы — хороший отрезок, но совершенно очевидно, недостаточное для
Впрочем, сделать это непросто, так как Юрий Семин, борясь с обрушившимся на железнодорожников валом травм, постоянно изменяет тактическую модель. Так, в начале сезона базовой была схема 4−2−3−1. В матче с «Байером» в Лиге чемпионов Семин презентовал 4−1−4−1 с Мурило в роли
Тем не менее,
Так что, вероятно, Тедеско попробует действовать в той же стилистике, что и с «Рубином» — много атаковать позиционно нынешний «Спартак»,
Вполне вероятно, что к матчу в Черкизове будет готов Зобнин, восстанавливающийся после мышечной травмы. Его присутствие на поле сразу дает и дополнительную агрессию, и объем работы в центре поля, плюс Роман обладает неплохим дриблингом и способен за счет него протащить мяч вперед — это в свое время удачно использовал Массимо Каррера. Учитывая проблемы «Локомотива» в этой зоне — матч в Грозном в центре полузащиты у железнодорожников заканчивало трио Мурило, Коломейцев, Куликов — это является важным фактором.
Присутствие Зобнина должно помочь и Кралу. Матч с «Рубином» чех провел на неплохом уровне даже чисто визуально, цифры же это впечатление в целом подтверждают (93% точности передач, 5 из 9 выигранных единоборств, 3 успешных отбора из 5 попыток). Но одному в такой позиции тяжеловато — и в «Славии», и в сборной Чехии Кралу здорово помогал Соучек.
Появление Зелимхана в центре полузащиты против «Рубина» и то, что он оставался там до конца игры — главный сюрприз от Тедеско. По итогам встречи немец похвалил Бакаева, сказав, что тот хорошо справился с возложенными на него задачами.
«У нас будут еще другие идеи, в частности смещения игроков на другие позиции. Зелимхан — очень одаренный исполнитель, он способен выходить на разных позициях, и мы ценим его универсализм», — заметил Тедеско в эфире программы «Арена live».
Так что с возвращением Зобнина у Бакаева может появиться и
Возвращении Джикии дает возможность Тедеско перейти на схему с тремя защитниками — так в первом сезоне при нем выстраивался «Шальке». Но тогда у тренера было все лето, чтобы отработать такую модель. А, кроме того, это потребует и перестройки всей игры и всех взаимодействий в центре поля. Например, нужно будет придумать новую роль такому важному исполнителю, как Тил. И, например, кого тогда ставить справа — Рассказов и Ещенко к подобному не готовы. Очевидно, что с такими сложными экспериментами Тедеско повременит до зимней паузы.
Но, в любом случае, следить за «Спартаком» теперь по меньшей мере интересно — там теперь работает тренер, который пытается