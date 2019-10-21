Что может изменить в «Спартаке» Тедеско, чтобы не проиграть «Локомотиву»

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Шесть дней, все в сборе

Доменико Тедеско в матче против «Рубина» (0:0) удивил сразу несколькими решениями. Схемой — 4−4−2 ромбом, которая при позиционной обороне иногда превращалась в 4−3−3. Структурой игры — «Спартак» совершенно не настаивал на владении мячом. Позициями и ролью целого ряда футболистов — Крала, Бакаева, Тила.

Очевидно, что отчасти это если не эксперимент, то во многом интуитивные решения. Все же до встречи с казанцами немец, по сути, провел с командой лишь четыре полноценных тренировки — сложно считать таковой, например, занятие в понедельник, когда и сам Доменико только прилетел в Москву, и целый ряд игроков, например, Бакаев и Джикия, только-только вернулись из сборной. А в полном составе спартаковцы и вовсе работали пару дней — Максименко, Рассказов, Умяров и Глушенков были в расположении «молодежки», которая во вторник выступала в гостях в Эстонии.

Но теперь поскольку красно-белые вылетели из Лиги Европы у Тедеско будет полноценный недельный цикл для работы. Он сможет как доносить до людей свои идеи (в матче с «Рубином» какие-то вещи немец уточнял прямо по ходу дела, в паузах объясняя что-то на пальцах, а после встречи признал, что задумки по прессингу не работали так, как ему бы хотелось), так и лучше узнать возможности футболистов и решить, как их можно использовать с максимальной пользой.

Правда, при том, что шесть полноценных дней для работы — хороший отрезок, но совершенно очевидно, недостаточное для какого-то радикального преображения коллектива. Так что, скорее всего, как и в случае с «Рубином», при подготовке к дерби с «Локомотивом» Тедеско будет в первую очередь отталкиваться от футбола соперника, пытаясь придумать какие-то «фишки» на его основании.

«Локомотив» как хамелеон

Впрочем, сделать это непросто, так как Юрий Семин, борясь с обрушившимся на железнодорожников валом травм, постоянно изменяет тактическую модель. Так, в начале сезона базовой была схема 4−2−3−1. В матче с «Байером» в Лиге чемпионов Семин презентовал 4−1−4−1 с Мурило в роли хавбека-разрушителя. А за прошедший с тех пор месяц «Локо», согласно версии Instat, использовал и 4−3−3, и 4−4−2. Видимо, и против «Спартака» многое будет зависеть от того, кто из игроков окажется в наличии — на неделе встреча с «Ювентусом» в ЛЧ, так что могут последовать и новые потери.

Тем не менее, какие-то базовые вещи все равно просматриваются. Например, «Локомотив» совершенно не стремится постоянно владеть мячом. В семи последних матчах железнодорожники только раз превзошли соперника по этому показателю (54% против «Оренбурга», плюс было еще 50% против «Арсенала»). И только раз за этот отрезок красно-зеленые сделали за матч больше 500 передач (535 все в той же встрече с «Оренбургом», который сам не любит играть в контроль).

Так что, вероятно, Тедеско попробует действовать в той же стилистике, что и с «Рубином» — много атаковать позиционно нынешний «Спартак», во-первых, не готов сам, а, во-вторых, это было бы на руку сегодняшнему «Локомотиву». Но и слепого копирования, разумеется, тоже ждать не стоит.

Зобнин поможет Кралу

Вполне вероятно, что к матчу в Черкизове будет готов Зобнин, восстанавливающийся после мышечной травмы. Его присутствие на поле сразу дает и дополнительную агрессию, и объем работы в центре поля, плюс Роман обладает неплохим дриблингом и способен за счет него протащить мяч вперед — это в свое время удачно использовал Массимо Каррера. Учитывая проблемы «Локомотива» в этой зоне — матч в Грозном в центре полузащиты у железнодорожников заканчивало трио Мурило, Коломейцев, Куликов — это является важным фактором.

Присутствие Зобнина должно помочь и Кралу. Матч с «Рубином» чех провел на неплохом уровне даже чисто визуально, цифры же это впечатление в целом подтверждают (93% точности передач, 5 из 9 выигранных единоборств, 3 успешных отбора из 5 попыток). Но одному в такой позиции тяжеловато — и в «Славии», и в сборной Чехии Кралу здорово помогал Соучек.

Где мы увидим Бакаева?

Появление Зелимхана в центре полузащиты против «Рубина» и то, что он оставался там до конца игры — главный сюрприз от Тедеско. По итогам встречи немец похвалил Бакаева, сказав, что тот хорошо справился с возложенными на него задачами.

«У нас будут еще другие идеи, в частности смещения игроков на другие позиции. Зелимхан — очень одаренный исполнитель, он способен выходить на разных позициях, и мы ценим его универсализм», — заметил Тедеско в эфире программы «Арена live».

Так что с возвращением Зобнина у Бакаева может появиться и какая-то новая роль. Или же он просто вернется вперед и будет делать то, что у него отлично получается — обыгрывать один в один, нагнетать давление, бить по воротам, делать обостряющие передачи. Этим в матче с «Рубином» во втором тайме занимался Мирзов, но Бакаев — футболист более тонкий и универсальный. При этом очевидно, что эксперименты продолжатся.

Возвращении Джикии дает возможность Тедеско перейти на схему с тремя защитниками — так в первом сезоне при нем выстраивался «Шальке». Но тогда у тренера было все лето, чтобы отработать такую модель. А, кроме того, это потребует и перестройки всей игры и всех взаимодействий в центре поля. Например, нужно будет придумать новую роль такому важному исполнителю, как Тил. И, например, кого тогда ставить справа — Рассказов и Ещенко к подобному не готовы. Очевидно, что с такими сложными экспериментами Тедеско повременит до зимней паузы.