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14:29 (мск), источник: ТАСС

Премьерный показ фильма о Льве Яшине состоится 21 ноября

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Премьерный показ биографической драмы «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» режиссера Василия Чигинского состоится 21 ноября. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил продюсер картины Олег Капанец.

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Источник: РИА "Новости"

По словам продюсера, премьера может пройти на ледовой арене в Петровском парке, но организаторы еще не определились с окончательным местом показа. Вместимость арены, на которой домашние матчи проводит хоккейный клуб «Динамо», составляет около 11 тыс. зрителей. В кинотеатрах фильм выйдет в прокат с 28 ноября.

«Мы заявили день премьеры на 21 ноября. Идея показать фильм на стадионе “Динамо” правильная, управляющая компания “Динамо” сделала деловое предложение — бесплатно предоставить ледовый дворец. Туда надо будет завозить экран, звук, что сложно технически. Но мы нашли решение, осталось дело за малым — найти финансирование, которое покроет эти расходы», — отметил Капанец.

«Превратить ледовый дворец на одну ночь в самый большой кинотеатр России — очень амбициозно, но нам нужен еще один партнер. Болельщики “Динамо” нуждаются в таком празднике, но времени осталось не так много. Сейчас идут переговоры с Первым каналом, скорее всего, они покажут фильм, им все очень понравилось, они заинтересованы», — сказал Капанец.

Яшин выступал в составе московского «Динамо» с 1950 по 1971 год, а также за сборную СССР с 1954-го по 1967-й. Вместе с «Динамо» Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР. В составе советской сборной Яшин выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года. Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР показала свой лучший результат, заняв четвертое место.

В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив «Золотой мяч» (самая престижная личная награда в футболе, учрежденная журналом France Football Габриэлем Ано в 1956 году), на данный момент он является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз.

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