Антон Шунин: У Новикова много тактики и двухразовые тренировки. Он мне очень нравится

Источник: Спорт-Экспресс

В понедельник Шунин принял участие в пресс-конференции, посвященной фильму «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», который выходит в конце ноября. После нее капитан бело-голубых ответил на несколько актуальных вопросов о «Динамо».

— Фильм пока не видел, к сожалению, — сказал Шунин. — Если говорить про мои ожидания, то я бы хотел увидеть, насколько порядочным человеком был Лев Яшин, каким лидером команды, как он вел себя в жизни, с людьми. Хочется, чтобы зрители, которые увидят фильм, равнялись на Яшина, причем не только как на спортсмена, но и как человека. Сделаю от себя все зависящее, чтобы вся команда сходила на фильм. И если кто-то не знает нашу историю, узнали и бились за клуб.

— В матче с «Краснодаром» дополнительный настрой связан с юбилеем Яшина?

— Да, я всю игру видел фотографии, которые крутили на табло. Честно скажу, это даже немного сбивало. Пришло много болельщиков, мы хотели показать хороший, достойный футбол. На установке главный тренер попросил оставить на поле все силы, отдаться максимально. Тогда болельщики просто не смогли бы ничего выкрикнуть чего-то нехорошего даже в случае поражения. Выходили на поле биться и сражаться. Считаю, у нас получилось. Жаль, что немного не дожали соперника.

— Когда пропустили, тоже на фотографию смотрели?

— Нет, в этот момент нет, конечно, находился в игре. Я имел в виду, что в моменты наших атак хочешь-не хочешь, но взгляд на экран падал.

— Эта ничья — начало выхода из кризиса? Или отдельно взятая встреча?

— Давайте будем двигаться пошагово, очень хотелось бы на это надеяться. Получилась тяжелая игра, но впереди не менее простой матч с ЦСКА. Сделали работу над ошибками, хорошо подготовились к сопернику. Надеюсь, и дальше будем делать так же и потихоньку все исправим. Мы должны это сделать.

— Расстроены, что не удалось победить? Во втором тайме моментов у вас было больше, чем у «Краснодара».

— Да, мы хотели взять три очка даже в этой непростой ситуации. Но счет 1:1 мне кажется закономерным. Хотя в концовке вполне могли дожать краснодарцев, но не получилось. Будем двигаться поэтапно, теперь станет серьезно готовится к дерби с ЦСКА. Потихоньку-потихоньку вылезем из этой ситуации.

— Как чувствуете себя после травмы?

— Все лучше и лучше. Постепенно набираю кондиции.

— Что изменилось в команде после смены тренера?

— У нас за эти полторы недели было несколько двухразовых тренировок. Очень много времени уделяем тактике и теории. Не могу секреты все раскрывать, но теперь мы тщательно готовимся к сопернику. При смене тренера всегда происходит встряска. Приходит новый человек, с новыми требованиями. Все понимают наше положение в турнирной таблице, поэтому все молча слушают и впитывают информацию как губки.

— Все говорят: Новиков — это временная кандидатура. Как в «Динамо» к этому относятся?

— Я могу сказать как к этому отношусь, совсем не изучаю прессу. Понимаю, что есть вещи положительные или отрицательные, и если в них вникать, читать и смотреть, то можно в депрессию впасть. Много негатива, когда команда терпит поражения, когда что-то не получается. Спортсменам нужно играть, а не читать, поэтому мы в сторону убираем всю прессу. Наша задача — выходить на поле, а не размышлять.

— Но у команды все же есть понимание, что Новиков — это серьезная кандидатура, а не временная?