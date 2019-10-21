Источник: Судья матча «Оренбург» — «Крылья Советов» получил «неуд»

Источник: Спорт РИА Новости

Воскресная игра 13-го тура чемпионата России в Оренбурге завершилась победой гостей со счетом 1:0. В компенсированное время после спорного эпизода в штрафной площади самарцев на бровке произошла потасовка с участием игроков и тренеров команд, по итогам которой красные карточки получили защитник «Крыльев» Александр Анюков, Божович и Федотов.

«У Казарцева будет “неуд”, он сделал много ошибок. И все они повлияли на исход игры», — сказал источник.

«Инспектор поставил оценку Казарцеву, в чем я полностью с ним согласен. Оценку озвучить не можем. Но вы сами понимаете, если не было назначено пенальти, то она хорошей быть не может», — прокомментировал журналистам работу Казарцева глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.