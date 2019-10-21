Источник: Судья матча «Оренбург» — «Крылья Советов» получил «неуд»
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Василий
Воскресная игра 13-го тура чемпионата России в Оренбурге завершилась победой гостей со счетом 1:0. В компенсированное время после спорного эпизода в штрафной площади самарцев на бровке произошла потасовка с участием игроков и тренеров команд, по итогам которой красные карточки получили защитник «Крыльев» Александр Анюков, Божович и Федотов.
«У Казарцева будет “неуд”, он сделал много ошибок. И все они повлияли на исход игры», — сказал источник.
«Инспектор поставил оценку Казарцеву, в чем я полностью с ним согласен. Оценку озвучить не можем. Но вы сами понимаете, если не было назначено пенальти, то она хорошей быть не может», — прокомментировал журналистам работу Казарцева глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
Егоров считает, что Казарцев поступил правильно, удалив Анюкова. «Момент с дракой? Судья поступил согласно всем инструкциям. Он по факту оценил и вынес наказания Анюкову, Федотову и Божовичу. Он не абстрагировался от ситуации, а наблюдал. Он же футбольный судья, а не (судья) по боксу. Анюков получил красную карточку по делу, он и сам потом извинился. Казарцев в этом плане поступил правильно», — добавил он.
|Владимир Федотов
|Миодраг Божович
|Паул Антон
|18′
|38
|Андрей Климович
|1
|Сергей Рыжиков
89′
|12
|Андрей Малых
|22
|Александр Анюков
90+3′
|11
|Андреа Чуканов
|23
|Дмитрий Комбаров
|4
|Урош Радакович
|3
|Никита Чернов
|13
|Сергей Терехов
|50
|Максим Карпов
|5
|Тимур Аюпов
90+3′
|99
|Максим Канунников
27′
|8
|Даниэл Мишкич
|20
|Срджан Мияйлович
|10
|Рикарду Алвеш
57′
|8
|Александр Гацкан
|9
|Джордже Деспотович
|17
|Антон Зиньковский
83′
|31
|Виталий Шахов
89′
|69
|Егор Голенков
|20
|Джоэль Фамейе
|7
|Александр Соболев
90′
|7
|Филип Рогич
45′76′
|40
|Артем Тимофеев
|32
|Артем Кулишев
|28
|Паул Антон
63′71′
|77
|Дмитрий Кабутов
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|4
|Голевые моменты
|3
|28
|Удары (всего)
|11
|10
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|2
|9
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)