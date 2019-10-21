Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Брешиа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20.10
Атлетик
Вальядолид
11
Футбол. Зарубежный
20.10
Милан
Лечче
22
Футбол. Зарубежный
20.10
Севилья
Леванте
10
Футбол. Зарубежный
20.10
Марсель
Страсбур
20
Все события
Фоторепортажи
7Тедеско в «Спартаке» дебютировал с нулей
12Второй хет-трик Дзюбы в чемпионате и самый крупный разгром Карпина
15:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Судья матча «Оренбург» — «Крылья Советов» получил «неуд»

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Василий Конов-мл. Главный судья Василий Казарцев, работавший на матче между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов», получил неудовлетворительную оценку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Воскресная игра 13-го тура чемпионата России в Оренбурге завершилась победой гостей со счетом 1:0. В компенсированное время после спорного эпизода в штрафной площади самарцев на бровке произошла потасовка с участием игроков и тренеров команд, по итогам которой красные карточки получили защитник «Крыльев» Александр Анюков, Божович и Федотов.

«У Казарцева будет “неуд”, он сделал много ошибок. И все они повлияли на исход игры», — сказал источник.

«Инспектор поставил оценку Казарцеву, в чем я полностью с ним согласен. Оценку озвучить не можем. Но вы сами понимаете, если не было назначено пенальти, то она хорошей быть не может», — прокомментировал журналистам работу Казарцева глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.

Егоров считает, что Казарцев поступил правильно, удалив Анюкова. «Момент с дракой? Судья поступил согласно всем инструкциям. Он по факту оценил и вынес наказания Анюкову, Федотову и Божовичу. Он не абстрагировался от ситуации, а наблюдал. Он же футбольный судья, а не (судья) по боксу. Анюков получил красную карточку по делу, он и сам потом извинился. Казарцев в этом плане поступил правильно», — добавил он.

Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1320.10.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Газовик, 4311 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовМиодраг Божович
Голы
Паул Антон18′
Составы команд
38Андрей Климович
1Сергей Рыжиков
89′
12Андрей Малых
22Александр Анюков
90+3′
11Андреа Чуканов
23Дмитрий Комбаров
4Урош Радакович
3Никита Чернов
13Сергей Терехов
50Максим Карпов
5Тимур Аюпов
90+3′
99Максим Канунников
27′
8Даниэл Мишкич
20Срджан Мияйлович
10Рикарду Алвеш
57′
8Александр Гацкан
9Джордже Деспотович
17Антон Зиньковский
83′
31Виталий Шахов
89′
69Егор Голенков
20Джоэль Фамейе
7Александр Соболев
90′
7Филип Рогич
45′76′
40Артем Тимофеев
32Артем Кулишев
28Паул Антон
63′71′
77Дмитрий Кабутов
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки1
4Голевые моменты3
28Удары (всего)11
10Удары в створ6
1Штанги, перекладины2
9Угловые2
9Фолы10
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Ты знаешь, кто мой папа? Роскошная жизнь дочери экс-президента 'Спартака'
Сногсшибательна во всех смыслах: российская каратистка заставит вас сдаться
Зидан лишится должности тренера «Реала» при поражении в ЛЧ
Боец MMA нокаутировал соперника ударом пяткой с разворота
Щербакова исполнила самый дорогой элемент в истории
Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера
Что может изменить Тедеско, чтобы не проиграть «Локомотиву»
Последний матч Карреры в «Спартаке». Он был год назад (фото)
La Gazzetta dello Sport написала статью о братьях Миранчуках
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь