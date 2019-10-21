Бородюк, Тихонов и Титов сыграют в матче, посвященном 90-летию Льва Яшина

Встреча пройдет во вторник в манеже ЦСКА и начнется в 15:30 мск. Руководить «бело-голубыми» будет бывший главный тренер «Динамо», сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец. В качестве тренеров сборной СССР заявлены экс-футболист «Спартака» и «Динамо» Евгений Ловчев и председатель Объединения отечественных тренеров, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович.

В составе сборной СССР Яшин стал олимпийским чемпионом в 1956 году и чемпионом Европы в 1960 году, а также завоевал серебро на европейском первенстве 1964 года. Вместе с «Динамо» голкипер пять раз выигрывал чемпионат СССР. Яшин — лучший вратарь XX века по версии ФИФА, обладатель «Золотого мяча» 1963 года. На данный момент он является единственным голкипер в истории, кому вручался этот приз. Легендарный футболист скончался 20 марта 1990 года на 61-м году жизни.