Бородюк, Тихонов и Титов сыграют в матче, посвященном 90-летию Льва Яшина
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший тренер сборной России Александр Бородюк, а также
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший тренер сборной России Александр Бородюк, а также
Встреча пройдет во вторник в манеже ЦСКА и начнется в 15:30 мск. Руководить «бело-голубыми» будет бывший главный тренер «Динамо», сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец. В качестве тренеров сборной СССР заявлены
За «Динамо» сыграют: Андрей Сметанин, Александр Уваров, Василий Фролов (вратари), Ансар Аюпов, Бородюк, Дмитрий Булыкин, Сергей Гришин, Ролан Гусев, Денис Клюев, Игорь Колыванов, Эрик Корчагин, Виктор Лосев, Юрий Ментюков, Сергей Некрасов, Андрей Новгородов, Сергей Подпалый, Максим Ромащенко, Александр Смирнов.
В составе сборной СССР на поле выйдут: Ринат Дасаев, Руслан Нигматуллин, Алексей Прудников (вратари), Нериюс Бараса, Дмитрий Кузнецов, Андрей Каряка, Сергей Кирьяков, Юрий Ковтун, Олег Корнаухов, Эдуард Маркаров, Евгений Милёшкин, Хорен Оганесян, Альберт Саркисян, Титов, Тихонов, Вагиз Хидиятуллин, Дмитрий Хлестов, Сергей Шавло, Валерий Шмаров, Александр Шмарко, Эрик Яхимович.
В составе сборной СССР Яшин стал олимпийским чемпионом в 1956 году и чемпионом Европы в 1960 году, а также завоевал серебро на европейском первенстве 1964 года. Вместе с «Динамо» голкипер пять раз выигрывал чемпионат СССР. Яшин — лучший вратарь XX века по версии ФИФА, обладатель «Золотого мяча» 1963 года. На данный момент он является единственным голкипер в истории, кому вручался этот приз. Легендарный футболист скончался 20 марта 1990 года на 61-м году жизни.
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