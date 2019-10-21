Первушин назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Тамбов»

19 октября пост главного тренера футбольного клуба покинул Александр Григорян.

Вместе с 49-летним Первушиным в тренерском штабе продолжат работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов.

Первушин выступал за тамбовский «Спартак» (1988−1991, 1996−1999, 2003, 2005 гг.). После окончания карьеры работал начальником клуба. С июня по октябрь 2013 года являлся главным тренером ФК «Тамбов». В 2015 году он снова вошел в тренерский штаб клуба, работал главным тренером молодежного состава.

Григорян возглавил «Тамбов» в апреле этого года, при нем клуб занял первое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и напрямую вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ).