Первушин назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Тамбов»
ТАСС, 21 октября. Сергей Первушин назначен исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Тамбов». Об этом в понедельник сообщила
ТАСС, 21 октября. Сергей Первушин назначен исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Тамбов». Об этом в понедельник сообщила
19 октября пост главного тренера футбольного клуба покинул Александр Григорян.
Первушин выступал за тамбовский «Спартак» (1988−1991, 1996−1999, 2003, 2005 гг.). После окончания карьеры работал начальником клуба. С июня по октябрь 2013 года являлся главным тренером ФК «Тамбов». В 2015 году он снова вошел в тренерский штаб клуба, работал главным тренером молодежного состава.
Григорян возглавил «Тамбов» в апреле этого года, при нем клуб занял первое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и напрямую вышел в Российскую
«Тамбов» занимает в турнирной таблице чемпионата России последнее, 16-е место, набрав 8 очков в 13 матчах. В 14-м туре «Тамбов» сыграет с «Уфой» дома, встреча пройдет 26 октября.