«У “Спартака” много хороших нападающих. Например, Руденко». Доменико Тедеско целый час провел в эфире «8−16»

О своем образе Джокера на обложке «Спорт-Экспресса»

Да, я видел первую полосу газеты, мне показали ее в пятницу. Для меня это не проблема, у меня есть много других вопросов. Думаю, здесь имел место позитивный посыл, так что я проблем не вижу.

О матче с «Рубином»

Наша задача заключается в том, чтобы вернуть игрокам уверенность. Первый тайм с «Рубином» мы провели не лучшим образом, зато после перерыва стали действовать уже по-другому.

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О владении мячом

Мы хотим играть в атакующий футбол. Я видел предыдущие матчи «Спартака», там тоже команда владела мячом меньше соперника. У нас не было плана играть против «Рубина» вторым номером, так сложилась игра.

Почему Бакаев оказался в центре поля

Мы хотели, чтобы он много контактировал с мячом. Он умеет играть на свободном пространстве. Нам понравились его действия на этой позиции. Вообще Бакаев может играть на разных позициях в атаке. У нас было всего четыре дня, чтобы познакомиться с игроками. Чувствовали, что он поможет построить атакующую игру. Решение созрело на неделе перед игрой.

О качестве состава

Я знаю, что команда летом серьезно обновилась. На сегодняшний день я доволен нашим составом. До мая мы должны обеспечить стабилизацию этой команды.

О защитниках команды

У нас отличные защитники: Жиго, Кутепов, Рассказов. Они еще не дошли до максимума своего потенциала. Каждый матч должен анализироваться, чтобы добиться этого.

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О возможном переходе на игру с тремя центральными защитниками

Нам нужно обеспечить определенную базу. «Спартак» должен пропускать как можно меньше голов. Если ты усиливаешь давление на соперника, то у твоих ворот будет меньше моментов. Мы хотим действовать быстро, забивать голы, активно играть.

О форме Андре Шюррле

Шюррле пропустил много тренировок из-за болезни. После возвращения в строй он хорошо проявил себя на тренировках, в игре с «Рубином» не мог на сто процентов реализовать свой потенциал. Мы общались с Шюррле, но не только с ним. Андре рассказал о ситуации в команде, хорошо отзывается о молодых игроках и вообще о своих коллегах.

О возможном переводе Зобнина на фланг обороны

Зобнин присоединится к команде в скором времени. Он способен играть на многих позициях. Посмотрим, какая подойдет ему лучше.

Об атаке «Спартака»

У нас много игроков, в том числе во второй и молодежной команде. Руденко, например (9 голов в 16 матчах за «Спартак-2» в ФНЛ — прим. «Матч ТВ»). За 5 дней сложно получить всю картину. Нужно больше времени, чтобы разобраться. «Если я выкладываюсь по полной, то тогда мне дают шанс», — это основополагающий принцип конкуренции для игроков.

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О модели игры

Я не стремлюсь, чтобы команда владела мячом 70% процентов времени. Хотим играть в вертикальный футбол, больше бить по воротам. После знакомства с игроками мы можем попробовать это. Есть вариант игры с тремя центральными защитниками и множество других схем.

О психологическом давлении

В «Шальке» я испытывал давление со стороны болельщиков и СМИ. Давал по три-четыре интервью почти каждый день. Мне нравится работать в таких командах. Мне нужен такой режим.

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О причинах выбора в пользу России и «Спартака»

Я мог бы получить работу в Германии, но приглашение от Томаса Цорна меня заинтересовало. В молодости я видел, как играл «Спартак», это большой клуб. За неделю до подписания контракта я приехал в Москву, посмотрел город, его центр, проанализировал кадровую ситуацию в команде. Вижу потенциал в этом клубе. Я прихожу, чтобы принести свежий ветер в команду. Возможно, в следующем сезоне у нас уже будут новые цели.

О ближайшем сопернике — «Локомотиве»