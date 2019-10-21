«У “Спартака” много хороших нападающих. Например, Руденко». Доменико Тедеско целый час провел в эфире «8−16»

О своем образе Джокера на обложке «Спорт-Экспресса»
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Да, я видел первую полосу газеты, мне показали ее в пятницу. Для меня это не проблема, у меня есть много других вопросов. Думаю, здесь имел место позитивный посыл, так что я проблем не вижу.
О матче с «Рубином»
Наша задача заключается в том, чтобы вернуть игрокам уверенность. Первый тайм с «Рубином» мы провели не лучшим образом, зато после перерыва стали действовать уже по-другому.
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О владении мячом
Мы хотим играть в атакующий футбол. Я видел предыдущие матчи «Спартака», там тоже команда владела мячом меньше соперника. У нас не было плана играть против «Рубина» вторым номером, так сложилась игра.
Почему Бакаев оказался в центре поля
Мы хотели, чтобы он много контактировал с мячом. Он умеет играть на свободном пространстве. Нам понравились его действия на этой позиции. Вообще Бакаев может играть на разных позициях в атаке. У нас было всего четыре дня, чтобы познакомиться с игроками. Чувствовали, что он поможет построить атакующую игру. Решение созрело на неделе перед игрой.
О качестве состава
Я знаю, что команда летом серьезно обновилась. На сегодняшний день я доволен нашим составом. До мая мы должны обеспечить стабилизацию этой команды.
О защитниках команды
У нас отличные защитники: Жиго, Кутепов, Рассказов. Они еще не дошли до максимума своего потенциала. Каждый матч должен анализироваться, чтобы добиться этого.
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О возможном переходе на игру с тремя центральными защитниками
Нам нужно обеспечить определенную базу. «Спартак» должен пропускать как можно меньше голов. Если ты усиливаешь давление на соперника, то у твоих ворот будет меньше моментов. Мы хотим действовать быстро, забивать голы, активно играть.
О форме Андре Шюррле
Шюррле пропустил много тренировок из-за болезни. После возвращения в строй он хорошо проявил себя на тренировках, в игре с «Рубином» не мог на сто процентов реализовать свой потенциал. Мы общались с Шюррле, но не только с ним. Андре рассказал о ситуации в команде, хорошо отзывается о молодых игроках и вообще о своих коллегах.
О возможном переводе Зобнина на фланг обороны
Зобнин присоединится к команде в скором времени. Он способен играть на многих позициях. Посмотрим, какая подойдет ему лучше.
Об атаке «Спартака»
У нас много игроков, в том числе во второй и молодежной команде. Руденко, например (9 голов в 16 матчах за «Спартак-2» в ФНЛ — прим. «Матч ТВ»). За 5 дней сложно получить всю картину. Нужно больше времени, чтобы разобраться. «Если я выкладываюсь по полной, то тогда мне дают шанс», — это основополагающий принцип конкуренции для игроков.
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О модели игры
Я не стремлюсь, чтобы команда владела мячом 70% процентов времени. Хотим играть в вертикальный футбол, больше бить по воротам. После знакомства с игроками мы можем попробовать это. Есть вариант игры с тремя центральными защитниками и множество других схем.
О психологическом давлении
В «Шальке» я испытывал давление со стороны болельщиков и СМИ. Давал по три-четыре интервью почти каждый день. Мне нравится работать в таких командах. Мне нужен такой режим.
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О причинах выбора в пользу России и «Спартака»
Я мог бы получить работу в Германии, но приглашение от Томаса Цорна меня заинтересовало. В молодости я видел, как играл «Спартак», это большой клуб. За неделю до подписания контракта я приехал в Москву, посмотрел город, его центр, проанализировал кадровую ситуацию в команде. Вижу потенциал в этом клубе. Я прихожу, чтобы принести свежий ветер в команду. Возможно, в следующем сезоне у нас уже будут новые цели.
О ближайшем сопернике — «Локомотиве»
Я видел несколько игр «Локомотива» в этом сезоне. В прошлом сезоне «Шальке» встречался с ним в Лиге чемпионов. Их ждет непростой матч против «Ювентуса». Многое зависит от результата встречи в Турине. Если он будет положительным для «Локомотива», то футболисты к игре с нами подойдут в хорошем настроении.