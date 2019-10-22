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12:21 (мск), источник: ТАСС

Президент ФК «Оренбург» заявил, что тренер команды Федотов не должен пенять на судей

МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов зря выступил с критикой в адрес судей после проигранного матча 13-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов». Такое мнение ТАСС высказал президент «Оренбурга» Владимир Кияев.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Оренбург» на своем поле потерпел поражение от «Крыльев Советов» (0:1). На следующий день главный тренер команды Федотов в интервью порталу «Чемпионат» заявил, что у него есть вопросы к главному арбитру встречи Василию Казарцеву. Специалист подчеркнул, что, по его мнению, руками этого судьи кто-то пытается утопить «Оренбург».

Казарцев работает на матчах элитного дивизиона чемпионата России с сезона-2015/16. За это время 39-летний судья обслуживал семь игр с участием «Оренбурга», в которых команда обыграла «Рубин» (1:0), проиграла «Тереку» (1:2), ЦСКА (0:1), «Анжи» (0:1), «Енисею» (1:2) и «Крыльям Советов» (0:1), а также сыграла вничью с «Уралом» (2:2). Таким образом, из 21 возможного очка оренбуржцы набрали четыре.


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«Сам матч не видел, потому что нахожусь в командировке в Германии, здесь ограничение на трансляцию, но потом посмотрел отчет и статистику, — сказал Кияев. — Мы практически в три раза больше били по воротам, чем “Крылья Советов”, и не сумели при этом забить. Забивайте и нечего на судей пенять».

«А что судья? Он имеет право на ошибку, мог и не заметить что-то, — добавил он. — Мне трудно сказать, насколько явной была ошибка судьи, которая привела к этому результату. Конечно, он не может удовлетворить, мы рассчитывали, что обыграем “Крылья”».

Кияев подчеркнул, что команде стоит больше работать над завершением атак. «Нужно самим доводить до конца реализацию моментов и нечего ни на кого пенять, такое мое отношение. Вернусь и скажу Федотову, что не туда он направляет внимание», — резюмировал президент «Оренбурга».

«Оренбург» после 13 туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Отставание от «Крыльев Советов», которые располагаются на шестой строчке, составляет три очка. В 14-м туре оренбуржцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Матч состоится 27 октября, начало — 19:00 мск.

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