Руководство ФК «Оренбург» не намерено менять главного тренера

В воскресенье «Оренбург» дома проиграл «Крыльям Советов» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России. На следующий день Федотов в интервью порталу «Чемпионат» заявил, что у него есть вопросы к главному арбитру встречи Василию Казарцеву. Специалист подчеркнул, что, по его мнению, руками этого судьи кто-то пытается утопить «Оренбург». Кияев, комментируя ТАСС высказывание специалиста, заявил, что тот не должен пенять на арбитров, а команде следует больше работать над реализацией моментов.

«Доверие тренерскому штабу есть — тренер хороший, штаб работоспособный, — сказал Кияев. — Досадное поражение. Если бы выиграли, сейчас на шестом месте был бы “Оренбург”. Выигрывай и поднимайся в первую половину — вот и вся задача».

«Будем судить по итогам выступления в целом. Какой смысл менять тренера? Прошлый год показал, что результат был неплохой (в чемпионате России сезона-2018/19 “Оренбург” занял седьмое место — прим. ТАСС). Тренерскому штабу мы доверяем, но будем требовать выполнения задачи, которая перед ним стоит, — быть как можно ближе к первой восьмерке или занять место в верхней части турнирной таблицы», — добавил президент клуба.