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12:22 (мск), источник: ТАСС

Руководство ФК «Оренбург» не намерено менять главного тренера

МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба «Оренбург» доверяет главному тренеру команды Владимиру Федотову. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Владимир Кияев.

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В воскресенье «Оренбург» дома проиграл «Крыльям Советов» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России. На следующий день Федотов в интервью порталу «Чемпионат» заявил, что у него есть вопросы к главному арбитру встречи Василию Казарцеву. Специалист подчеркнул, что, по его мнению, руками этого судьи кто-то пытается утопить «Оренбург». Кияев, комментируя ТАСС высказывание специалиста, заявил, что тот не должен пенять на арбитров, а команде следует больше работать над реализацией моментов.

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«Доверие тренерскому штабу есть — тренер хороший, штаб работоспособный, — сказал Кияев. — Досадное поражение. Если бы выиграли, сейчас на шестом месте был бы “Оренбург”. Выигрывай и поднимайся в первую половину — вот и вся задача».

«Будем судить по итогам выступления в целом. Какой смысл менять тренера? Прошлый год показал, что результат был неплохой (в чемпионате России сезона-2018/19 “Оренбург” занял седьмое место — прим. ТАСС). Тренерскому штабу мы доверяем, но будем требовать выполнения задачи, которая перед ним стоит, — быть как можно ближе к первой восьмерке или занять место в верхней части турнирной таблицы», — добавил президент клуба.

После 13 туров «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Отставание от «Крыльев Советов», которые располагаются на шестой строчке, составляет три очка. В 14-м туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 27 октября, начало — 19:00 мск.

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