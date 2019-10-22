VAR будет работать на матчах «Локомотив» — «Спартак» и ЦСКА — «Динамо» в 14-м туре РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Обе встречи пройдут в воскресенье и начнутся в 16:30 мск, матч «Локомотив» — «Спартак» рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым (Москва). Ассистентами арбитра назначены Тихон Калугин (Москва) и Валентин Мурашов (Москва), резервный арбитр — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). За систему VAR будут отвечать Михаил Вилков (Нижний Новгород) и ассистент Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 14, 27.10.2019, 16:30 Локомотив - Спартак -

На встрече между ЦСКА и «Динамо» будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым (Москва), ассистенты — Антон Кобзев (Москва) и Константин Шаламберидзе (Москва), резервный судья — Павел Кукуян (Сочи), за систему VAR отвечают Виталий Мешков (Дмитров) и Алексей Сухой (Люберцы).

Также в воскресенье Станислав Васильев (Ижевск) будет главным арбитром на матче между самарскими «Крыльями Советов» и петербургским «Зенитом», Алексей Матюнин рассудит «Краснодар» и «Оренбург».

Тур начнется в пятницу матчем «Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург), который рассудит бригада Мешкова.

В субботу Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) будет работать главным арбитром на матче между «Тамбовом» и «Уфой», Николай Волошин (Смоленск) — на встрече «Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула), Евгений Турбин (Дмитров) — на игре между «Ростовом» и «Сочи».