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16:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Еськов назначен главным арбитром матча между «Локомотивом» и «Спартаком»

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Столичный судья Алексей Еськов назначен главным арбитром московского дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках 14-го тура чемпионата России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет в воскресенье на поле железнодорожников и начнется в 16:30 мск.

Помогать Еськову будут лайнсмены Тихон Калугин (Москва) и Валентин Мурашов (Москва). Резервным арбитром назначен петербуржец Владислав Безбородов, инспектором — Владимир Овчинников (Москва). На матче также будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR), ответственным за ее работу будет Михаил Вилков (Нижний Новгород), а его ассистентом назначен Василий Казарцев (Санкт-Петербург), который, как сообщил РИА Новости источник, получил неудовлетворительную оценку за работу на матче 13-го тура «Оренбург» — «Крылья Советов» (0:1).


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Другое столичное дерби между ЦСКА и «Динамо» рассудит бригада московских арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Матч пройдет также 27 октября на арене армейцев и начнется в 14:00. Помогать Карасеву будут лайнсмены Антон Кобзев и Константин Шаламберидзе, резервным судьей назначен Павел Кукуян (Сочи), инспектором — Сергей Зуев (Москва). На матче также будет работать система VAR, с которой будут работать Виталий Мешков (Дмитров) и Алексей Сухой (Люберцы), который будет его ассистентом.

Назначения на остальные матчи тура:

25 октября.

«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — Виталий Мешков (Дмитров);.

26 октября.

«Тамбов» — «Уфа» — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);.

«Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула) — Николай Волошин (Смоленск);.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Сочи» — Евгений Турбин (Дмитров);.

27 октября.

«Крылья Советов» (Самара) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Станислав Васильев (Ижевск);.

«Краснодар» — «Оренбург» — Алексей Матюнин (Москва).

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