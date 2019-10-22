Еськов назначен главным арбитром матча между «Локомотивом» и «Спартаком»

Помогать Еськову будут лайнсмены Тихон Калугин (Москва) и Валентин Мурашов (Москва). Резервным арбитром назначен петербуржец Владислав Безбородов, инспектором — Владимир Овчинников (Москва). На матче также будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR), ответственным за ее работу будет Михаил Вилков (Нижний Новгород), а его ассистентом назначен Василий Казарцев (Санкт-Петербург), который, как сообщил РИА Новости источник, получил неудовлетворительную оценку за работу на матче 13-го тура «Оренбург» — «Крылья Советов» (0:1).

Другое столичное дерби между ЦСКА и «Динамо» рассудит бригада московских арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Матч пройдет также 27 октября на арене армейцев и начнется в 14:00. Помогать Карасеву будут лайнсмены Антон Кобзев и Константин Шаламберидзе, резервным судьей назначен Павел Кукуян (Сочи), инспектором — Сергей Зуев (Москва). На матче также будет работать система VAR, с которой будут работать Виталий Мешков (Дмитров) и Алексей Сухой (Люберцы), который будет его ассистентом.