В матчах РПЛ с 14-го тура будут использоваться «зимние» мячи

Как отмечается в сообщении, сочетание ярко-желтого и фиолетовых цветов является оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период. Для игры в условиях снегопада компания-спонсор предоставила клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) мячи красного цвета.