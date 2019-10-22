В матчах РПЛ с 14-го тура будут использоваться «зимние» мячи
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В матчах чемпионата России по футболу начиная с 14-го тура будут использоваться «зимние» мячи, сообщается на официальном сайте турнира.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В матчах чемпионата России по футболу начиная с 14-го тура будут использоваться «зимние» мячи, сообщается на официальном сайте турнира.
Как отмечается в сообщении, сочетание
Матч между казанским «Рубином» и екатеринбургским «Уралом», который пройдет в пятницу, станет первым, в котором команды сыграют новым мячом.
После увеличения светового дня в апреле 2020 года