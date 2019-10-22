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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В матчах РПЛ с 14-го тура будут использоваться «зимние» мячи

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В матчах чемпионата России по футболу начиная с 14-го тура будут использоваться «зимние» мячи, сообщается на официальном сайте турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, сочетание ярко-желтого и фиолетовых цветов является оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период. Для игры в условиях снегопада компания-спонсор предоставила клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) мячи красного цвета.

Матч между казанским «Рубином» и екатеринбургским «Уралом», который пройдет в пятницу, станет первым, в котором команды сыграют новым мячом.

После увеличения светового дня в апреле 2020 года премьер-лига вернется к мячам белого цвета.

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