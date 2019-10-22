Бразилец из «Локомотива» описал страдания в России

Источник: РИА "Новости"

Мурило отметил, что между Бразилией и Россией существует большая разница, в особенности когда дело касается погоды. «Я еще не сталкивался с минусовой температурой», — признал Мурило.

В целом же, по словам футболиста, он быстро освоился в новых условиях, хотя в первое время он страдал. «Вообще, я спокойный парень. Я привык ко всему, хотел побыстрее пережить этот этап и играть. Сейчас все хорошо», — заявил Мурило.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/ca260a4f-44b2-4781-b951-c079dedec660" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1351462" target="_blank">Мурило: не ожидал, что сразу заиграю в стартовом составе</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Бразилец перешел в «Локомотив» летом 2019 года. Всего в этом сезоне он провел за команду 14 матчей во всех турнирах.