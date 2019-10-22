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22:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Бразилец из «Локомотива» описал страдания в России

Защитник московского «Локомотива» Мурило рассказал об адаптации к жизни в России. Слова бразильского футболиста приводит ESPN.

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Источник: РИА "Новости"

Мурило отметил, что между Бразилией и Россией существует большая разница, в особенности когда дело касается погоды. «Я еще не сталкивался с минусовой температурой», — признал Мурило.

В целом же, по словам футболиста, он быстро освоился в новых условиях, хотя в первое время он страдал. «Вообще, я спокойный парень. Я привык ко всему, хотел побыстрее пережить этот этап и играть. Сейчас все хорошо», — заявил Мурило.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бразилец перешел в «Локомотив» летом 2019 года. Всего в этом сезоне он провел за команду 14 матчей во всех турнирах.

В октябре португалец Мануэл Фернандеш, играющий за «Краснодар», рассказал, что так и не сумел приспособиться к российским морозам. При этом он признался в любви к гречке и заявил, что теперь она всегда входит в его рацион.

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