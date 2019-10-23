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13:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» может провести финиш сезона-2020/21 на выезде из-за финала ЛЧ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости, Сергей Яременко. Из-за проведения финала Лиги чемпионов петербургский «Зенит» может провести последние туры чемпионата России сезона-2020/21 на выезде, сообщил генеральный директор арены Владимир Литвинов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Исполком УЕФА в сентябре выбрал стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербург местом проведения финала Лиги чемпионов в 2021 году.

«Период, когда нельзя нагружать газон перед финалом Лиги чемпионов наступит 15 мая. Примерно за месяц до финала организаторы и службы стадиона начнут готовить поле к мероприятию. Газон не будет доступен даже для “Зенита”. Календарь следующего чемпионата России будет составлен с учетом этого факта. Скорее всего, последние матчи сезона-2020/21 “Зенит” проведет на выезде», — сказал Литвинов журналистам.

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