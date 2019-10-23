«Зенит» может провести финиш сезона-2020/21 на выезде из-за финала ЛЧ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости, Сергей Яременко.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости, Сергей Яременко.
Исполком УЕФА в сентябре выбрал стадион на Крестовском острове в
«Период, когда нельзя нагружать газон перед финалом Лиги чемпионов наступит 15 мая. Примерно за месяц до финала организаторы и службы стадиона начнут готовить поле к мероприятию. Газон не будет доступен даже для “Зенита”. Календарь следующего чемпионата России будет составлен с учетом этого факта. Скорее всего, последние матчи сезона-2020/21 “Зенит” проведет на выезде», — сказал Литвинов журналистам.