ФК «Сочи» оштрафован на 100 тыс. рублей за семь желтых карточек в матче с «Арсеналом»

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась вничью со счетом 1:1.

«У “Сочи” предупреждения получили четыре футболиста и три тренера — Бородин, Новиков и Точилин. Семь желтых карточек — это неподобающее поведение команды, штраф — 100 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

После 13 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков, «Сочи» занимает 13-ю строчку, имея в активе 13 очков.