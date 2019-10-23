ФК «Сочи» оштрафован на 100 тыс. рублей за семь желтых карточек в матче с «Арсеналом»
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» оштрафован на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение игроков в матче 13-го тура Российской
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» оштрафован на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение игроков в матче 13-го тура Российской
Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась вничью со счетом 1:1.
«У “Сочи” предупреждения получили четыре футболиста и три тренера — Бородин, Новиков и Точилин. Семь желтых карточек — это неподобающее поведение команды, штраф — 100 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.
После 13 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков, «Сочи» занимает 13-ю строчку, имея в активе 13 очков.
«На 50 тыс. рублей оштрафован «Тамбов» за трехминутную задержку начала матча с «Уралом». На 20 тыс. оштрафован ЦСКА — за использование болельщиками команды дымовых шашек в матче с «Уфой», — добавил Григорьянц.
|Игорь Черевченко
|Александр Точилин
|Александр Ломовицкий
|43′
|Андрей Мостовой(Антон Заболотный)
|6′
|Евгений Луценко
|27′
|Александр Ломовицкий
|55′
|36
|Михаил Левашов
|35
|Сослан Джанаев
|9
|Кирилл Комбаров
|26
|Никита Калугин
45+1′
|21
|Виктор Альварес
|13
|Федор Кудряшов
42′64′
|6
|Максим Беляев
60′
|32
|Миха Мевля
|71
|Александр Денисов
|45
|Иван Миладинович
62′
|4
|Роберт Бауэр
42′
|16
|Кристиан Нобоа
|11
|Сергей Ткачев
|5
|Алексей Померко
|23
|Игорь Горбатенко
|17
|Андрей Мостовой
|27
|Александр Ломовицкий
|15
|Ибрагим Цаллагов
77′
|48
|Евгений Луценко
31′80′
|77
|Дмитрий Полоз
|30
|Александру Тудорие
|18
|Никита Бурмистров
67′83′
|10
|Эванс Кангва
57′68′
|34
|Тимофей Маргасов
|22
|Даниил Лесовой
|9
|Антон Заболотный
1′68′
|24
|Эльмир Набиуллин
|4
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|1
|19
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)