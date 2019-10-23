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18:02 (мск), источник: ТАСС

ФК «Сочи» оштрафован на 100 тыс. рублей за семь желтых карточек в матче с «Арсеналом»

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» оштрафован на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение игроков в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала». Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась вничью со счетом 1:1.

«У “Сочи” предупреждения получили четыре футболиста и три тренера — Бородин, Новиков и Точилин. Семь желтых карточек — это неподобающее поведение команды, штраф — 100 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

После 13 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков, «Сочи» занимает 13-ю строчку, имея в активе 13 очков.

«На 50 тыс. рублей оштрафован «Тамбов» за трехминутную задержку начала матча с «Уралом». На 20 тыс. оштрафован ЦСКА — за использование болельщиками команды дымовых шашек в матче с «Уфой», — добавил Григорьянц.

Арсенал Т
1:1
Первый тайм: 1:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 1320.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Арсенал, 11475 зрителей
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоАлександр Точилин
Голы
Александр Ломовицкий43′
Андрей Мостовой(Антон Заболотный)6′
Нереализованные пенальти
Евгений Луценко27′
Александр Ломовицкий55′
Составы команд
36Михаил Левашов
35Сослан Джанаев
9Кирилл Комбаров
26Никита Калугин
45+1′
21Виктор Альварес
13Федор Кудряшов
42′64′
6Максим Беляев
60′
32Миха Мевля
71Александр Денисов
45Иван Миладинович
62′
4Роберт Бауэр
42′
16Кристиан Нобоа
11Сергей Ткачев
5Алексей Померко
23Игорь Горбатенко
17Андрей Мостовой
27Александр Ломовицкий
15Ибрагим Цаллагов
77′
48Евгений Луценко
31′80′
77Дмитрий Полоз
30Александру Тудорие
18Никита Бурмистров
67′83′
10Эванс Кангва
57′68′
34Тимофей Маргасов
22Даниил Лесовой
9Антон Заболотный
1′68′
24Эльмир Набиуллин
Статистика
4Желтые карточки6
0Красные карточки0
8Голевые моменты1
19Удары (всего)10
8Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
5Угловые0
11Фолы15
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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