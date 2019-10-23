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18:09 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Крыльев Советов» Божович дисквалифицирован на пять матчей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение о дисквалификации главного тренера самарских «Крыльев Советов» Миодрага Божовича на пять матчей за удаление в игре 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча «Крыльев Советов» с «Оренбургом» прошла в воскресенье и завершилась гостевой победой самарского клуба со счетом 1:0. В добавленное ко второму тайму время мяч после рикошета попал в руку защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова в штрафной площади гостей, судья Василий Казарцев не зафиксировал нарушения правил. После этого произошла стычка между футболистами клубов, по итогам которой главный арбитр показал красную карточку защитнику самарцев Александру Анюкову, а также удалил с поля главных тренеров Владимира Федотова («Оренбург») и Божовича («Крылья Советов»).

«За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и агрессивное поведение в адрес официального лица клуба соперника оштрафовать Божовича на 100 тысяч рублей и дисквалифицировать его на пять матчей чемпионата России. При этом три матча считать реальным исполнением, а еще два — условной санкцией. Испытательный срок — до конца сезона», — сказал Григорьянц.

Также Григорьянц отметил, что комитет принял решение не применять дополнительных санкций к Федотову, за исключением автоматической дисквалификации на один матч за красную карточку. В следующей игре «Оренбург» 27 октября сыграет в гостях с «Краснодаром».

Таким образом, Божович не сможет руководить командой с тренерской скамейки во время следующих трех матчей команды в РПЛ. «Крылья Советов» в 14-м туре дома сыграют с петербургским «Зенитом» (27 октября), в 15-м — дома с казанским «Рубином» (4 ноября), в 16-м — в гостях с московским «Спартаком» (9 ноября).

Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1320.10.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Газовик, 4311 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовМиодраг Божович
Голы
Паул Антон18′
Составы команд
38Андрей Климович
1Сергей Рыжиков
89′
12Андрей Малых
22Александр Анюков
90+3′
11Андреа Чуканов
23Дмитрий Комбаров
4Урош Радакович
3Никита Чернов
13Сергей Терехов
50Максим Карпов
5Тимур Аюпов
90+3′
99Максим Канунников
27′
8Даниэл Мишкич
20Срджан Мияйлович
10Рикарду Алвеш
57′
8Александр Гацкан
9Джордже Деспотович
17Антон Зиньковский
83′
31Виталий Шахов
89′
69Егор Голенков
20Джоэль Фамейе
7Александр Соболев
90′
7Филип Рогич
45′76′
40Артем Тимофеев
32Артем Кулишев
28Паул Антон
63′71′
77Дмитрий Кабутов
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки1
4Голевые моменты3
28Удары (всего)11
10Удары в створ6
1Штанги, перекладины2
9Угловые2
9Фолы10
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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