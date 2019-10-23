Главный тренер «Крыльев Советов» Божович дисквалифицирован на пять матчей

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча «Крыльев Советов» с «Оренбургом» прошла в воскресенье и завершилась гостевой победой самарского клуба со счетом 1:0. В добавленное ко второму тайму время мяч после рикошета попал в руку защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова в штрафной площади гостей, судья Василий Казарцев не зафиксировал нарушения правил. После этого произошла стычка между футболистами клубов, по итогам которой главный арбитр показал красную карточку защитнику самарцев Александру Анюкову, а также удалил с поля главных тренеров Владимира Федотова («Оренбург») и Божовича («Крылья Советов»).

«За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и агрессивное поведение в адрес официального лица клуба соперника оштрафовать Божовича на 100 тысяч рублей и дисквалифицировать его на пять матчей чемпионата России. При этом три матча считать реальным исполнением, а еще два — условной санкцией. Испытательный срок — до конца сезона», — сказал Григорьянц.

Также Григорьянц отметил, что комитет принял решение не применять дополнительных санкций к Федотову, за исключением автоматической дисквалификации на один матч за красную карточку. В следующей игре «Оренбург» 27 октября сыграет в гостях с «Краснодаром».