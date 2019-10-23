КДК РФС дисквалифицировал защитника «Крыльев Советов» Анюкова на два матча за потасовку

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Крыльев Советов» с «Оренбургом» прошла в воскресенье и завершилась гостевой победой самарского клуба со счетом 1:0. В добавленное ко второму тайму время мяч после рикошета попал в руку защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова в штрафной площади гостей, судья Василий Казарцев не зафиксировал нарушения правил. После этого произошла стычка между футболистами клубов, по итогам которой главный арбитр показал красную карточку Анюкову, а также удалил с поля главных тренеров Владимира Федотова («Оренбург») и Миодрага Божовича («Крылья Советов»).

«Что касается Анюкова, мы учли, что за 20 лет игровой карьеры это его первая красная карточка, — сказал Григорьянц. — Это очень дисциплинированный футболист, сразу после матча он пришел в раздевалку “Оренбурга” и извинился перед Андреа Чукановым (футболист, которого ударил Анюков — прим. ТАСС), он принял извинения. Анюков дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу».