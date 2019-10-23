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18:03 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Спартака» Тедеско оштрафован на 10 тыс. рублей по итогам матча с «Рубином»

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны во время матча 13-го тура чемпионата России с «Рубином». Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц..

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«Спартак» дома сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 0:0. Встреча прошла в субботу. Для Тедеско этот матч стал первым на посту главного тренера красно-белых.

«Тедеско оштрафован на 10 тыс. рублей за то, что трижды вышел за пределы технической зоны. [Роман] Шаронов (главный тренер “Рубина” — прим. ТАСС) вышел из технической зоны шесть раз и оштрафован на 20 тыс. рублей», — сообщил Григорьянц.

«Во время матча между “Ахматом” и “Локомотивом” система оповещения зрителей использовалась для поддержки принимающей команды, грозненская команда оштрафована на 30 тыс., — сказал Григорьянц. — На 110 тыс. рублей оштрафовано московское “Динамо” по итогам матча с “Краснодаром”. На 63-й минуте болельщики “Динамо” вывесили несогласованный баннер, третье слово в котором носило ненормативный характер, за это “Динамо” наказано на 50 тыс. рублей, еще 60 тыс. клуб заплатит за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес судьи. Исполняющий обязанности главного тренера команды Кирилл Новиков покидал пределы техзоны, его штраф — 10 тыс.».

Спартак
0:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 1319.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 26844 зрителя
Главные тренеры
Доменико ТедескоРоман Шаронов
Составы команд
98Александр Максименко
22Юрий Дюпин
92Николай Рассказов
29Виталий Денисов
54′
6Айртон
3Константин Плиев
90+1′
2Самюэль Жиго
5Филип Уремович
29Илья Кутепов
12Александр Зуев
10Зелимхан Бакаев
18Павел Могилевец
60′
25Лоренсо Мельгарехо
8Видар Ерн Кьяртанссон
33Алекс Крал
10Игорь Коновалов
20Андре Шюррле
48′64′
33Олег Данченко
19′
9Резиуан Мирзов
80Егор Сорокин
8Гус Тил
56′
11Зурико Давиташвили
68′
19Эсекиэль Понсе
26Бека Микелтадзе
54Наиль Умяров
84′
7Вячеслав Подберезкин
76′
23Джордан Ларссон
70Николай Кипиани
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
20Удары (всего)10
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
4Угловые4
13Фолы14
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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