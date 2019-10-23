200 способов потерять уважение. У ветеранов «Спартака» сдают нервы — они ревнуют к Тедеско

Источник: Известия

«В футбол можно играть 200 способами», — сказал Доменико Тедеско перед своим первым матчем во главе «Спартака». Эта фраза вызвала недоумение у Валерия Газзаева. Заслуженный тренер России, безусловно, имеет право на собственное мнение. Тем более, Валерий Георгиевич всегда был соперником красно-белых — никогда не выступал за них как игрок, не тренировал. Все по-честному.

Другое дело — спартаковские ветераны, многие из которых атакуют Доменико прямо со дня назначения. Но для начала вернемся к той самой фразе немца. Она прозвучала в ответ на реплику одного из журналистов, мол, у «Спартака» нет больших нападающих, как же команда будет играть. Тедеско и ответил — есть куча других вариантов. И кому как не ему, тактическому гику, получившему тренерское образование в Германии, не знать про эти варианты?

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Ответ пришелся не по душе не только Газзаеву, но и многим экс-спартаковцам. Как не понравился и «артистизм» Тедеско — будто бы тренер после финального свистка нарочно собирал команду в центральном круге, чтобы это все заметили, а практического смысла в таком тимбилдинге нет.

Болельщикам фишка понравилась, команде тоже. Ветеранам «Спартака» — нет.



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«Кого привезли», «да кто он такой», «столько платить — безобразие». В акции «скажи плохо про Тедеско» поучаствовали Ловчев, Мостовой, Титов, Тихонов, Юран, и я еще кого-то, наверное, забыл. Но знаете, что самое интересное — с каждым новым подобным интервью доверие болельщиков к Тедеско только возрастает. Такой вот обратный эффект. И это при том, что реально оценивать нового тренера рано — как отрицательно, так и положительно. Все покажет результат.

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Ветераны имеют право высказываться — как и вообще любой человек. Но будучи публичными людьми, они должны быть готовы к ответной реакции. Болельщики часто руководствуются эмоциями, и сегодняшние результаты «Спартака» для многих важнее славной истории. Уважение может перерасти в раздражение. Уже перерастает.

И если, например, у Тедеско по какой-то причине не получится, это не станет оправданием для ополчившихся на него ветеранов. Ведь они судят заранее — не дождавшись хотя бы промежуточных результатов.

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Ничего нового — так было со всеми иностранными тренерами, приходившими в «Спартак». Доставалось и Лаудрупу, и Эмери, и Якину. И, кстати, Скале. По полной программе.

Но дело в том, что после предыдущих агитационных кампаний в «Спартаке» давали порулить своим. Чем все закончилось, вы помните.