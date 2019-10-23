200 способов потерять уважение. У ветеранов «Спартака» сдают нервы — они ревнуют к Тедеско
Обозреватель «СЭ» — о волне хейта по отношению к новому главному тренеру
Обозреватель «СЭ» — о волне хейта по отношению к новому главному тренеру
«В футбол можно играть 200 способами», — сказал Доменико Тедеско перед своим первым матчем во главе «Спартака». Эта фраза вызвала недоумение у Валерия Газзаева. Заслуженный тренер России, безусловно, имеет право на собственное мнение. Тем более, Валерий Георгиевич всегда был соперником
Другое дело — спартаковские ветераны, многие из которых атакуют Доменико прямо со дня назначения. Но для начала вернемся к той самой фразе немца. Она прозвучала в ответ на реплику одного из журналистов, мол, у «Спартака» нет больших нападающих, как же команда будет играть. Тедеско и ответил — есть куча других вариантов. И кому как не ему, тактическому гику, получившему тренерское образование в Германии, не знать про эти варианты?
Ответ пришелся не по душе не только Газзаеву, но и многим
Болельщикам фишка понравилась, команде тоже. Ветеранам «Спартака» — нет.
«Кого привезли», «да кто он такой», «столько платить — безобразие». В акции «скажи плохо про Тедеско» поучаствовали Ловчев, Мостовой, Титов, Тихонов, Юран, и я еще
Ветераны имеют право высказываться — как и вообще любой человек. Но будучи публичными людьми, они должны быть готовы к ответной реакции. Болельщики часто руководствуются эмоциями, и сегодняшние результаты «Спартака» для многих важнее славной истории. Уважение может перерасти в раздражение. Уже перерастает.
И если, например, у Тедеско по
Ничего нового — так было со всеми иностранными тренерами, приходившими в «Спартак». Доставалось и Лаудрупу, и Эмери, и Якину. И, кстати, Скале. По полной программе.
Но дело в том, что после предыдущих агитационных кампаний в «Спартаке» давали порулить своим. Чем все закончилось, вы помните.
Дмитрий Зеленов