Круговорот абсурда. Почему два московских дерби пройдут одновременно

Источник: Спорт-Экспресс

Танцы со временем

Конец недели в Москве получится жарким. И нет, «летняя погода», которую обещает нам гидрометцентр, здесь ни при чем. В воскресенье на разных концах столицы пройдут два матча, два московских дерби — ЦСКА примет на 3-й Песчаной улице «Динамо», а «Локомотив» в Черкизове сыграет со «Спартаком». Начнутся игры одновременно — в 16.30.

Стало известно об этом 11 октября, когда РПЛ на официальном сайте сообщила о переносе встречи «Локо» и «Спартака» на более ранний срок из-за «позднего начала выездного матча “Краснодара” в групповом этапе Лиги Европы». Также в пресс-релизе была небольшая приписка: «время начала матчей согласованно с клубами РПЛ и основным вещателем». За два дня до этого на 16.30 перенесли дерби ЦСКА и «Динамо», назначенное изначально на 2 часа дня.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 14, 27.10.2019, 16:30 ЦСКА - Динамо -

На этом — все. Никаких других комментариев от представителей РПЛ нет и, возможно, не будет. Мы обратились с запросом к сразу нескольким представителям премьер-лиги, но ничего кроме отсылки к релизу от 11 октября не получили.

Выходит, ситуация следующая: из-за поздней игры «Краснодара» в Лиге Европы РПЛ поставила матч «быков» на вечер, а игру в Черкизове — на 16:30. В субботу ни один из этих трех матчей проводить нельзя, так как играют участники еврокубков (ЦСКА и «Локомотив»), в понедельник — тоже, ведь ЦСКА и «Спартак» еще не вылетели из Кубка России (их игры намечены на следующую среду). Вот и получается, что все топ-клубы сыграют в воскресенье.

Но открытым остается вопрос со временем. Почему игру «Локомотива» и «Спартака» не провести вечером, одновременно с матчем «Краснодар» — «Оренбург»? Это же лучше со всех сторон: потоки болельщиков в городе хоть как-то были бы разведены, а по телевизору можно было бы в прямом эфире посмотреть и одно дерби, и другое. В РПЛ эту ситуацию не комментируют, как и, впрочем, на «Матч ТВ». Насколько известно, в РФС логику лиги тоже не особо понимают.



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ЦСКА и «Локомотив» ждут аншлаги

По слухам, в лиге ссылаются на желание топ-клубов. Якобы РПЛ против воли участников Лиги чемпионов и Лиги Европы пойти не готова. Правда, в самих клубах, напротив, «отфутболивают» в премьер-лигу, ссылаясь на ее решение. Круговорот абсурда.

— Нас попросили перенести матч со «Спартаком» для того, чтобы была возможность сыграть у «Краснодара». То есть это было обращение к нам. Мы не возражали, сказали: давайте играть как удобно, — отвечает «СЭ» гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

— Но разве два дерби одновременно — это удобно? И безопасно?

— Не могу прокомментировать. Мне кажется, этот вопрос немножко не по адресу. Мы ничего не можем сделать. Ожидаем аншлаг на этой игре, проданы практически все билеты. Болельщикам, которые один раз уже поменяли свои планы, второй раз делать это было бы проблематично.

В ЦСКА тоже развели руки в стороны, утверждая, что не имеют никакого отношения к назначению времени матча с «Динамо». Единственное, против чего выступают армейцы, так это против изменений в расписании. «У нас уже продано больше 15 тысяч билетов на игру, это нереально», — говорят в кулуарах «ВЭБ Арены».

Таким образом, с высокой долей вероятности на обоих дерби ожидается по 25−30 тысяч человек.

В полиции проблемы не видят

Вопрос с безопасностью стоит достаточно остро и с нашей точки зрения недооценен. Только представьте: одновременно по всей Москве будут передвигаться группы болельщиков сразу четырех команд. Они будут пересекаться на разных станциях метро, платформах электричек и в своих жилых районах. Как это все контролировать — загадка.

В пресс-службе Департамента региональной безопасности (ДРБ) Москвы, который будет заниматься координацией всех силовых служб в воскресенье, заявили, что «оценочных суждений о предстоящих матчах» давать не будут. Количество сил правоохранительных органов, которые будут задействованы, назовут ближе к концу рабочей недели.

В столичном ГУ МВД от официальных комментариев также воздерживаются, ссылаясь как раз на ДРБ. Но в частном разговоре полицейские утверждают, что не видят каких-то серьезных проблем.

Единственным ведомством, предоставившим официальный комментарий для «СЭ», стала Росгвардия. Правда, о повышенной нагрузке на сотрудников не говорят и там.

В Москве росгвардейцы примут участие в обеспечении общественного порядка во время футбольных матчей чемпионата России. Перед началом спортивных мероприятий стадионы обследуют кинологи со служебными собаками и сотрудники инженерных подразделений Росгвардии. Непосредственно во время матчей прилегающие к стадионам территории будут патрулировать дополнительные наряды. Росгвардия