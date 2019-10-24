Круговорот абсурда. Почему два московских дерби пройдут одновременно
В воскресенье в одно и то же время в разных концах Москвы сыграют ЦСКА с «Динамо» и «Локомотив» со «Спартаком». «СЭ» — о том, как возникла такая ситуация.
В воскресенье в одно и то же время в разных концах Москвы сыграют ЦСКА с «Динамо» и «Локомотив» со «Спартаком». «СЭ» — о том, как возникла такая ситуация.
Конец недели в Москве получится жарким. И нет, «летняя погода», которую обещает нам гидрометцентр, здесь ни при чем. В воскресенье на разных концах столицы пройдут два матча, два московских дерби — ЦСКА примет на 3-й Песчаной улице «Динамо», а «Локомотив» в Черкизове сыграет со «Спартаком». Начнутся игры одновременно — в 16.30.
Стало известно об этом 11 октября, когда РПЛ на официальном сайте сообщила о переносе встречи «Локо» и «Спартака» на более ранний срок
На этом — все. Никаких других комментариев от представителей РПЛ нет и, возможно, не будет. Мы обратились с запросом к сразу нескольким представителям
Выходит, ситуация следующая:
Но открытым остается вопрос со временем. Почему игру «Локомотива» и «Спартака» не провести вечером, одновременно с матчем «Краснодар» — «Оренбург»? Это же лучше со всех сторон: потоки болельщиков в городе хоть
По слухам, в лиге ссылаются на желание
— Нас попросили перенести матч со «Спартаком» для того, чтобы была возможность сыграть у «Краснодара». То есть это было обращение к нам. Мы не возражали, сказали: давайте играть как удобно, — отвечает «СЭ» гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе.
— Но разве два дерби одновременно — это удобно? И безопасно?
— Не могу прокомментировать. Мне кажется, этот вопрос немножко не по адресу. Мы ничего не можем сделать. Ожидаем аншлаг на этой игре, проданы практически все билеты. Болельщикам, которые один раз уже поменяли свои планы, второй раз делать это было бы проблематично.
В ЦСКА тоже развели руки в стороны, утверждая, что не имеют никакого отношения к назначению времени матча с «Динамо». Единственное, против чего выступают армейцы, так это против изменений в расписании. «У нас уже продано больше 15 тысяч билетов на игру, это нереально», — говорят в кулуарах «ВЭБ Арены».
Вопрос с безопасностью стоит достаточно остро и с нашей точки зрения недооценен. Только представьте: одновременно по всей Москве будут передвигаться группы болельщиков сразу четырех команд. Они будут пересекаться на разных станциях метро, платформах электричек и в своих жилых районах. Как это все контролировать — загадка.
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В столичном ГУ МВД от официальных комментариев также воздерживаются, ссылаясь как раз на ДРБ. Но в частном разговоре полицейские утверждают, что не видят
Единственным ведомством, предоставившим официальный комментарий для «СЭ», стала Росгвардия. Правда, о повышенной нагрузке на сотрудников не говорят и там.
В Москве росгвардейцы примут участие в обеспечении общественного порядка во время футбольных матчей чемпионата России. Перед началом спортивных мероприятий стадионы обследуют кинологи со служебными собаками и сотрудники инженерных подразделений Росгвардии. Непосредственно во время матчей прилегающие к стадионам территории будут патрулировать дополнительные наряды.
Хочется верить, что все это не понадобится, и это воскресенье пройдет без серьезных инцидентов в Москве. Но предпосылки к этому, увы, есть. Впрочем, возможно, в истории с тем, когда начнутся дерби, пока рано ставить точку — в среду РПЛ вела переговоры о переносе матча «Локомотив» — «Спартак» на более позднее время.