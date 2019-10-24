Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
19:55
Порту
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Янг Бойз
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
19:55
ЦСКА
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
19:55
Лудогорец
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
19:55
Гент
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
19:55
Сент-Этьен
Александрия
Футбол. Еврокубки
19:55
Рома
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
19:55
Истанбул Башакшехир
Вольфсберг
Футбол. Еврокубки
19:55
Бешикташ
Брага
Футбол. Еврокубки
19:55
Слован Бр
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Партизан
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
19:55
АЗ
Астана
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
Мальме
Лугано
Футбол. Еврокубки
22:00
Хетафе
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Трабзонспор
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Русенборг
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
Лацио
Футбол. Еврокубки
22:00
Ренн
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Стандард Л
Все события
Фоторепортажи
17Последний матч Карреры в «Спартаке». Он был год назад
37Как менялась форма сборной России
12:45 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» поддерживает возвращение пива на футбольные стадионы

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Московский «Локомотив» поддерживает инициативу возобновить продажу пива на футбольных стадионах. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В среду стало известно, что правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, который предполагает снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году.

«Вижу как минимум два явных плюса: мы увеличим посещаемость и увеличим коммерческие доходы, что принципиально важно», — сказал Кикнадзе.

Собеседник агентства отметил, что просчитать коммерческую выгоду от продажи пива на стадионе можно будет только после принятия закона. «В частности, один из его вариантов предполагает продажу пива только в подтрубинных помещениях, в то время как во всем мире уже существует сервис, позволяющий доставить заказ прямо к месту на трибуне», — отметил гендиректор «Локомотива».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах существует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения в прошлом году чемпионата мира по футболу. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте РФ. Против такой инициативы традиционно выступает Минздрав.

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
«Лейпциг» обнажил проблему «Зенита». С ней что-то надо делать
Гол Черышева и новый рекорд Месси. Главное в Лиге чемпионов
Боксеры, которым на двоих 104 года, договорились о бое в России
Тренер задвинул Кучерова в третье звено. «Тампе» это помогло
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в России
СМИ: Абрамович отклонил предложение о продаже «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь