«Локомотив» поддерживает возвращение пива на футбольные стадионы

Источник: РИА "Новости"

В среду стало известно, что правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, который предполагает снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году.

«Вижу как минимум два явных плюса: мы увеличим посещаемость и увеличим коммерческие доходы, что принципиально важно», — сказал Кикнадзе.

Собеседник агентства отметил, что просчитать коммерческую выгоду от продажи пива на стадионе можно будет только после принятия закона. «В частности, один из его вариантов предполагает продажу пива только в подтрубинных помещениях, в то время как во всем мире уже существует сервис, позволяющий доставить заказ прямо к месту на трибуне», — отметил гендиректор «Локомотива».