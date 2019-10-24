Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
19:55
Порту
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Янг Бойз
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
19:55
ЦСКА
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
19:55
Лудогорец
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
19:55
Гент
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
19:55
Сент-Этьен
Александрия
Футбол. Еврокубки
19:55
Рома
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
19:55
Истанбул Башакшехир
Вольфсберг
Футбол. Еврокубки
19:55
Бешикташ
Брага
Футбол. Еврокубки
19:55
Слован Бр
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Партизан
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
19:55
АЗ
Астана
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
Мальме
Лугано
Футбол. Еврокубки
22:00
Хетафе
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Трабзонспор
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Русенборг
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
Лацио
Футбол. Еврокубки
22:00
Ренн
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Стандард Л
Все события
Фоторепортажи
11Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания
37Как менялась форма сборной России
18:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Мосгорсуд отклонил апелляцию Малосолова на судебное решение о штрафе за твит

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который ранее был приговорён к штрафу на 20 тыс. рублей из-за поста в «Твиттере», в котором он назвал экс-форварда «Спартака» Луиса Адриано «обезьяной».

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

«Суд постановил жалобу отклонить, решение Перовского суда оставить в силе», — передаёт слова судьи Андрея Васильева корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Адвокат болельщика Александр Быковский сообщил, что он будет подавать кассационную жалобу.

Ранее Малосолов неоднократно говорил, что не закладывал в свой пост какого-либо националистического или расового подтекста. Также болельщик подчёркивал, что судебное решение создаёт прецедент, из-за которого клубы будут судиться с фанатами.

Иск в суд против Малосолова подал московский «Спартак». Гендиректор столичного клуба Томас Цорн говорил, что «Спартак» должен защищать футболистов.

Читайте также
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
«Лейпциг» обнажил проблему «Зенита». С ней что-то надо делать
Футболист, оскорбивший Слуцкого, отстранен от тренировок
Клуб КХЛ «Локомотив» подписал пробный контракт с чемпионом мира
Фигуристки Тутберидзе переодеваются на льду. Надо ли запретить?
Отец Нурмагомедова отреагировал на новые нападки Макгрегора
Невероятный прыжок американской гимнастки поразил фанатов
Юная россиянка рвется в Формулу-1 через женскую серию (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь