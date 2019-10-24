Мосгорсуд отклонил апелляцию Малосолова на судебное решение о штрафе за твит
Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который ранее был приговорён к штрафу на 20 тыс. рублей
Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который ранее был приговорён к штрафу на 20 тыс. рублей
«Суд постановил жалобу отклонить, решение Перовского суда оставить в силе», — передаёт слова судьи Андрея Васильева корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Адвокат болельщика Александр Быковский сообщил, что он будет подавать кассационную жалобу.
Ранее Малосолов неоднократно говорил, что не закладывал в свой пост
Иск в суд против Малосолова подал московский «Спартак». Гендиректор столичного клуба Томас Цорн говорил, что «Спартак» должен защищать футболистов.