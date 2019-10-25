Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Урал
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:45
Нант
Монако
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Алавес
Все события
Фоторепортажи
20Николь — супруга русского хоккеиста Ильи Ковальчука
11ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в ЛЕ
12:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Костадинов продлил контракт с тульским «Арсеналом»

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Полузащитник сборной Болгарии по футболу Георги Костадинов продлил контракт с «Арсеналом» до мая 2022 года, сообщается на сайте тульского клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Костадинов перешел в «Арсенал» летом 2018 года из израильского клуба «Маккаби» (Хайфа). В составе тульского клуба 29-летний полузащитник провел 43 матча и забил один мяч.

Также Костадинов выступал за болгарские клубы «Левски», «Берое» и «Лудогорец».

Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
Ты знаешь, кто мой папа? Роскошная жизнь дочери экс-президента 'Спартака'
ЦСКА на дне Европы
«Даллас» вытаскивает из кризиса русский игрок. И это не Радулов
Проклятие ЛЕ снято. «Краснодар» побеждает «Трабзонспор»
Овечкин выстрелил дублем и отобрал рекорд у великого американца
Панарин и «Рейнджерс» уничтожили лучшую команду НХЛ (видео)
Медведева: Устала, что я то против Загитовой, то против Трусовой
Гимнастка из Стерлитамака покорила мир своей красотой (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь