Костадинов продлил контракт с тульским «Арсеналом»
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Полузащитник сборной Болгарии по футболу Георги Костадинов продлил контракт с «Арсеналом» до мая 2022 года, сообщается на сайте тульского клуба.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Полузащитник сборной Болгарии по футболу Георги Костадинов продлил контракт с «Арсеналом» до мая 2022 года, сообщается на сайте тульского клуба.
Костадинов перешел в «Арсенал» летом 2018 года из израильского клуба «Маккаби» (Хайфа). В составе тульского клуба 29-летний полузащитник провел 43 матча и забил один мяч.
Также Костадинов выступал за болгарские клубы «Левски», «Берое» и «Лудогорец».