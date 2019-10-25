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18:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ольга Смородская: Никакого уважения к Кононову у меня нет

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» рассказала, как относится к экс-тренеру «Спартака» Олегу Кононову.

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— В последнее время вам не было жаль Кононова, которого откровенно оскорбляли с трибун?

— А зачем до такого доводить? Кому это нужно? Если ты сам видишь, что у тебя нет контакта с командой, не получается, что ты проигрываешь «Уралу», «Оренбургу», «Уфе» — да всем без исключения — надо уходить самому! И не ждать, когда ситуация обострится до такой степени, когда будешь выглядеть неприлично.

— Почему же не ушел?

— Значит, это денежный вопрос. Выходит, ему было выгоднее уйти вот так… Поэтому никакого сожаления и уважения у меня к нему нет.

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