«Какой несимпатичный!» Жена Семака — о первой встрече с будущим мужем

Источник: instagram.com/annas_secret_garden

«У меня был такой смешной момент. Я работала и жила в Твери, откуда я родом — а мой начальник был футбольный фанат. И он был фанат именно ЦСКА. Он показал мне пачку карточек с футболистами ЦСКА. Говорит: «Тебе надо выйти замуж за футболиста». Я вот так эту пачку как колоду карт просматриваю быстро-быстро, вытаскиваю Сережу и говорю: «Какой несимпатичный!».

Он был на той фотографии экстремально молодой, ему было около 18 лет. Он был с какой-то невнятной прической, весь взъерошенный.

Мы встретились через два года после той истории. А Сережа еще все время держался за сердце, пока мы разговаривали. Я подумала: «Все, влюбился». А оказалось, что у него была банальная травма ключицы.

Когда мы только-только начали встречаться, я помню, что ходила в короткой куртке, а Сережа мне сказал: «Не ходи в такой короткой куртке, тебе еще мне детей рожать». А я спрашиваю: «Сколько бы ты хотел, чтобы я тебе родила?» А он говорит: «Ну, у моих родителей пять детей, а я бы хотел, чтобы ты мне родила шесть детей». И это тогда было такое пророчество, — рассказала Анна Семак в интервью на ютуб-канале «Света вокруг света».