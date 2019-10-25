«Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в матче 14-го тура РПЛ
КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Казанский «Рубин» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 0:0 в первом матче 14-го тура Российской
КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Казанский «Рубин» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 0:0 в первом матче 14-го тура Российской
Лучшим игроком встречи признан вратарь «Урала» Ярослав Годзюр. 20-летний защитник Николай Поярков, арендованный «Рубином» у «Ростова», провел свой первый матч в РПЛ.
Тринадцатый и четырнадцатый туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина, 22 октября исполнилось 90 лет со дня его рождения. Вратари «Рубина» и «Урала» вышли на предматчевое приветствие в кепках старого образца, также все футболисты «Рубина» появились в специальных майках в поддержку игрока молодежного состава казанского «Рубина» Вячеслава Фомина. 17-летний футболист получил тяжелую травму в результате столкновения с соперником во время матча 13-го тура молодежного чемпионата России против московского «Спартака» (0:1), который прошел 18 октября. 21 октября футболист был переведен в палату отделения хирургии.
«Рубин» и «Урал» встретились в 13-й раз в чемпионатах России, казанцы одержали семь побед, екатеринбургский клуб выигрывал четыре раза, еще дважды команды сыграли вничью.
В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 4 ноября, «Урал» в тот же день примет «Оренбург». Также «Урал» примет тульский «Арсенал» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России 30 октября.
|Роман Шаронов
|Дмитрий Парфенов
|22
|Юрий Дюпин
|31
|Ярослав Годзюр
|3
|Константин Плиев
53′
|15
|Денис Кулаков
27′
|71
|Николай Поярков
|27
|Михаил Меркулов
|5
|Филип Уремович
|3
|Вараздат Ароян
|80
|Егор Сорокин
78′
|19
|Денис Поляков
90+1′
|88
|Александр Ташаев
|58
|Отман Эль-Кабир
|7
|Вячеслав Подберезкин
|11
|Владимир Ильин
65′
|18
|Павел Могилевец
|6
|Рафал Аугустыняк
|10
|Игорь Коновалов
|57
|Артем Фидлер
77′
|11
|Зурико Давиташвили
70′
|20
|Андрей Панюков
57′
|21
|Хвича Кварацхелия
90+3′
|17
|Николай Димитров
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
64′
|10
|Эрик Бикфалви
76′
|26
|Бека Микелтадзе
|88
|Павел Погребняк
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)