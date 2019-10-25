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21:46 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в матче 14-го тура РПЛ

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Казанский «Рубин» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 0:0 в первом матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

Лучшим игроком встречи признан вратарь «Урала» Ярослав Годзюр. 20-летний защитник Николай Поярков, арендованный «Рубином» у «Ростова», провел свой первый матч в РПЛ.

Тринадцатый и четырнадцатый туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина, 22 октября исполнилось 90 лет со дня его рождения. Вратари «Рубина» и «Урала» вышли на предматчевое приветствие в кепках старого образца, также все футболисты «Рубина» появились в специальных майках в поддержку игрока молодежного состава казанского «Рубина» Вячеслава Фомина. 17-летний футболист получил тяжелую травму в результате столкновения с соперником во время матча 13-го тура молодежного чемпионата России против московского «Спартака» (0:1), который прошел 18 октября. 21 октября футболист был переведен в палату отделения хирургии.

«Рубин» и «Урал» встретились в 13-й раз в чемпионатах России, казанцы одержали семь побед, екатеринбургский клуб выигрывал четыре раза, еще дважды команды сыграли вничью.

Казанский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков в 14 матчах. «Урал» располагается на шестом месте, в активе команды 18 очков.

В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 4 ноября, «Урал» в тот же день примет «Оренбург». Также «Урал» примет тульский «Арсенал» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России 30 октября.

Рубин
0:0
Первый тайм: 0:0
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 1425.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Центральный
Главные тренеры
Роман ШароновДмитрий Парфенов
Составы команд
22Юрий Дюпин
31Ярослав Годзюр
3Константин Плиев
53′
15Денис Кулаков
27′
71Николай Поярков
27Михаил Меркулов
5Филип Уремович
3Вараздат Ароян
80Егор Сорокин
78′
19Денис Поляков
90+1′
88Александр Ташаев
58Отман Эль-Кабир
7Вячеслав Подберезкин
11Владимир Ильин
65′
18Павел Могилевец
6Рафал Аугустыняк
10Игорь Коновалов
57Артем Фидлер
77′
11Зурико Давиташвили
70′
20Андрей Панюков
57′
21Хвича Кварацхелия
90+3′
17Николай Димитров
8Видар Ерн Кьяртанссон
64′
10Эрик Бикфалви
76′
26Бека Микелтадзе
88Павел Погребняк
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
3Голевые моменты1
11Удары (всего)10
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
10Фолы19
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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