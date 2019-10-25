«Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в матче 14-го тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Лучшим игроком встречи признан вратарь «Урала» Ярослав Годзюр. 20-летний защитник Николай Поярков, арендованный «Рубином» у «Ростова», провел свой первый матч в РПЛ.

Тринадцатый и четырнадцатый туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина, 22 октября исполнилось 90 лет со дня его рождения. Вратари «Рубина» и «Урала» вышли на предматчевое приветствие в кепках старого образца, также все футболисты «Рубина» появились в специальных майках в поддержку игрока молодежного состава казанского «Рубина» Вячеслава Фомина. 17-летний футболист получил тяжелую травму в результате столкновения с соперником во время матча 13-го тура молодежного чемпионата России против московского «Спартака» (0:1), который прошел 18 октября. 21 октября футболист был переведен в палату отделения хирургии.

«Рубин» и «Урал» встретились в 13-й раз в чемпионатах России, казанцы одержали семь побед, екатеринбургский клуб выигрывал четыре раза, еще дважды команды сыграли вничью.

Казанский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков в 14 матчах. «Урал» располагается на шестом месте, в активе команды 18 очков.