Три матча продолжат в субботу программу 14-го тура чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Центральный матч дня состоится в Ростове-на-Дону — занимающий четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» на своем поле сыграет с идущим на 13-й строчке «Сочи».

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 14, 26.10.2019, 19:00 Ростов - Сочи -

Для домашней команды игра против дебютанта высшего дивизиона станет возможностью реабилитироваться за гостевое поражение от петербургского «Зенита» (1:6). В шести последних встречах ростовчане одержали четыре победы, проиграв петербуржцам и «Тамбову» (1:2). Сочинцы за аналогичный период выиграли три матча, проиграли две встречи, а также один раз сыграли вничью.

«Сочи» был создан в 2018 году на базе петербургского «Динамо», новоиспеченная команда ни разу не встречалась с «Ростовом» в матчах чемпионата России. Также клубы не играли между собой в прошлом розыгрыше Кубка России. Кроме того, ростовчане не играли и с предшественником клуба из «Сочи» — командой «Петротрест».

В предстоящей встрече главный тренер хозяев Валерий Карпин, вероятно, не сможет рассчитывать на защитника Рагнара Сигурдссона. У наставника гостей Александра Точилина тоже есть проблемы с формированием обороны — на поле «Ростов-Арены» не смогут выйти отбывающие дисквалификацию Федор Кудряшов и Иван Миладинович.

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Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 14, 26.10.2019, 14:00 Тамбов - Уфа -

Попытки «Тамбова» и «Арсенала» прервать серии без побед

В субботу программа 14-го тура начнется матчем между 16-й и восьмой командами РПЛ — «Тамбовом» и «Уфой». Хозяева поля, чей стадион «Спартак» в Тамбове находится на реконструкции, продолжают принимать соперников в Саранске на «Мордовия-Арене». Тамбовчане подходят к этой игре, потерпев три поражения подряд, уфимцы тоже не могу выиграть на протяжении трех встреч (две ничьи, одно поражение).



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Так как «Тамбов» является дебютантом РПЛ, а «Уфа» выступает здесь на протяжении пяти сезонов, в высшем дивизионе команды не играли между собой. Также они не разу не встречались в Кубке России. В этот день у номинальных хозяев поля, которые проведут первый матч после отставки главного тренера Александра Григоряна и назначения исполняющим обязанности наставника команды Сергея Первушина, не будет кадровых проблем. Гостям во главе с Вадимом Евсеевым придется обходиться без продолжающего восстанавливаться от повреждения полузащитника Дмитрия Сысуева и пропускающего встречу из-за перебора желтых карточек хавбека Даниила Фомина.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 14, 26.10.2019, 16:30 Ахмат - Арсенал Т -

«Ахмат», который в конце сентября сменил Рашида Рахимова на Игоря Шалимова на посту главного тренера, подходит к домашней игре против «Арсенала», занимая 14-е место. Туляки располагаются на 11-й строчке. Грозненцы под руководством нового наставника провели два матча, одержав победу и потерпев поражение. Их соперники, в прошлом сезоне пробившиеся под руководством Игоря Черевченко в зону еврокубков, в этом чемпионате не демонстрируют высоких результатов — их последняя победа была добыта 25 августа.

Предстоящий матч станет 12-м в истории противостояния «Ахмата» и «Арсенала». На данный момент минимальное преимущество по количеству побед остается за туляками — пять против четырех, еще два раза команды не смогли выявить лучшего. В прошлом сезоне клубы встречались трижды — в чемпионате «Ахмат» и «Арсенал» обменялись домашними победами (3:1, 2:0), а в 1/8 финала Кубка России подопечные Черевченко одержали победу на выезде со счетом 2:0.