Магомед Адиев: Между мной и Шалимовым вбивали клин

Источник: Спорт-Экспресс

Переговоры

— Позвонил вам и застал в аэропорту. Куда летели?

— Домой, в Грозный.

— А были где?

— В Москве. На переговорах.

— И?

— Пока никакой конкретики. Люди проявляют интерес, встречаемся, беседуем. Но что-то не нравится мне, что-то им… Обычная история.

— Вы о клубах ФНЛ?

— Да. Предложения из первой лиги поступают давно. Но работать хочется там, где есть условия и перспективы. А когда вижу, что клуб серьезных задач не ставит, желание куда-то ехать сразу пропадает. Загвоздка только в этом.

— Хорошего предложения можно и не дождаться.

— Я в курсе. Изначально наметил для себя срок — определиться с клубом до Нового года. Если буду дольше без работы сидеть, это уже в минус пойдет. Потихоньку готовлю себя к тому, что, возможно, придется возглавить команду, в которой меня не так уж все и устраивает.

— «Енисею» летом вы отказали.

— Трудностей не боюсь, но в Красноярске ситуация была слишком сложная. А времени в обрез. После вылета из премьер-лиги «Енисей» покинула большая группа футболистов, команду нужно было собирать с нуля.

За две недели до старта чемпионата! Денис Рубцов, генеральный директор клуба, очень хотел видеть меня в «Енисее», приложил максимальные усилия. Такое внимание тронуло, ответить «нет» было тяжело. Впрочем, мы сохранили добрые отношения, периодически переписываемся по WhatsApp.

— Надо думать, о возвращении в Красноярск речь уже не идет?

— Конечно. Сейчас с «Енисеем» работает Юрий Газзаев, тренер опытный, квалифицированный. Так что на данный момент вопрос закрыт. Ну, а дальше посмотрим.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3Fv3kYiqkT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от MagomedAdiev (@magomedadiev)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-01T20:57:24+00:00">1 Окт 2019 в 1:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ассистент

— Ваш стремительный уход из «Ахмата» озадачил многих. Но меня больше удивило другое — зачем вообще согласились на должность ассистента?!

— Это мой родной клуб, здесь долго проработал отец. В том числе главным тренером. В глубине души «Ахмат» до сих пор ассоциируется у меня с домом, уютом, теплом. Когда после неудачного старта руководство попросило помочь, просто язык не повернулся отказать. Прозвучала фраза: «Давай, Магомед, попробуем». Умом понимал — не стоит. А после первого же матча с «Уфой» окончательно убедился, что принял неправильное решение.

— В роли ассистента было некомфортно?

— Дело не в этом.

Я хочу работать самостоятельно, но и от должности помощника по-прежнему не зарекаюсь. В зависимости от того, кто будет главным тренером.

Ну, а сейчас мое появление в штабе «Ахмата» только взбудоражило общественность. На первый план вышла одна тема, дескать, почему Шалимов главный, а Адиев — второй? Это обсуждалось до матча с «Уфой», после, даже в перерыве. Постоянно шли сравнения…

— Ну и что? Собака лает, караван идет.

— Не тот случай. Я видел, что между мной и Игорем Михайловичем вбивается клин. Причем с каждым днем все нагнеталось. Это неизбежно привело бы к расколу в команде. Одна группа футболистов тянулась бы ко мне, другая — к Шалимову. Плюс нервировали разговоры, что следующим тренером «Ахмата» точно будет Адиев. Я не хочу из-за чьей-то спины становиться главным! Репутацией своей дорожу!

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— Вы не чересчур порядочный человек для этой жизни?

— Знаете, когда-то услышал от отца: «Сынок, в футбольном мире новости разлетаются быстро. Если кто-то будет говорить, что твой папа — плохой тренер, не переживай, это нормально. Зато никто не скажет, что я кого-то обманул или повел себя непорядочно». Я запомнил. И живу по тому же принципу. Не собираюсь добиваться должности, расталкивая локтями, прыгая через головы. Не мой путь. Хочу идти правильной дорогой, честно смотреть людям в глаза.



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— Кто первым узнал о том, что уходите из «Ахмата»?

— Магомед Даудов, президент клуба.

— Тяжелый получился разговор?

— Нет-нет. Сначала пообщались по телефону, дня через два встретились. Я объяснил свою позицию, президент меня понял, не давил. Пожали друг другу руки и разошлись.

— Как Шалимов отреагировал?

— Сказал: «Магомед, работать с тобой было комфортно. Хотел бы, чтобы ты остался…» Но я уже принял решение. Надо отдать должное Игорю Михайловичу. Он не обращал внимания на всю эту болтовню, мы отлично ладили. Никаких проблем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3cioBaCfcT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3cioBaCfcT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3cioBaCfcT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от MagomedAdiev (@magomedadiev)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-10T17:24:13+00:00">10 Окт 2019 в 10:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Глушаков

— Задело, что в Грозном вам так и не предложили пост главного тренера?

— Ну… Эта тема активно муссировалась в футбольных кругах. Знаю, некоторые команды не контактировали со мной как раз из-за того, что были уверены — рано или поздно преемником Рашида Рахимова стану я. Не скрою, внутренне к такому повороту был готов. Но не сложилось. Ничего страшного.

— Вы обмолвились, что готовы поработать помощником. У кого?

— У Бердыева, например. Вот к нему вторым пошел бы не задумываясь. Курбан Бекиевич — глыба, у него можно многому научиться. Вообще ассистент должен быть с главным тренером на одной волне. Понимать его видение футбола. В этих рамках и подсказывать. А то я иногда сталкивался с помощниками, которые начинали раздавать советы, даже не пытаясь вникнуть, какую игру хочу поставить команде.

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— С Шалимовым вы были на одной волне?

— У нас, конечно, разные взгляды на футбол. Поэтому на первых порах с советами не лез, говорил по минимуму. Присматривался. Но тут важно учитывать роль руководителей «Ахмата». Они же осознано пригласили и Шалимова, и меня. Наверное, рассчитывали, что такой шаг даст команде новый импульс.

— И в «Краснодаре», и в «Химках» Шалимов выстраивал комбинационный футбол. Низом, в одно-два касания, «стеночки», забегания… В «Ахмате» с нынешним подбором игроков это актуально?

— Почему нет? Состав-то неплохой. Семенов играет за сборную России, Анхель — за Венесуэлу. Сильные исполнители и в середине поля — Иванов, Глушаков, Исмаэл. Плюс Швец, который еще недавно привлекался в сборную, был интересен «Зениту» и «Спартаку». На флангах — Роши и Бериша, в их мастерстве тоже сомневаться не приходится. Словом, есть костяк, вокруг которого можно лепить команду. До медалей «Ахмат» вряд ли дотянется, но в Лигу Европы при удачном раскладе попасть реально.

— В каком состоянии нашли Глушакова?

— Ничего плохого про Дениса сказать не могу.

Да, пока это не тот Глушаков, что блистал в чемпионском «Спартаке». Виной всему скомканная предсезонка. Одна травма, вторая, много пропустил.

Но на тренировках пашет, как вол, делает все, чтобы поскорее набрать оптимальные кондиции. Видно, парень амбициозный, перешел в «Ахмат» не для того, чтобы бороться за выживание.

— Зато Семенов незаметно превратился в основного защитника сборной.

— Андрей — игрок квалифицированный. Ему объективно было трудно выиграть конкуренцию у Игнашевича и Березуцких, потому что тренер всегда бросит в бой опытного футболиста, выступающего в Лиге чемпионов, а не пацана из «Ахмата». Но когда те ребята закончили, Семенов получил шанс — и расцвел. Чувствуется, каждый матч за сборную придает ему уверенность. Он стал лучше играть в пас, спокойно начинает атаки.

— Почему же с такой бандой «Ахмат» после 13 туров в зоне вылета?

— Я не знаю, как прежний тренерский штаб вел подготовку к сезону, что творилось в раздевалке. Глядя со стороны, возникало ощущение, что команде не хватает огня. Тишь да гладь. Это убивает! Во все времена «Ахмат» славился именно характером. В Грозном любому сопернику было сложно играть. Надеюсь, Шалимов сумеет встряхнуть игроков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Knx6EFxJEBo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гасперини

— Ваши ближайшие планы — выбраться на стажировку в Италию?

— Да. Если ничего не сорвется, в ноябре отправлюсь в «Аталанту». Мне импонирует работа Джан Пьеро Гасперини, давно мечтаю познакомиться, понаблюдать за его тренировками. Чтобы получить полную картину, надо увидеть недельный цикл. Приезжать на два-три дня не имеет смысла.

— Чем Гасперини зацепил?

— «Аталанта» — тренерская команда. Нет звезд, но стабильно наверху, показывает интересный футбол, пробилась в Лигу чемпионов. И это в серии А, где бешеная конкуренция!

— В «Анжи» вам должны зарплату за семь месяцев и премиальные за весь сезон. Рассчитались?

— Нет. Я вижу, в каком положении «Анжи», и не питаю иллюзий. Если расплатятся — буду приятно удивлен. Нет — ну что ж…

— С Османом Кадиевым, президентом клуба, за последние месяцы общались?

— Нет. Я его не дергаю. Знаю — он человек слова. Как только финансовая ситуация изменится, сразу закроет все долги. Сейчас-то футболистам «Анжи» и персоналу деньги платят, но вы же понимаете, какие в ПФЛ оклады…

— Со стороны кажется, что «Анжи» медленно умирает.

— Ситуация действительно тяжелая. РФС пошел на уступки, позволил «Анжи» пройти лицензирование и заявиться во второй дивизион. Иначе клуб мог вообще развалиться. Президент пытается вырулить, ищет спонсоров, но пока никаких подвижек. А команда на 14-м месте в зоне «Юг». Грустно.