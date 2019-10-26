Магомед Адиев: Между мной и Шалимовым вбивали клин

— Позвонил вам и застал в аэропорту. Куда летели?
— Домой, в Грозный.
— А были где?
— В Москве. На переговорах.
— И?
— Пока никакой конкретики. Люди проявляют интерес, встречаемся, беседуем. Но
— Вы о клубах ФНЛ?
— Да. Предложения из первой лиги поступают давно. Но работать хочется там, где есть условия и перспективы. А когда вижу, что клуб серьезных задач не ставит, желание
— Хорошего предложения можно и не дождаться.
— Я в курсе. Изначально наметил для себя срок — определиться с клубом до Нового года. Если буду дольше без работы сидеть, это уже в минус пойдет. Потихоньку готовлю себя к тому, что, возможно, придется возглавить команду, в которой меня не так уж все и устраивает.
— «Енисею» летом вы отказали.
— Трудностей не боюсь, но в Красноярске ситуация была слишком сложная. А времени в обрез. После вылета из
премьер-лиги«Енисей» покинула большая группа футболистов, команду нужно было собирать с нуля.
За две недели до старта чемпионата! Денис Рубцов, генеральный директор клуба, очень хотел видеть меня в «Енисее», приложил максимальные усилия. Такое внимание тронуло, ответить «нет» было тяжело. Впрочем, мы сохранили добрые отношения, периодически переписываемся по WhatsApp.
— Надо думать, о возвращении в Красноярск речь уже не идет?
— Конечно. Сейчас с «Енисеем» работает Юрий Газзаев, тренер опытный, квалифицированный. Так что на данный момент вопрос закрыт. Ну, а дальше посмотрим.
— Ваш стремительный уход из «Ахмата» озадачил многих. Но меня больше удивило другое — зачем вообще согласились на должность ассистента?!
— Это мой родной клуб, здесь долго проработал отец. В том числе главным тренером. В глубине души «Ахмат» до сих пор ассоциируется у меня с домом, уютом, теплом. Когда после неудачного старта руководство попросило помочь, просто язык не повернулся отказать. Прозвучала фраза: «Давай, Магомед, попробуем». Умом понимал — не стоит. А после первого же матча с «Уфой» окончательно убедился, что принял неправильное решение.
— В роли ассистента было некомфортно?
— Дело не в этом.
Я хочу работать самостоятельно, но и от должности помощника
по-прежнемуне зарекаюсь. В зависимости от того, кто будет главным тренером.
Ну, а сейчас мое появление в штабе «Ахмата» только взбудоражило общественность. На первый план вышла одна тема, дескать, почему Шалимов главный, а Адиев — второй? Это обсуждалось до матча с «Уфой», после, даже в перерыве. Постоянно шли сравнения…
— Ну и что? Собака лает, караван идет.
— Не тот случай. Я видел, что между мной и Игорем Михайловичем вбивается клин. Причем с каждым днем все нагнеталось. Это неизбежно привело бы к расколу в команде. Одна группа футболистов тянулась бы ко мне, другая — к Шалимову. Плюс нервировали разговоры, что следующим тренером «Ахмата» точно будет Адиев. Я не хочу
— Вы не чересчур порядочный человек для этой жизни?
— Знаете,
— Кто первым узнал о том, что уходите из «Ахмата»?
— Магомед Даудов, президент клуба.
— Тяжелый получился разговор?
—
— Как Шалимов отреагировал?
— Сказал: «Магомед, работать с тобой было комфортно. Хотел бы, чтобы ты остался…» Но я уже принял решение. Надо отдать должное Игорю Михайловичу. Он не обращал внимания на всю эту болтовню, мы отлично ладили. Никаких проблем.
— Задело, что в Грозном вам так и не предложили пост главного тренера?
— Ну… Эта тема активно муссировалась в футбольных кругах. Знаю, некоторые команды не контактировали со мной как раз
— Вы обмолвились, что готовы поработать помощником. У кого?
— У Бердыева, например. Вот к нему вторым пошел бы не задумываясь. Курбан Бекиевич — глыба, у него можно многому научиться. Вообще ассистент должен быть с главным тренером на одной волне. Понимать его видение футбола. В этих рамках и подсказывать. А то я иногда сталкивался с помощниками, которые начинали раздавать советы, даже не пытаясь вникнуть, какую игру хочу поставить команде.
— С Шалимовым вы были на одной волне?
— У нас, конечно, разные взгляды на футбол. Поэтому на первых порах с советами не лез, говорил по минимуму. Присматривался. Но тут важно учитывать роль руководителей «Ахмата». Они же осознано пригласили и Шалимова, и меня. Наверное, рассчитывали, что такой шаг даст команде новый импульс.
— И в «Краснодаре», и в «Химках» Шалимов выстраивал комбинационный футбол. Низом, в
— Почему нет?
— В каком состоянии нашли Глушакова?
— Ничего плохого про Дениса сказать не могу.
Да, пока это не тот Глушаков, что блистал в чемпионском «Спартаке». Виной всему скомканная предсезонка. Одна травма, вторая, много пропустил.
Но на тренировках пашет, как вол, делает все, чтобы поскорее набрать оптимальные кондиции. Видно, парень амбициозный, перешел в «Ахмат» не для того, чтобы бороться за выживание.
— Зато Семенов незаметно превратился в основного защитника сборной.
— Андрей — игрок квалифицированный. Ему объективно было трудно выиграть конкуренцию у Игнашевича и Березуцких, потому что тренер всегда бросит в бой опытного футболиста, выступающего в Лиге чемпионов, а не пацана из «Ахмата». Но когда те ребята закончили, Семенов получил шанс — и расцвел. Чувствуется, каждый матч за сборную придает ему уверенность. Он стал лучше играть в пас, спокойно начинает атаки.
— Почему же с такой бандой «Ахмат» после 13 туров в зоне вылета?
— Я не знаю, как прежний тренерский штаб вел подготовку к сезону, что творилось в раздевалке. Глядя со стороны, возникало ощущение, что команде не хватает огня. Тишь да гладь. Это убивает! Во все времена «Ахмат» славился именно характером. В Грозном любому сопернику было сложно играть. Надеюсь, Шалимов сумеет встряхнуть игроков.
— Ваши ближайшие планы — выбраться на стажировку в Италию?
— Да. Если ничего не сорвется, в ноябре отправлюсь в «Аталанту». Мне импонирует работа Джан Пьеро Гасперини, давно мечтаю познакомиться, понаблюдать за его тренировками. Чтобы получить полную картину, надо увидеть недельный цикл. Приезжать на
— Чем Гасперини зацепил?
— «Аталанта» — тренерская команда. Нет звезд, но стабильно наверху, показывает интересный футбол, пробилась в Лигу чемпионов. И это в серии А, где бешеная конкуренция!
— В «Анжи» вам должны зарплату за семь месяцев и премиальные за весь сезон. Рассчитались?
— Нет. Я вижу, в каком положении «Анжи», и не питаю иллюзий. Если расплатятся — буду приятно удивлен. Нет — ну что ж…
— С Османом Кадиевым, президентом клуба, за последние месяцы общались?
— Нет. Я его не дергаю. Знаю — он человек слова. Как только финансовая ситуация изменится, сразу закроет все долги.
— Со стороны кажется, что «Анжи» медленно умирает.
— Ситуация действительно тяжелая. РФС пошел на уступки, позволил «Анжи» пройти лицензирование и заявиться во второй дивизион. Иначе клуб мог вообще развалиться. Президент пытается вырулить, ищет спонсоров, но пока никаких подвижек. А команда на 14-м месте в зоне «Юг». Грустно.
Александр Кружков