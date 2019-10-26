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12:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Магомед Адиев: Между мной и Шалимовым вбивали клин

Экс-главный тренер «Анжи», всего десять дней проработавший в тренерском штабе «Ахмата», — о внезапном уходе из клуба, Игоре Шалимове и Денисе Глушакове.

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Источник: Спорт-Экспресс

Переговоры

— Позвонил вам и застал в аэропорту. Куда летели?

— Домой, в Грозный.

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— А были где?

— В Москве. На переговорах.

— И?

— Пока никакой конкретики. Люди проявляют интерес, встречаемся, беседуем. Но что-то не нравится мне, что-то им… Обычная история.

— Вы о клубах ФНЛ?

— Да. Предложения из первой лиги поступают давно. Но работать хочется там, где есть условия и перспективы. А когда вижу, что клуб серьезных задач не ставит, желание куда-то ехать сразу пропадает. Загвоздка только в этом.

— Хорошего предложения можно и не дождаться.

— Я в курсе. Изначально наметил для себя срок — определиться с клубом до Нового года. Если буду дольше без работы сидеть, это уже в минус пойдет. Потихоньку готовлю себя к тому, что, возможно, придется возглавить команду, в которой меня не так уж все и устраивает.

— «Енисею» летом вы отказали.

— Трудностей не боюсь, но в Красноярске ситуация была слишком сложная. А времени в обрез. После вылета из премьер-лиги «Енисей» покинула большая группа футболистов, команду нужно было собирать с нуля.

За две недели до старта чемпионата! Денис Рубцов, генеральный директор клуба, очень хотел видеть меня в «Енисее», приложил максимальные усилия. Такое внимание тронуло, ответить «нет» было тяжело. Впрочем, мы сохранили добрые отношения, периодически переписываемся по WhatsApp.

— Надо думать, о возвращении в Красноярск речь уже не идет?

— Конечно. Сейчас с «Енисеем» работает Юрий Газзаев, тренер опытный, квалифицированный. Так что на данный момент вопрос закрыт. Ну, а дальше посмотрим.

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Ассистент

— Ваш стремительный уход из «Ахмата» озадачил многих. Но меня больше удивило другое — зачем вообще согласились на должность ассистента?!

— Это мой родной клуб, здесь долго проработал отец. В том числе главным тренером. В глубине души «Ахмат» до сих пор ассоциируется у меня с домом, уютом, теплом. Когда после неудачного старта руководство попросило помочь, просто язык не повернулся отказать. Прозвучала фраза: «Давай, Магомед, попробуем». Умом понимал — не стоит. А после первого же матча с «Уфой» окончательно убедился, что принял неправильное решение.

— В роли ассистента было некомфортно?

— Дело не в этом.

Я хочу работать самостоятельно, но и от должности помощника по-прежнему не зарекаюсь. В зависимости от того, кто будет главным тренером.

Ну, а сейчас мое появление в штабе «Ахмата» только взбудоражило общественность. На первый план вышла одна тема, дескать, почему Шалимов главный, а Адиев — второй? Это обсуждалось до матча с «Уфой», после, даже в перерыве. Постоянно шли сравнения…

— Ну и что? Собака лает, караван идет.

— Не тот случай. Я видел, что между мной и Игорем Михайловичем вбивается клин. Причем с каждым днем все нагнеталось. Это неизбежно привело бы к расколу в команде. Одна группа футболистов тянулась бы ко мне, другая — к Шалимову. Плюс нервировали разговоры, что следующим тренером «Ахмата» точно будет Адиев. Я не хочу из-за чьей-то спины становиться главным! Репутацией своей дорожу!

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— Вы не чересчур порядочный человек для этой жизни?

— Знаете, когда-то услышал от отца: «Сынок, в футбольном мире новости разлетаются быстро. Если кто-то будет говорить, что твой папа — плохой тренер, не переживай, это нормально. Зато никто не скажет, что я кого-то обманул или повел себя непорядочно». Я запомнил. И живу по тому же принципу. Не собираюсь добиваться должности, расталкивая локтями, прыгая через головы. Не мой путь. Хочу идти правильной дорогой, честно смотреть людям в глаза.


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— Кто первым узнал о том, что уходите из «Ахмата»?

— Магомед Даудов, президент клуба.

— Тяжелый получился разговор?

— Нет-нет. Сначала пообщались по телефону, дня через два встретились. Я объяснил свою позицию, президент меня понял, не давил. Пожали друг другу руки и разошлись.

— Как Шалимов отреагировал?

— Сказал: «Магомед, работать с тобой было комфортно. Хотел бы, чтобы ты остался…» Но я уже принял решение. Надо отдать должное Игорю Михайловичу. Он не обращал внимания на всю эту болтовню, мы отлично ладили. Никаких проблем.

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Глушаков

— Задело, что в Грозном вам так и не предложили пост главного тренера?

— Ну… Эта тема активно муссировалась в футбольных кругах. Знаю, некоторые команды не контактировали со мной как раз из-за того, что были уверены — рано или поздно преемником Рашида Рахимова стану я. Не скрою, внутренне к такому повороту был готов. Но не сложилось. Ничего страшного.

— Вы обмолвились, что готовы поработать помощником. У кого?

— У Бердыева, например. Вот к нему вторым пошел бы не задумываясь. Курбан Бекиевич — глыба, у него можно многому научиться. Вообще ассистент должен быть с главным тренером на одной волне. Понимать его видение футбола. В этих рамках и подсказывать. А то я иногда сталкивался с помощниками, которые начинали раздавать советы, даже не пытаясь вникнуть, какую игру хочу поставить команде.

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— С Шалимовым вы были на одной волне?

— У нас, конечно, разные взгляды на футбол. Поэтому на первых порах с советами не лез, говорил по минимуму. Присматривался. Но тут важно учитывать роль руководителей «Ахмата». Они же осознано пригласили и Шалимова, и меня. Наверное, рассчитывали, что такой шаг даст команде новый импульс.

— И в «Краснодаре», и в «Химках» Шалимов выстраивал комбинационный футбол. Низом, в одно-два касания, «стеночки», забегания… В «Ахмате» с нынешним подбором игроков это актуально?

— Почему нет? Состав-то неплохой. Семенов играет за сборную России, Анхель — за Венесуэлу. Сильные исполнители и в середине поля — Иванов, Глушаков, Исмаэл. Плюс Швец, который еще недавно привлекался в сборную, был интересен «Зениту» и «Спартаку». На флангах — Роши и Бериша, в их мастерстве тоже сомневаться не приходится. Словом, есть костяк, вокруг которого можно лепить команду. До медалей «Ахмат» вряд ли дотянется, но в Лигу Европы при удачном раскладе попасть реально.

— В каком состоянии нашли Глушакова?

— Ничего плохого про Дениса сказать не могу.

Да, пока это не тот Глушаков, что блистал в чемпионском «Спартаке». Виной всему скомканная предсезонка. Одна травма, вторая, много пропустил.

Но на тренировках пашет, как вол, делает все, чтобы поскорее набрать оптимальные кондиции. Видно, парень амбициозный, перешел в «Ахмат» не для того, чтобы бороться за выживание.

— Зато Семенов незаметно превратился в основного защитника сборной.

— Андрей — игрок квалифицированный. Ему объективно было трудно выиграть конкуренцию у Игнашевича и Березуцких, потому что тренер всегда бросит в бой опытного футболиста, выступающего в Лиге чемпионов, а не пацана из «Ахмата». Но когда те ребята закончили, Семенов получил шанс — и расцвел. Чувствуется, каждый матч за сборную придает ему уверенность. Он стал лучше играть в пас, спокойно начинает атаки.

— Почему же с такой бандой «Ахмат» после 13 туров в зоне вылета?

— Я не знаю, как прежний тренерский штаб вел подготовку к сезону, что творилось в раздевалке. Глядя со стороны, возникало ощущение, что команде не хватает огня. Тишь да гладь. Это убивает! Во все времена «Ахмат» славился именно характером. В Грозном любому сопернику было сложно играть. Надеюсь, Шалимов сумеет встряхнуть игроков.

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Гасперини

— Ваши ближайшие планы — выбраться на стажировку в Италию?

— Да. Если ничего не сорвется, в ноябре отправлюсь в «Аталанту». Мне импонирует работа Джан Пьеро Гасперини, давно мечтаю познакомиться, понаблюдать за его тренировками. Чтобы получить полную картину, надо увидеть недельный цикл. Приезжать на два-три дня не имеет смысла.

— Чем Гасперини зацепил?

— «Аталанта» — тренерская команда. Нет звезд, но стабильно наверху, показывает интересный футбол, пробилась в Лигу чемпионов. И это в серии А, где бешеная конкуренция!

— В «Анжи» вам должны зарплату за семь месяцев и премиальные за весь сезон. Рассчитались?

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— Нет. Я вижу, в каком положении «Анжи», и не питаю иллюзий. Если расплатятся — буду приятно удивлен. Нет — ну что ж…

— С Османом Кадиевым, президентом клуба, за последние месяцы общались?

— Нет. Я его не дергаю. Знаю — он человек слова. Как только финансовая ситуация изменится, сразу закроет все долги. Сейчас-то футболистам «Анжи» и персоналу деньги платят, но вы же понимаете, какие в ПФЛ оклады…

— Со стороны кажется, что «Анжи» медленно умирает.

— Ситуация действительно тяжелая. РФС пошел на уступки, позволил «Анжи» пройти лицензирование и заявиться во второй дивизион. Иначе клуб мог вообще развалиться. Президент пытается вырулить, ищет спонсоров, но пока никаких подвижек. А команда на 14-м месте в зоне «Юг». Грустно.

Александр Кружков

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