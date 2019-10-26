В российском футбольном матче произошла массовая драка с тремя удалениями

Потасовка на стадионе в Грозном началась на 38-й минуте после фола в центре поля. Когда игроки начали драться, на поле выбежали запасные и другие члены обеих команд. В результате судья удалил Таймаза Хизриева и Мурсалина Денилханова у «Ахмата» и Никиту Мельникова у «Арсенала».