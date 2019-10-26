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14:30 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин приступил к тренировкам в общей группе. Об этом на пресс-конференции в преддверии матча с «Локомотивом» рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

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Зобнин получил травму в начале октября на тренировке. Матч против «Локомотива» пройдет в воскресенье на «РЖД-Арене», начало — 16:30 мск.

«Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе и готовится к матчу с “Локомотивом”, — сказал Тедеско. — Рома — очень работоспособный футболист, но перед нами стоит тот факт, что его не было на протяжении немалого времени, он только недавно вернулся. После такой паузы нелегко сразу поймать ритм игры, тем более в матче с таким сложным соперником, но мы рассматриваем все варианты».

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 15 очков после 13 туров.

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