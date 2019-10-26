Футболист «Спартака» Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе

«Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе и готовится к матчу с “Локомотивом”, — сказал Тедеско. — Рома — очень работоспособный футболист, но перед нами стоит тот факт, что его не было на протяжении немалого времени, он только недавно вернулся. После такой паузы нелегко сразу поймать ритм игры, тем более в матче с таким сложным соперником, но мы рассматриваем все варианты».