Тренер «Спартака» Тедеско доволен условиями для тренировок на базе в Тушине

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«Спартак» объявил о подписании контракта с Тедеско 14 октября. По просьбе нового главного тренера, руководство клуба обустроило ему офис на «Открытие-Арене» и перенесло тренировочный процесс на базу в Тушине.

«У нас прекрасные условия, улучшенная инфраструктура, отличная техника, все поля освещены. Сам факт нахождения на стадионе — хорошая мотивация для иностранных футболистов. Ты постоянно находишься в этой красно-белой атмосфере, все вещи делаешь здесь. Это очень важно для мотивации», — заявил Тедеско.