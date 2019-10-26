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14:47 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Спартака» Тедеско доволен условиями для тренировок на базе в Тушине

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско доволен условиями, в которых проходят тренировки команды на базе в Тушине. Об этом специалист заявил на пресс-конференции накануне матча чемпионата России с московским «Локомотивом».

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Источник: Reuters

«Спартак» объявил о подписании контракта с Тедеско 14 октября. По просьбе нового главного тренера, руководство клуба обустроило ему офис на «Открытие-Арене» и перенесло тренировочный процесс на базу в Тушине.

«У нас прекрасные условия, улучшенная инфраструктура, отличная техника, все поля освещены. Сам факт нахождения на стадионе — хорошая мотивация для иностранных футболистов. Ты постоянно находишься в этой красно-белой атмосфере, все вещи делаешь здесь. Это очень важно для мотивации», — заявил Тедеско.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 15 очков после 13 туров. Матч с «Локомотивом» пройдет в воскресенье на «РЖД Арене».

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