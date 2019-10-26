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14:54 (мск), источник: ТАСС

Тедеско: Джикия точно сыграет в матче против «Локомотива»

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия примет участие в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

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Источник: РИА "Новости"

Защитник пропустил встречу 13-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» (0:0) из-за перебора желтых карточек. Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет в воскресенье на «РЖД-Арене», начало в 16:30 мск.

«Джикия точно будет играть завтра, он наш капитан. Самуэль [Жиго] и Илья [Кутепов] отлично сыграли в последнем матче. Но пока рано говорить о том, что мы будем играть в три центральных защитника», — сказал Тедеско.

«Безусловно мы надеемся, что все футболисты примут наши идеи и воплотят их в жизнь, все игроки готовы для диалога, но времени было еще мало, чтобы ставить те задачи, которые мы хотим здесь реализовать, — продолжил специалист. — Что касается работы с футболистами, то все зависит от тренерского штаба, мы общаемся с ними. Мы можем остановить тренировку, спросить, нравится ли игрокам, например, такая идея прессинга, всегда стараемся получить обратную связь от футболистов».

Главный тренер отметил, что в составе «Локомотива» есть игроки, которые сильны индивидуально. «Они любят владеть мячом, контролировать ход игры, у них много индивидуально сильных игроков, которые могут это делать, например, Жоао Мариу или Гжегож Крыховяк», — сказал Тедеско.

В турнирной таблице чемпионата России по футболу «Спартак» занимает 10-е место, имея в активе 15 очков в 13 матчах. «Локомотив» возглавляет чемпионат с 29 очками в активе.

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