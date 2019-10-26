Тедеско: Никогда не говорил игрокам отказываться выступать за сборную

«Считаю, что каждый тренер мечтает видеть в своем распоряжении всех игроков, чтобы работать с ними. Никуда не могу уйти от фактов, законов и правил, что если пришел вызов в сборную, то его надо принимать. Для каждого футболиста защищать цвета сборной своей страны — честь. Никогда не подходил и не говорил своим игрокам, что им надо отказаться от поездки в сборную», — сказал Тедеско, отвечая на вопрос, является ли для него проблемой отлучение Айртона и Понсе в свои сборные.