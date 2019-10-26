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15:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тедеско: Никогда не говорил игрокам отказываться выступать за сборную

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско сообщил, что он никогда не говорил своим футболистам, чтобы они отказались от выступления за национальные сборные.

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Источник: Reuters

Ранее в пятницу защитник «Спартака» Айртон был вызван в олимпийскую сборную Бразилии. Также осенью в олимпийскую сборную Аргентины вызывался нападающий «красно-белых» Эсекель Понсе.

«Считаю, что каждый тренер мечтает видеть в своем распоряжении всех игроков, чтобы работать с ними. Никуда не могу уйти от фактов, законов и правил, что если пришел вызов в сборную, то его надо принимать. Для каждого футболиста защищать цвета сборной своей страны — честь. Никогда не подходил и не говорил своим игрокам, что им надо отказаться от поездки в сборную», — сказал Тедеско, отвечая на вопрос, является ли для него проблемой отлучение Айртона и Понсе в свои сборные.

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