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15:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тедеско: Если скажут, что покупок игроков не будет, это не будет проблемой

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Отсутствие приобретений новых футболистов не будет проблемой для команды, заявил главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско.

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«Не работаю здесь год или около того, чтобы глобально отвечать на вопрос, какая позиция нуждается в усилении. Я пришел в “Спартак” и верю в команду, у нее большой потенциал для роста, те же Айртон, (Гус) Тиль, (Наиль) Умяров, (Алекс) Крал. Поскольку они все молоды, есть над чем работать, верю, что их рост неизбежен. Если в один прекрасный момент руководство клуба скажет, что мы не можем никого купить, я скажу, что это не проблема ни для меня, ни для команды», — сказал Тедеско журналистам.

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Тедеско рассказал о взаимодействии с главным тренером команды ФНЛ «Спартак-2» Виктором Булатовым.

«Мы говорили с Виктором Булатовым, у нас установились хорошие отношения. Верю, что надо обращать внимание на молодых, кто есть в структуре клуба. Он как главный тренер “Спартака-2” находится непосредственно в команде, у него есть возможность каждый день наблюдать за командой на тренировках. Я могу позвонить ему в субботу и сказать, что нам, например, нужен (Максим) Глушенков», — отметил тренер.


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«Это правильно, это рабочие отношения. Хорошо, когда у молодых есть осознание того, что за ними постоянно наблюдают тренеры основы. Для них это мотивация. Видел в деле Глушенкова, (Александра) Руденко, (Михаила) Игнатова, он сейчас с нами работает, это талантливый игрок. Сейчас же непросто привлечь 5−6 молодых игроков для работы с основой на постоянное время, но держу их в прицеле. Есть еще (Солтмурад) Бакаев, список можно продолжать», — добавил он.

«Спартак» в воскресенье проведет матч 14-го тура с московским «Локомотивом», встреча пройдет на стадионе «красно-зеленых».

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