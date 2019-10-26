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16:25 (мск), источник: Sport24

«Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче без Григоряна

Первая победа за месяц.

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Источник: РИА "Новости"

После безвольного домашнего поражения от «Урала» неделю назад в отставку подал главный тренер «Тамбова» Александр Григорян. Под его руководством за 13 туров команда набрала всего 8 очков и прочно закрепилась на последнем месте в турнирной таблице.

Спасать ситуацию было доверено помощнику Григоряна Сергею Первушину. На свой первый матч в качестве нового главного он выбрал следующий состав.

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У «Уфы» дела шли куда лучше — в последних 6 матчах всего одно поражение. Причем в прошлом туре были отобраны очки у одного из лидеров РПЛ — ЦСКА.


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«Тамбов» довольно быстро повел в счете. На 12-й минуте Килин с левого фланга навесил на дальнюю штангу, откуда Костюков переправил мяч в ворота.

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Далее хозяева отдали мяч сопернику, но уфимцы в атаке не смогли придумать ничего интересного. Зато после перерыва футболисты «Тамбова» просто задавили «Уфу».

На 63-й минуте затяжная атака «Тамбова» завершилась красивым пасом Рыбина на Обухова — 2:0.

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А спустя пару минут после подачи углового в исполнении Чуперки Ойеволе головой вколотил третий мяч в сетку Беленова. Вратарь даже не дернулся.

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В самом конце матча «Тамбов» остался в меньшинстве. Чуперка за пять минут умудрился схватить две желтые карточки. Это удаление стало для него уже третьим в нынешнем сезоне РПЛ.

  • «Тамбов» выиграл со счетом 3:0. Это самая крупная победа команды в Премьер-лиге.
  • По набранным очкам «Тамбов» сравнялся с идущим на 15-м месте «Динамо». Но бело-голубые пока впереди по личным встречам.
  • «Уфа» осталась на 8-й строчке в турнирной таблице.
  • В следующем туре «Тамбов» отправится в гости к «Сочи», а «Уфа» примет «Локомотив».
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Тамбов
3:0
Первый тайм: 1:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 1426.10.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Мордовия Арена, 1751 зритель
Главные тренеры
Сергей ПервушинВадим Евсеев
Голы
Михаил Костюков(Антон Килин)12′
Владимир Обухов(Алексей Рыбин)63′
Адессойе Ойеволе(Валерий Чуперка)66′
Составы команд
88Гиорги Шелия
31Александр Беленов
2Алексей Рыбин
15Александр Пуцко
8Антон Килин
80′
27Йонуц Неделчару
27Алексей Грицаенко
55Джемал Табидзе
55Максим Осипенко
33Александр Сухов
58Адессойе Ойеволе
8Кэтэлин Карп
51′
3Гурам Тетрашвили
53′
11Ловро Бизяк
37′
92Валерий Чуперка
82′84′
22Артем Голубев
21′
19Георгий Мелкадзе
90′
9Денис Терентьев
46′
25Павел Карасев
2Данил Круговой
77Михаил Костюков
72′
10Оливье Тилль
69′
14Хызыр Аппаев
99Андрей Козлов
13Владимир Обухов
79′
32Андрес Вомбергар
19′46′
17Хетаг Хосонов
57Вячеслав Кротов
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты1
13Удары (всего)9
5Удары в створ0
0Штанги, перекладины1
1Угловые3
19Фолы13
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРоман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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