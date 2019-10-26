«Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче без Григоряна
Первая победа за месяц.
Первая победа за месяц.
После безвольного домашнего поражения от «Урала» неделю назад в отставку подал главный тренер «Тамбова» Александр Григорян. Под его руководством за 13 туров команда набрала всего 8 очков и прочно закрепилась на последнем месте в турнирной таблице.
Спасать ситуацию было доверено помощнику Григоряна Сергею Первушину. На свой первый матч в качестве нового главного он выбрал следующий состав.
У «Уфы» дела шли куда лучше — в последних 6 матчах всего одно поражение. Причем в прошлом туре были отобраны очки у одного из лидеров РПЛ — ЦСКА.
«Тамбов» довольно быстро повел в счете. На 12-й минуте Килин с левого фланга навесил на дальнюю штангу, откуда Костюков переправил мяч в ворота.
Далее хозяева отдали мяч сопернику, но уфимцы в атаке не смогли придумать ничего интересного. Зато после перерыва футболисты «Тамбова» просто задавили «Уфу».
На 63-й минуте затяжная атака «Тамбова» завершилась красивым пасом Рыбина на Обухова — 2:0.
А спустя пару минут после подачи углового в исполнении Чуперки Ойеволе головой вколотил третий мяч в сетку Беленова. Вратарь даже не дернулся.
В самом конце матча «Тамбов» остался в меньшинстве. Чуперка за пять минут умудрился схватить две желтые карточки. Это удаление стало для него уже третьим в нынешнем сезоне РПЛ.
|Сергей Первушин
|Вадим Евсеев
|Михаил Костюков(Антон Килин)
|12′
|Владимир Обухов(Алексей Рыбин)
|63′
|Адессойе Ойеволе(Валерий Чуперка)
|66′
|88
|Гиорги Шелия
|31
|Александр Беленов
|2
|Алексей Рыбин
|15
|Александр Пуцко
|8
|Антон Килин
80′
|27
|Йонуц Неделчару
|27
|Алексей Грицаенко
|55
|Джемал Табидзе
|55
|Максим Осипенко
|33
|Александр Сухов
|58
|Адессойе Ойеволе
|8
|Кэтэлин Карп
51′
|3
|Гурам Тетрашвили
53′
|11
|Ловро Бизяк
37′
|92
|Валерий Чуперка
82′84′
|22
|Артем Голубев
21′
|19
|Георгий Мелкадзе
90′
|9
|Денис Терентьев
46′
|25
|Павел Карасев
|2
|Данил Круговой
|77
|Михаил Костюков
72′
|10
|Оливье Тилль
69′
|14
|Хызыр Аппаев
|99
|Андрей Козлов
|13
|Владимир Обухов
79′
|32
|Андрес Вомбергар
19′46′
|17
|Хетаг Хосонов
|57
|Вячеслав Кротов
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|3
|19
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Роман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)