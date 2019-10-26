«Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче без Григоряна

Источник: РИА "Новости"

После безвольного домашнего поражения от «Урала» неделю назад в отставку подал главный тренер «Тамбова» Александр Григорян. Под его руководством за 13 туров команда набрала всего 8 очков и прочно закрепилась на последнем месте в турнирной таблице.

Спасать ситуацию было доверено помощнику Григоряна Сергею Первушину. На свой первый матч в качестве нового главного он выбрал следующий состав.

У «Уфы» дела шли куда лучше — в последних 6 матчах всего одно поражение. Причем в прошлом туре были отобраны очки у одного из лидеров РПЛ — ЦСКА.



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«Тамбов» довольно быстро повел в счете. На 12-й минуте Килин с левого фланга навесил на дальнюю штангу, откуда Костюков переправил мяч в ворота.

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Далее хозяева отдали мяч сопернику, но уфимцы в атаке не смогли придумать ничего интересного. Зато после перерыва футболисты «Тамбова» просто задавили «Уфу».

На 63-й минуте затяжная атака «Тамбова» завершилась красивым пасом Рыбина на Обухова — 2:0.

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А спустя пару минут после подачи углового в исполнении Чуперки Ойеволе головой вколотил третий мяч в сетку Беленова. Вратарь даже не дернулся.

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В самом конце матча «Тамбов» остался в меньшинстве. Чуперка за пять минут умудрился схватить две желтые карточки. Это удаление стало для него уже третьим в нынешнем сезоне РПЛ.