«Спартак» готовится к матчу с «Локомотивом» в полном составе
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболисты московского «Спартака» тренируются в полном составе перед матчем чемпионата России против столичного «Локомотива».
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболисты московского «Спартака» тренируются в полном составе перед матчем чемпионата России против столичного «Локомотива».
Встреча 14-го тура чемпионата России состоится в воскресенье на стадионе «красно-зеленых» и начнется в 16:30 мск.
Занятие проходит на базе возле стадиона «красно-белых» в Тушино. Перед тренировкой команда поздравила защитника Илью Гапонова с днем рождения, в пятницу ему исполнилось 22 года.
К матчу с «Локомотивом» готовится защитник Георгий Джикия, пропустивший игру с казанским «Рубином» (0:0)