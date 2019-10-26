Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брайтон & Хоув
Эвертон
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Уотфорд
Борнмут
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вест Хэм Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Леганес
Мальорка
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
Арсенал Т
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария
Унион Б
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта
Хоффенхайм
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
РБ Лейпциг
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Боруссия Д
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Падерборн
Фортуна Д
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лечче
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
18:30
Лилль
Бордо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Парма
Футбол. Зарубежный
19:30
Бернли
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Вердер
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Эйбар
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Ним
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Сити
Астон Вилла
30
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Брешиа
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Уфа
30
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Атлетик
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» выиграл у клуба «Трабзонспор» в ЛЕ
14«ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Сити» порезвились. Обзор вторничных матчей ЛЧ
16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» готовится к матчу с «Локомотивом» в полном составе

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболисты московского «Спартака» тренируются в полном составе перед матчем чемпионата России против столичного «Локомотива».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча 14-го тура чемпионата России состоится в воскресенье на стадионе «красно-зеленых» и начнется в 16:30 мск.

Занятие проходит на базе возле стадиона «красно-белых» в Тушино. Перед тренировкой команда поздравила защитника Илью Гапонова с днем рождения, в пятницу ему исполнилось 22 года.

К матчу с «Локомотивом» готовится защитник Георгий Джикия, пропустивший игру с казанским «Рубином» (0:0) из-за дисквалификации, и полузащитник Роман Зобнин, вернувшийся на этой неделе в строй после травмы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
Канадский хоккеист рассказал об 'адской' жизни в России
Падение Медведевой и жалобы Трусовой: что увидела Канада
Тедеско: Если скажут, что покупок не будет, это не проблема
«Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче без Григоряна
«Манчестер Сити» разгромил новичка АПЛ и вернулся на 2-е место
Слуцкий впервые высказался после скандала с оскорбившим игроком
«Ахмат» играет с «Арсеналом» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь