«Спартак» готовится к матчу с «Локомотивом» в полном составе

Источник: РИА "Новости"

Встреча 14-го тура чемпионата России состоится в воскресенье на стадионе «красно-зеленых» и начнется в 16:30 мск.

Занятие проходит на базе возле стадиона «красно-белых» в Тушино. Перед тренировкой команда поздравила защитника Илью Гапонова с днем рождения, в пятницу ему исполнилось 22 года.