«Ростов» — «Сочи»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Ростова» и «Сочи» определились с составами на матч 14-го тура Российской
Тренерские штабы «Ростова» и «Сочи» определились с составами на матч 14-го тура Российской
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Ерёменко, И. Попов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Д. Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.
«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Калугин, Мевля, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.
Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Шакуро, Полоз, Колдунов, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.
Встреча состоится в