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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» — «Сочи»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Ростова» и «Сочи» определились с составами на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

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«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Ерёменко, И. Попов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Д. Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Калугин, Мевля, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Шакуро, Полоз, Колдунов, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.

Встреча состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» сегодня, 26 октября, начало — в 19:00 мск.

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