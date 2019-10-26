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20:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Ахматом»

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Тульский «Арсенал» ушел от поражения в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».

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Источник: Спорт РИА Новости

Субботняя встреча в Грозном завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Андрея Семенова (20-я минута) гости ответили мячом Эванса Кангва (77). На 84-й минуте в составе «Ахмата» красную карточку получил полузащитник Одисе Роши.

Тринадцатый и четырнадцатый туры Российской премьер-лиги посвящены памяти Льва Яшина. 22 октября легендарному вратарю сборной СССР и московского «Динамо» исполнилось бы 90 лет.

«Арсенал» с 16 очками идет на 9-м месте в турнирной таблице премьер-лиги, «Ахмат» (13) — 14-й.

В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет с московским «Динамо» 2 ноября, а «Арсенал» 4 ноября также на выезде встретится со столичным «Спартаком».

Во время загрузки произошла ошибка.
Ахмат
1:1
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 1426.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 11265 зрителей
Главные тренеры
Игорь ШалимовИгорь Черевченко
Голы
Андрей Семенов(Силва Лима Исмаэл)20′
Эванс Кангва(Игорь Горбатенко)76′
Составы команд
16Евгений Городов
50Егор Шамов
40Ризван Уциев
90+3′
21Виктор Альварес
29′
13Роланд Гиголаев
6Максим Беляев
4Вилькер Анхель
8Гиа Григалава
15Андрей Семенов
27Александр Ломовицкий
18′
21Одисе Роши
79′84′
11Сергей Ткачев
77Бернард Бериша
23Игорь Горбатенко
18Андрес Понсе
70Георгий Костадинов
23′
19Олег Иванов
66′
9Кирилл Комбаров
63′
23Антон Швец
88′
14Анри Хагуш
11Силва Лима Исмаэл
82′
22Даниил Лесовой
71′
6Михаил Гащенков
10Эванс Кангва
88Денис Глушаков
89′
30Александру Тудорие
68′
7Магомед Митришев
48Евгений Луценко
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
10Удары (всего)12
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины1
6Угловые1
27Фолы16
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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