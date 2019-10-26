«Арсенал» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Ахматом»
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Тульский «Арсенал» ушел от поражения в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Тульский «Арсенал» ушел от поражения в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».
Субботняя встреча в Грозном завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Андрея Семенова (20-я минута) гости ответили мячом Эванса Кангва (77). На 84-й минуте в составе «Ахмата» красную карточку получил полузащитник Одисе Роши.
Тринадцатый и четырнадцатый туры Российской
«Арсенал» с 16 очками идет на 9-м месте в турнирной таблице
В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет с московским «Динамо» 2 ноября, а «Арсенал» 4 ноября также на выезде встретится со столичным «Спартаком».
|Игорь Шалимов
|Игорь Черевченко
|Андрей Семенов(Силва Лима Исмаэл)
|20′
|Эванс Кангва(Игорь Горбатенко)
|76′
|16
|Евгений Городов
|50
|Егор Шамов
|40
|Ризван Уциев
90+3′
|21
|Виктор Альварес
29′
|13
|Роланд Гиголаев
|6
|Максим Беляев
|4
|Вилькер Анхель
|8
|Гиа Григалава
|15
|Андрей Семенов
|27
|Александр Ломовицкий
18′
|21
|Одисе Роши
79′84′
|11
|Сергей Ткачев
|77
|Бернард Бериша
|23
|Игорь Горбатенко
|18
|Андрес Понсе
|70
|Георгий Костадинов
23′
|19
|Олег Иванов
66′
|9
|Кирилл Комбаров
63′
|23
|Антон Швец
88′
|14
|Анри Хагуш
|11
|Силва Лима Исмаэл
82′
|22
|Даниил Лесовой
71′
|6
|Михаил Гащенков
|10
|Эванс Кангва
|88
|Денис Глушаков
89′
|30
|Александру Тудорие
68′
|7
|Магомед Митришев
|48
|Евгений Луценко
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|1
|27
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)