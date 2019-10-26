«Арсенал» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Ахматом»

Источник: Спорт РИА Новости

Субботняя встреча в Грозном завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Андрея Семенова (20-я минута) гости ответили мячом Эванса Кангва (77). На 84-й минуте в составе «Ахмата» красную карточку получил полузащитник Одисе Роши.

Тринадцатый и четырнадцатый туры Российской премьер-лиги посвящены памяти Льва Яшина. 22 октября легендарному вратарю сборной СССР и московского «Динамо» исполнилось бы 90 лет.

«Арсенал» с 16 очками идет на 9-м месте в турнирной таблице премьер-лиги, «Ахмат» (13) — 14-й.

В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет с московским «Динамо» 2 ноября, а «Арсенал» 4 ноября также на выезде встретится со столичным «Спартаком».