Травмы сделали «Локо» сильнее. Почему Семин победит Тедеско

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Вопреки всему

В команде Юрия Семина почти не осталось живых мест. Еще перед игрой с «Ахматом» можно было предположить, что «Локомотив» собьют с пути травмы, а в Турине многие вообще ждали разгромного поражения красно-зеленых. Но наверно выстроенную систему кадровые проблемы влияют косвенно. Если бы Семин всегда использовал одних и тех же футболистов, то «Локомотив» точно посыпался бы.

Однако последние матчи показывают, что резерв у железнодорожников есть — и для «Спартака» это плохие новости. «Локомотив» в форме, выздоровевший Алексей Миранчук уже умножил силу команды и забил самому «Юве», а самое важное, что механизм работает и с менее качественными шестеренками.

«Локомотив» при Семине в последние годы вообще регулярно побеждает вопреки. В чемпионский сезон в тренера не верили, состав называли слабым — а «Локо» побеждал. В прошлом году ждали «синдрома второго сезона», но «Локо» выиграл два трофея за несколько месяцев и финишировал вторым в премьер-лиге. Сейчас — то же самое. Кажется, что травмы подорвут претензии Черкизова на чемпионство, но команда продолжает нестись вперед.

Целостность против сырости

«Спартак» — сырая команда. Доменико Тедеско провел с ним только один матч, да и тот на багаже Кононова. Это не тот случай, когда тренерская перестановка мгновенно влияет на результат — Тедеско потребуется время, чтобы выстроить конкретный план подготовки, понять возможности всех игроков, выбрать нужную схему (напомню, что он предпочитает играть в три центральных защитника). Думаю, что тут как раз все будет нестандартно — Тедеско сперва через шишки получит опыт и информацию, а уже потом «Спартак» заиграет. Я не сомневаюсь, что во втором круге красно-белые будут играть в несколько раз лучше и наберут больше очков.



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Но это потом, а сейчас «Спартаку» предстоит встреча с командой, которая давно уже знает, что от нее хочет тренер. Причем матч пройдет на стадионе «Локомотива», и для красно-белых это особенно плохо — они в этом чемпионате проиграли половину гостевых встреч, в том числе «Уфе» и «Тамбову».

Черная серия

Конечно, прогноз на игру с командой, у которой только-только сменился тренер, — это всегда лотерея. Но «Локо» в этом сезоне играет так, что можно отталкиваться от него и не учитывать состояние соперника — особенно из нижней половины таблицы. Сомнения вызывает только одно — и это не переполненный лазарет. В Турине «Локомотив» оставил слишком много эмоций, а взамен не получил сплошное разочарование. Такие игры, как с «Ювентусом», часто негативно влияют на команду и могут оставить за собой шлейф на несколько игр вперед.

Но я уверен, что ниже своего уровня «Локомотив» не опустится, а этот уровень — высок. К тому же, в Черкизове красно-зеленые не обыгрывали красно-белых уже пять лет. И сейчас отличный шанс прервать черную серию.