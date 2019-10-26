Травмы сделали «Локо» сильнее. Почему Семин победит Тедеско
Корреспондент «СЭ» считает «Локомотив» фаворитом центрального матча тура.
Корреспондент «СЭ» считает «Локомотив» фаворитом центрального матча тура.
В команде Юрия Семина почти не осталось живых мест. Еще перед игрой с «Ахматом» можно было предположить, что «Локомотив» собьют с пути травмы, а в Турине многие вообще ждали разгромного поражения
Однако последние матчи показывают, что резерв у железнодорожников есть — и для «Спартака» это плохие новости. «Локомотив» в форме, выздоровевший Алексей Миранчук уже умножил силу команды и забил самому «Юве», а самое важное, что механизм работает и с менее качественными шестеренками.
«Локомотив» при Семине в последние годы вообще регулярно побеждает вопреки. В чемпионский сезон в тренера не верили, состав называли слабым — а «Локо» побеждал. В прошлом году ждали «синдрома второго сезона», но «Локо» выиграл два трофея за несколько месяцев и финишировал вторым в
«Спартак» — сырая команда. Доменико Тедеско провел с ним только один матч, да и тот на багаже Кононова. Это не тот случай, когда тренерская перестановка мгновенно влияет на результат — Тедеско потребуется время, чтобы выстроить конкретный план подготовки, понять возможности всех игроков, выбрать нужную схему (напомню, что он предпочитает играть в три центральных защитника). Думаю, что тут как раз все будет нестандартно — Тедеско сперва через шишки получит опыт и информацию, а уже потом «Спартак» заиграет. Я не сомневаюсь, что во втором круге
Но это потом, а сейчас «Спартаку» предстоит встреча с командой, которая давно уже знает, что от нее хочет тренер. Причем матч пройдет на стадионе «Локомотива», и для
Конечно, прогноз на игру с командой, у которой
Но я уверен, что ниже своего уровня «Локомотив» не опустится, а этот уровень — высок. К тому же, в Черкизове
Гоша Чернов