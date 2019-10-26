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21:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист ЦСКА вошел в тренерский штаб московского «Динамо»

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В тренерский штаб московского футбольного клуба «Динамо» вошел Юрий Бавыкин, сообщается на официальном сайте «бело-голубых».

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Источник: Спорт РИА Новости

В штаб Кирилла Новикова, исполняющего обязанности главного тренера «Динамо», также входят тренер Виталий Гришин и тренер по работе с вратарями Дмитрий Изотов.

На протяжении игровой карьеры 46-летний Бавыкин выступал за московский ЦСКА, нижегородский «Локомотив», тольяттинскую «Ладу», самарские «Крылья Советов» и саратовский «Сокол». По окончании карьеры игрока Бавыкин работал в динамовской академии имени Льва Яшина, затем в брянском «Динамо», воронежском «Факеле», московском «Спартаке-2» и молодежной сборной России.

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