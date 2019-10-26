Экс-футболист ЦСКА вошел в тренерский штаб московского «Динамо»

В штаб Кирилла Новикова, исполняющего обязанности главного тренера «Динамо», также входят тренер Виталий Гришин и тренер по работе с вратарями Дмитрий Изотов.

На протяжении игровой карьеры 46-летний Бавыкин выступал за московский ЦСКА, нижегородский «Локомотив», тольяттинскую «Ладу», самарские «Крылья Советов» и саратовский «Сокол». По окончании карьеры игрока Бавыкин работал в динамовской академии имени Льва Яшина, затем в брянском «Динамо», воронежском «Факеле», московском «Спартаке-2» и молодежной сборной России.