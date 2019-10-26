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22:07 (мск), источник: Vesti.kz

Победа Зайнутдинова, дебют Бахтиярова и обмен майками. Казахстанцы сыграли друг против друга в РПЛ

В рамках 14-го тура чемпионата России «Ростов», за который выступает Бахтиер Зайнутдинов, играл против «Сочи», чьи цвета защищает Акмаль Бахтияров, сообщает Vesti.kz.

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Казахстанские игроки начали матчи со скамейки запасных и получили шанс от своих главных тренеров лишь во втором тайме.

Зайнутдинов вышел на поле на 63-й минуте, заменив Хорена Байрамяна. Выход Бахтиера оказался полезным, поскольку он поучаствовал во втором голе «Ростова», отдав фактически результативную передачу Роману Еременко (однако в протоколе взятие ворот засчитано, как автогол Эльмира Набиуллина).

Что касается Бахтиярова, он вышел на 86-й минуте и это оказался его дебют в российской премьер-лиге (ранее казахстанец играл за «Сочи» лишь в ФНЛ и Кубке России).

Победа «Ростова» со счетом 2:0 позволила донскому клубу набрать 29 очков и расположиться на третьей строчке в турнирной таблице. «Сочи» потерпев седьмое поражение в сезоне занимает 13-е место в премьер-лиге.

Отметим, что после матча казахстанские футболисты обменялись игровыми майками.

Ростов
2:0
Первый тайм: 1:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 1426.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий КарпинАлександр Точилин
Голы
Роман Еременко(Алексей Ионов, Ивелин Попов)41′
Роман Еременко79′
Составы команд
1Егор Бабурин
35Сослан Джанаев
34Алексей Козлов
26Никита Калугин
28Евгений Чернов
24Эльмир Набиуллин
5Деннис Хаджикадунич
20Игорь Юрганов
78Дмитрий Чистяков
32Миха Мевля
7Роман Еременко
17Андрей Мостовой
14Элдор Шомуродов
16Кристиан Нобоа
8Ивелин Попов
88′
5Алексей Померко
11Алексей Ионов
75′
18Никита Бурмистров
86′
26Александр Саплинов
21Акмаль Бахтияров
19Хорен Байрамян
63′
15Ибрагим Цаллагов
76′
18Бактиер Зайнутдинов
77Дмитрий Полоз
17Матиас Норманн
86′
9Антон Заболотный
71′
15Данил Глебов
90+1′
87Александр Карапетян
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
8Голевые моменты6
16Удары (всего)8
12Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые4
13Фолы15
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяНаиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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