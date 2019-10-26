Победа Зайнутдинова, дебют Бахтиярова и обмен майками. Казахстанцы сыграли друг против друга в РПЛ

Казахстанские игроки начали матчи со скамейки запасных и получили шанс от своих главных тренеров лишь во втором тайме.

Зайнутдинов вышел на поле на 63-й минуте, заменив Хорена Байрамяна. Выход Бахтиера оказался полезным, поскольку он поучаствовал во втором голе «Ростова», отдав фактически результативную передачу Роману Еременко (однако в протоколе взятие ворот засчитано, как автогол Эльмира Набиуллина).

Что касается Бахтиярова, он вышел на 86-й минуте и это оказался его дебют в российской премьер-лиге (ранее казахстанец играл за «Сочи» лишь в ФНЛ и Кубке России).

Победа «Ростова» со счетом 2:0 позволила донскому клубу набрать 29 очков и расположиться на третьей строчке в турнирной таблице. «Сочи» потерпев седьмое поражение в сезоне занимает 13-е место в премьер-лиге.