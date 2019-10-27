Голы Жиркова и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Крыльями Советов»
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0. Голы забили Юрий Жирков (на 28-й минуте) и Артем Дзюба (90+3).
Тринадцатый и четырнадцатый туры Российской
«Зенит» с 32 очками лидирует в турнирной таблице, «Крылья Советов» (17) идут на 7-м месте.
В следующем туре «Зенит» 2 ноября примет московский ЦСКА, а «Крылья Советов» 4 ноября дома сыграют с казанским «Рубином».
|Миодраг Божович
|Сергей Семак
|Юрий Жирков
|28′
|Артем Дзюба(Сердар Азмун)
|90+3′
|1
|Сергей Рыжиков
|41
|Михаил Кержаков
|2
|Владимир Полуяхтов
|15
|Вячеслав Караваев
23′
|23
|Дмитрий Комбаров
85′
|6
|Бранислав Иванович
|3
|Никита Чернов
|44
|Ярослав Ракицкий
|50
|Максим Карпов
|3
|Дуглас Сантос
|20
|Срджан Мияйлович
67′
|27
|Магомед Оздоев
|7
|Александр Соболев
|7
|Сердар Азмун
|8
|Александр Гацкан
|5
|Вильмар Барриос
|99
|Максим Канунников
87′
|18
|Юрий Жирков
88′
|10
|Антон Терехов
|91
|Алексей Сутормин
|17
|Антон Зиньковский
77′
|14
|Далер Кузяев
64′
|9
|Деян Радонич
|22
|Артем Дзюба
|28
|Паул Антон
60′
|11
|Себастьян Дриусси
78′
|77
|Дмитрий Кабутов
|20
|Роберт Мак
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|22
|1
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)