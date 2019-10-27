Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Динамо
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Спартак
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чайка
Факел
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Бетис
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Мордовия
Шинник
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нижний Новгород
Нефтехимик
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Авангард К
Химки
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Томь
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Наполи
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Леванте
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Сампдория
21
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Оренбург
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен
Амьен
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Зенит
02
Футбол. Зарубежный
14:00
Сельта
Реал Сосьедад
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
19:30
Норвич
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Милан
Футбол. Первый дивизион
13:00
Текстильщик
Ротор
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Хетафе
Футбол. Первый дивизион
11:00
Енисей
Чертаново
02
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Валенсия
Футбол. Первый дивизион
09:00
Луч
Краснодар-2
11
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Спартак-2
30
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» выиграл у клуба «Трабзонспор» в ЛЕ
15Вся красота женского тенниса на WTA Finals
16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голы Жиркова и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Санкт-петербургский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0. Голы забили Юрий Жирков (на 28-й минуте) и Артем Дзюба (90+3).

Тринадцатый и четырнадцатый туры Российской премьер-лиги посвящены памяти Льва Яшина. 22 октября легендарному вратарю сборной СССР и московского «Динамо» исполнилось бы 90 лет.

«Зенит» с 32 очками лидирует в турнирной таблице, «Крылья Советов» (17) идут на 7-м месте.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.


В следующем туре «Зенит» 2 ноября примет московский ЦСКА, а «Крылья Советов» 4 ноября дома сыграют с казанским «Рубином».

Читайте также
Крылья Советов
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 1427.10.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Самара Арена, 32560 зрителей
Главные тренеры
Миодраг БожовичСергей Семак
Голы
Юрий Жирков28′
Артем Дзюба(Сердар Азмун)90+3′
Составы команд
1Сергей Рыжиков
41Михаил Кержаков
2Владимир Полуяхтов
15Вячеслав Караваев
23′
23Дмитрий Комбаров
85′
6Бранислав Иванович
3Никита Чернов
44Ярослав Ракицкий
50Максим Карпов
3Дуглас Сантос
20Срджан Мияйлович
67′
27Магомед Оздоев
7Александр Соболев
7Сердар Азмун
8Александр Гацкан
5Вильмар Барриос
99Максим Канунников
87′
18Юрий Жирков
88′
10Антон Терехов
91Алексей Сутормин
17Антон Зиньковский
77′
14Далер Кузяев
64′
9Деян Радонич
22Артем Дзюба
28Паул Антон
60′
11Себастьян Дриусси
78′
77Дмитрий Кабутов
20Роберт Мак
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)22
1Удары в створ12
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
14Фолы8
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
Канадский хоккеист рассказал об 'адской' жизни в России
У Медведевой не было шансов: как устрашает Трусова
Безголевая серия россиянина в НХЛ достигла 80 матчей
Великую победу Трусовой пытаются обесценить. С какой целью
«Канело просто убьет его». Прогнозы на бой Ковалев — Альварес
ЦСКА играет с «Динамо» в московском дерби в РПЛ (трансляция)
Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь