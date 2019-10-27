Голы Жиркова и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

Источник: РИА "Новости"

Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0. Голы забили Юрий Жирков (на 28-й минуте) и Артем Дзюба (90+3).

Тринадцатый и четырнадцатый туры Российской премьер-лиги посвящены памяти Льва Яшина. 22 октября легендарному вратарю сборной СССР и московского «Динамо» исполнилось бы 90 лет.

«Зенит» с 32 очками лидирует в турнирной таблице, «Крылья Советов» (17) идут на 7-м месте.

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