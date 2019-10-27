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16:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» закрыл Соболева. Дзюбе хватило для гола полчаса

Команда Сергея Семака уверенно переиграла «Крылья Советов».

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«Зенит» перед матчем в Самаре потерял лидерство в группе Лиги чемпионов, но захватил в РПЛ. Первое случилось из-за поражения команды Сергея Семака в среду в Лейпциге, второе — по причине победы «Ростова» в субботу над «Сочи». Ростовчане догнали по количеству очков чемпиона России и «Локомотив», и благодаря показателю очных встреч трёх конкурентов сине-бело-голубые обошли «железнодорожников». А сегодня чемпион набрал ещё три очка во встрече с «Крыльями Советов», став как минимум на несколько часов единоличным лидером чемпионата. Вот главные события игры:

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— В основе «Зенита» неожиданно не оказалось Артёма Дзюбы. У самого результативного игрока РПЛ по системе «гол плюс пас» (8+8) небольшое повреждение, поэтому он остался в запасе. Ещё одним изменением по сравнению с матчем с «РБ Лейпциг» стало отсутствие Олега Шатова. С первых минут вместо них сыграли Юрий Жирков и Далер Кузяев.

— На скамейке «Крыльев Советов» не было главного тренера Миодрага Божовича. Черногорец заработал пятиматчевую дисквалификацию (две игры — условно) после предыдущей встречи с «Оренбургом». Кроме того, «бан» на два тура получил экс игрок «Зенита» Александр Анюков.


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— Без Дзюбы «Зенит» сыграл по схеме 4−5−1. Сергей Семак создал в центре поля треугольник Барриос — Дуглас — Оздоев, при этом в прессинге Магомед поднимался к единственному нападающему Сердару Азмуну, чтобы помогать накрывать центральных защитников. Это эффективно работало.

Правда, когда петербуржцы атаковали, остававшийся впереди Оздоев не мог решить ситуации один в один. Всё-таки у центрхава нет дриблинга форварда. Кроме того, робкие попытки самарцев прессинговать, гости спокойно разбивали за счёт того, что Вильмар Барриос становился третьим в обороне при розыгрыше мяча.

— «Крылья Советов» раз за разом проигрывали борьбу при угловых у своих ворот. Если Себастьян Дриусси и Бранислав Иванович упустили хорошие моменты, то Жирков забил. Опытный игрок сборной России грамотно сыграл на подборе, нанеся отличный удар с лёта.

— Гигантское игровое преимущество «Зенита» в первом тайме отразила статистика ударов — 15:2 (в створ — 7:1). Самарцы впервые пробили по воротам Михаила Кержакова лишь перед самым перерывом, да и в том эпизоде экс зенитовец Максим Канунников пробил очень неточно. Команда Семака должна была выигрывать после 45 минут с более крупным счётом, однако подводила реализация.

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— Несмотря на то, что «Зенит» полностью контролировал ситуацию на поле, Дзюба появился на поле по истечении часа матча. Семак ещё перед этой заменой перешёл на 4−4−2, а с Артёмом команда окончательно перестроилась на привычную схему. Любопытно, что правым хавбеком почему-то стал Жирков. Видимо, для смещений в центр под удар с левой ноги.

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— В прошлом туре оборона «Зенита» нейтрализовала лучшего бомбардира РПЛ Эльдора Шомуродова, а теперь справилась и с другим лидером снайперской гонки чемпионата Александом Соболевым. Центрфорвард «Крыльев Советов» нанёс только один удар по воротам. Соболев был отрезан от партнёров, проигрывал борьбу Браниславу Ивановичу и Ярославу Ракицкому, а пробил головой, когда сместился в зону менее высокого Дугласа Сантоса — мяч пролетел мимо ворот.

— По игре «Зенит» вполне мог крупно выиграть: гости и во втором тайме перебили хозяев — 10:4 (в створ — 2:0). Однако вместо спокойной победы чемпиона получилась напряжённая концовка. В одной из последних атак хозяев сумасшедший момент упустил Александр Гацкан! А вот Дзюба всё-таки не ушёл с поля без гола, забив с передачи Азмуна.

Анатолий Романов

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«Зенит» потерпел первое поражение в ЛЧ
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Футбол, Премьер-лига, Тур 1427.10.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Самара Арена, 32560 зрителей
Главные тренеры
Миодраг БожовичСергей Семак
Голы
Юрий Жирков28′
Артем Дзюба(Сердар Азмун)90+3′
Составы команд
1Сергей Рыжиков
41Михаил Кержаков
2Владимир Полуяхтов
15Вячеслав Караваев
23′
23Дмитрий Комбаров
85′
6Бранислав Иванович
3Никита Чернов
44Ярослав Ракицкий
50Максим Карпов
3Дуглас Сантос
20Срджан Мияйлович
67′
27Магомед Оздоев
7Александр Соболев
7Сердар Азмун
8Александр Гацкан
5Вильмар Барриос
99Максим Канунников
87′
18Юрий Жирков
88′
10Антон Терехов
91Алексей Сутормин
17Антон Зиньковский
77′
14Далер Кузяев
64′
9Деян Радонич
22Артем Дзюба
28Паул Антон
60′
11Себастьян Дриусси
78′
77Дмитрий Кабутов
20Роберт Мак
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
7Голевые моменты1
6Удары (всего)22
1Удары в створ12
0Штанги, перекладины1
3Угловые6
14Фолы8
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
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