«Зенит» закрыл Соболева. Дзюбе хватило для гола полчаса

«Зенит» перед матчем в Самаре потерял лидерство в группе Лиги чемпионов, но захватил в РПЛ. Первое случилось из-за поражения команды Сергея Семака в среду в Лейпциге, второе — по причине победы «Ростова» в субботу над «Сочи». Ростовчане догнали по количеству очков чемпиона России и «Локомотив», и благодаря показателю очных встреч трёх конкурентов сине-бело-голубые обошли «железнодорожников». А сегодня чемпион набрал ещё три очка во встрече с «Крыльями Советов», став как минимум на несколько часов единоличным лидером чемпионата. Вот главные события игры:

— В основе «Зенита» неожиданно не оказалось Артёма Дзюбы. У самого результативного игрока РПЛ по системе «гол плюс пас» (8+8) небольшое повреждение, поэтому он остался в запасе. Ещё одним изменением по сравнению с матчем с «РБ Лейпциг» стало отсутствие Олега Шатова. С первых минут вместо них сыграли Юрий Жирков и Далер Кузяев.

— На скамейке «Крыльев Советов» не было главного тренера Миодрага Божовича. Черногорец заработал пятиматчевую дисквалификацию (две игры — условно) после предыдущей встречи с «Оренбургом». Кроме того, «бан» на два тура получил экс игрок «Зенита» Александр Анюков.



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— Без Дзюбы «Зенит» сыграл по схеме 4−5−1. Сергей Семак создал в центре поля треугольник Барриос — Дуглас — Оздоев, при этом в прессинге Магомед поднимался к единственному нападающему Сердару Азмуну, чтобы помогать накрывать центральных защитников. Это эффективно работало.

Правда, когда петербуржцы атаковали, остававшийся впереди Оздоев не мог решить ситуации один в один. Всё-таки у центрхава нет дриблинга форварда. Кроме того, робкие попытки самарцев прессинговать, гости спокойно разбивали за счёт того, что Вильмар Барриос становился третьим в обороне при розыгрыше мяча.

— «Крылья Советов» раз за разом проигрывали борьбу при угловых у своих ворот. Если Себастьян Дриусси и Бранислав Иванович упустили хорошие моменты, то Жирков забил. Опытный игрок сборной России грамотно сыграл на подборе, нанеся отличный удар с лёта.

— Гигантское игровое преимущество «Зенита» в первом тайме отразила статистика ударов — 15:2 (в створ — 7:1). Самарцы впервые пробили по воротам Михаила Кержакова лишь перед самым перерывом, да и в том эпизоде экс зенитовец Максим Канунников пробил очень неточно. Команда Семака должна была выигрывать после 45 минут с более крупным счётом, однако подводила реализация.

— Несмотря на то, что «Зенит» полностью контролировал ситуацию на поле, Дзюба появился на поле по истечении часа матча. Семак ещё перед этой заменой перешёл на 4−4−2, а с Артёмом команда окончательно перестроилась на привычную схему. Любопытно, что правым хавбеком почему-то стал Жирков. Видимо, для смещений в центр под удар с левой ноги.

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— В прошлом туре оборона «Зенита» нейтрализовала лучшего бомбардира РПЛ Эльдора Шомуродова, а теперь справилась и с другим лидером снайперской гонки чемпионата Александом Соболевым. Центрфорвард «Крыльев Советов» нанёс только один удар по воротам. Соболев был отрезан от партнёров, проигрывал борьбу Браниславу Ивановичу и Ярославу Ракицкому, а пробил головой, когда сместился в зону менее высокого Дугласа Сантоса — мяч пролетел мимо ворот.

— По игре «Зенит» вполне мог крупно выиграть: гости и во втором тайме перебили хозяев — 10:4 (в створ — 2:0). Однако вместо спокойной победы чемпиона получилась напряжённая концовка. В одной из последних атак хозяев сумасшедший момент упустил Александр Гацкан! А вот Дзюба всё-таки не ушёл с поля без гола, забив с передачи Азмуна.

Анатолий Романов