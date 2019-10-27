«Зенит» закрыл Соболева. Дзюбе хватило для гола полчаса
Команда Сергея Семака уверенно переиграла «Крылья Советов».
Команда Сергея Семака уверенно переиграла «Крылья Советов».
«Зенит» перед матчем в Самаре потерял лидерство в группе Лиги чемпионов, но захватил в РПЛ. Первое случилось
— В основе «Зенита» неожиданно не оказалось Артёма Дзюбы. У самого результативного игрока РПЛ по системе «гол плюс пас» (8+8) небольшое повреждение, поэтому он остался в запасе. Ещё одним изменением по сравнению с матчем с «РБ Лейпциг» стало отсутствие Олега Шатова. С первых минут вместо них сыграли Юрий Жирков и Далер Кузяев.
— На скамейке «Крыльев Советов» не было главного тренера Миодрага Божовича. Черногорец заработал пятиматчевую дисквалификацию (две игры — условно) после предыдущей встречи с «Оренбургом». Кроме того, «бан» на два тура получил экс игрок «Зенита» Александр Анюков.
— Без Дзюбы «Зенит» сыграл по схеме 4−5−1. Сергей Семак создал в центре поля треугольник Барриос — Дуглас — Оздоев, при этом в прессинге Магомед поднимался к единственному нападающему Сердару Азмуну, чтобы помогать накрывать центральных защитников. Это эффективно работало.
— «Крылья Советов» раз за разом проигрывали борьбу при угловых у своих ворот. Если Себастьян Дриусси и Бранислав Иванович упустили хорошие моменты, то Жирков забил. Опытный игрок сборной России грамотно сыграл на подборе, нанеся отличный удар с лёта.
— Гигантское игровое преимущество «Зенита» в первом тайме отразила статистика ударов — 15:2 (в створ — 7:1). Самарцы впервые пробили по воротам Михаила Кержакова лишь перед самым перерывом, да и в том эпизоде экс зенитовец Максим Канунников пробил очень неточно. Команда Семака должна была выигрывать после 45 минут с более крупным счётом, однако подводила реализация.
— Несмотря на то, что «Зенит» полностью контролировал ситуацию на поле, Дзюба появился на поле по истечении часа матча. Семак ещё перед этой заменой перешёл на 4−4−2, а с Артёмом команда окончательно перестроилась на привычную схему. Любопытно, что правым хавбеком
— В прошлом туре оборона «Зенита» нейтрализовала лучшего бомбардира РПЛ Эльдора Шомуродова, а теперь справилась и с другим лидером снайперской гонки чемпионата Александом Соболевым. Центрфорвард «Крыльев Советов» нанёс только один удар по воротам. Соболев был отрезан от партнёров, проигрывал борьбу Браниславу Ивановичу и Ярославу Ракицкому, а пробил головой, когда сместился в зону менее высокого Дугласа Сантоса — мяч пролетел мимо ворот.
— По игре «Зенит» вполне мог крупно выиграть: гости и во втором тайме перебили хозяев — 10:4 (в створ — 2:0). Однако вместо спокойной победы чемпиона получилась напряжённая концовка. В одной из последних атак хозяев сумасшедший момент упустил Александр Гацкан! А вот Дзюба
Анатолий Романов
|Миодраг Божович
|Сергей Семак
|Юрий Жирков
|28′
|Артем Дзюба(Сердар Азмун)
|90+3′
|1
|Сергей Рыжиков
|41
|Михаил Кержаков
|2
|Владимир Полуяхтов
|15
|Вячеслав Караваев
23′
|23
|Дмитрий Комбаров
85′
|6
|Бранислав Иванович
|3
|Никита Чернов
|44
|Ярослав Ракицкий
|50
|Максим Карпов
|3
|Дуглас Сантос
|20
|Срджан Мияйлович
67′
|27
|Магомед Оздоев
|7
|Александр Соболев
|7
|Сердар Азмун
|8
|Александр Гацкан
|5
|Вильмар Барриос
|99
|Максим Канунников
87′
|18
|Юрий Жирков
88′
|10
|Антон Терехов
|91
|Алексей Сутормин
|17
|Антон Зиньковский
77′
|14
|Далер Кузяев
64′
|9
|Деян Радонич
|22
|Артем Дзюба
|28
|Паул Антон
60′
|11
|Себастьян Дриусси
78′
|77
|Дмитрий Кабутов
|20
|Роберт Мак
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|22
|1
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|1
|3
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)