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18:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» — «Оренбург»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Краснодара» и «Оренбурга» назвали стартовые составы на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 27 октября, в Краснодаре на одноимённом стадионе.

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Источник: РИА "Новости"
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Уткин, Фернандеш, Олссон, де Вильена, Ари, Сулейманов.

Запасные: Крицюк, Спаич, Камболов, Стоцкий, Кайю, Намли, Игнатьев. Берг.

«Оренбург»: Климович, Малых, Шахов, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Рогич, Деспотович.

Запасные: Довбня, Сиваков, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Москвичев, Черных, Чуканов, Галаджан, Фамайе.

«Краснодар», набрав 27 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (14) — 12-е.

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