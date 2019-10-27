«Краснодар» — «Оренбург»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Краснодара» и «Оренбурга» назвали стартовые составы на матч 14-го тура Российской
Тренерские штабы «Краснодара» и «Оренбурга» назвали стартовые составы на матч 14-го тура Российской
Запасные: Крицюк, Спаич, Камболов, Стоцкий, Кайю, Намли, Игнатьев. Берг.
Запасные: Довбня, Сиваков, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Москвичев, Черных, Чуканов, Галаджан, Фамайе.
«Краснодар», набрав 27 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (14) — 12-е.