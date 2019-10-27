«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» на выезде переиграл столичный «Локомотив» со счетом 3:0 в матче 14-го тура Российской
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» на выезде переиграл столичный «Локомотив» со счетом 3:0 в матче 14-го тура Российской
Отличились Эсекьель Понсе (57-я минута), который забил свой первый гол в РПЛ, и Джордан Ларссон (79, 81), Зелимхан Бакаев, сделавший три голевые передачи, был признан лучшим игроком матча. На 72-й минуте встречи полузащитник «Спартака» Наиль Умяров был заменен
В первом тайме главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил желтую карточку, по итогам прошлой встречи («Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» со счетом 0:0)
Игрок «Локомотива» Александр Коломейцев, вышедший на замену на 78-й минуте, провел свой 100-й матч за клуб. Перед матчем полузащитнику «Локомотива» Гжегожу Крыховяку был вручен приз лучшего игрока РПЛ по итогам сентября. 13-й и 14-й туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина, 22 октября исполнилось 90 лет со дня его рождения, вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме вышел на предматчевое приветствие в кепке старого образца.
В турнирной таблице «Спартак» занимает седьмое место, набрав 18 очков в 14 турах. «Локомотив» располагается на третьем месте (29 очков, 14 матчей). «Спартак» и «Локомотив» встретились в 65-й раз в российской истории, на счету «Спартака» 29 побед, 21 раз сильнее оказывались железнодорожники, еще 15 игр завершились вничью. «Спартак» победил впервые за семь матчей в РПЛ, до этого «Спартак» один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений.
«Локомотив» прервал пятиматчевую серию побед. «Локомотив» не может победить «Спартак» на протяжении четырех матчей (две ничьи, два поражения), последний раз железнодорожники оказались сильнее «Спартака» 19 августа 2017 года, победив в гостях со счетом 4:3. «Спартак» примет «Арсенал» в матче 15-го тура РПЛ 4 ноября, «Локомотив» в гостях встретится с «Уфой» 2 ноября. 31 октября «Спартак» примет «Ростов» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России.
|Юрий Семин
|Доменико Тедеско
|Эсекиэль Понсе(Зелимхан Бакаев)
|57′
|Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин)
|79′
|Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев)
|81′
|1
|Маринату Гильерме
|98
|Александр Максименко
|20
|Владислав Игнатьев
41′
|29
|Илья Кутепов
|17
|Рифат Жемалетдинов
|6
|Айртон
|5
|Бенедикт Хеведес
|2
|Самюэль Жиго
|14
|Ведран Чорлука
88′
|14
|Георгий Джикия
22′
|6
|Дмитрий Баринов
42′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|7
|Гжегож Крыховяк
|33
|Алекс Крал
|23
|Жоау Мариу
|19
|Эсекиэль Понсе
|59
|Алексей Миранчук
|20
|Андре Шюррле
55′
|19
|Эдер
71′
|23
|Джордан Ларссон
|27
|Мурило
78′
|54
|Наиль Умяров
73′
|18
|Александр Коломейцев
|47
|Роман Зобнин
|10
|Зелимхан Бакаев
45+1′84′
|7
|Аяз Гулиев
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|11
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)