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18:38 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» на выезде переиграл столичный «Локомотив» со счетом 3:0 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене» в присутствии 22863 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Отличились Эсекьель Понсе (57-я минута), который забил свой первый гол в РПЛ, и Джордан Ларссон (79, 81), Зелимхан Бакаев, сделавший три голевые передачи, был признан лучшим игроком матча. На 72-й минуте встречи полузащитник «Спартака» Наиль Умяров был заменен из-за повреждения руки, вместо него на поле вышел восстановившийся от травмы Роман Зобнин. Впервые в матчах РПЛ система видеоассистента рефери (VAR) работала на двух параллельно проходивших матчах (помимо игры «Локомотив» — «Спартак», VAR работал на матче между московскими ЦСКА и «Динамо»).

В первом тайме главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил желтую карточку, по итогам прошлой встречи («Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» со счетом 0:0) контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал Тедеско на 10 тыс. рублей за то, что он трижды вышел за пределы технической зоны. Тедеско является самым молодым главным тренером клуба РПЛ (34 года), Юрий Семин, возглавляющий «Локомотив», — самым возрастным (72 года).

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Игрок «Локомотива» Александр Коломейцев, вышедший на замену на 78-й минуте, провел свой 100-й матч за клуб. Перед матчем полузащитнику «Локомотива» Гжегожу Крыховяку был вручен приз лучшего игрока РПЛ по итогам сентября. 13-й и 14-й туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина, 22 октября исполнилось 90 лет со дня его рождения, вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме вышел на предматчевое приветствие в кепке старого образца.

В турнирной таблице «Спартак» занимает седьмое место, набрав 18 очков в 14 турах. «Локомотив» располагается на третьем месте (29 очков, 14 матчей). «Спартак» и «Локомотив» встретились в 65-й раз в российской истории, на счету «Спартака» 29 побед, 21 раз сильнее оказывались железнодорожники, еще 15 игр завершились вничью. «Спартак» победил впервые за семь матчей в РПЛ, до этого «Спартак» один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений.


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«Локомотив» прервал пятиматчевую серию побед. «Локомотив» не может победить «Спартак» на протяжении четырех матчей (две ничьи, два поражения), последний раз железнодорожники оказались сильнее «Спартака» 19 августа 2017 года, победив в гостях со счетом 4:3. «Спартак» примет «Арсенал» в матче 15-го тура РПЛ 4 ноября, «Локомотив» в гостях встретится с «Уфой» 2 ноября. 31 октября «Спартак» примет «Ростов» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России.

Локомотив
0:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 1427.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 23863 зрителя
Главные тренеры
Юрий СеминДоменико Тедеско
Голы
Эсекиэль Понсе(Зелимхан Бакаев)57′
Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин)79′
Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев)81′
Составы команд
1Маринату Гильерме
98Александр Максименко
20Владислав Игнатьев
41′
29Илья Кутепов
17Рифат Жемалетдинов
6Айртон
5Бенедикт Хеведес
2Самюэль Жиго
14Ведран Чорлука
88′
14Георгий Джикия
22′
6Дмитрий Баринов
42′
25Лоренсо Мельгарехо
7Гжегож Крыховяк
33Алекс Крал
23Жоау Мариу
19Эсекиэль Понсе
59Алексей Миранчук
20Андре Шюррле
55′
19Эдер
71′
23Джордан Ларссон
27Мурило
78′
54Наиль Умяров
73′
18Александр Коломейцев
47Роман Зобнин
10Зелимхан Бакаев
45+1′84′
7Аяз Гулиев
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
11Удары (всего)8
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
6Угловые3
18Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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