«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Отличились Эсекьель Понсе (57-я минута), который забил свой первый гол в РПЛ, и Джордан Ларссон (79, 81), Зелимхан Бакаев, сделавший три голевые передачи, был признан лучшим игроком матча. На 72-й минуте встречи полузащитник «Спартака» Наиль Умяров был заменен из-за повреждения руки, вместо него на поле вышел восстановившийся от травмы Роман Зобнин. Впервые в матчах РПЛ система видеоассистента рефери (VAR) работала на двух параллельно проходивших матчах (помимо игры «Локомотив» — «Спартак», VAR работал на матче между московскими ЦСКА и «Динамо»).

В первом тайме главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил желтую карточку, по итогам прошлой встречи («Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» со счетом 0:0) контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал Тедеско на 10 тыс. рублей за то, что он трижды вышел за пределы технической зоны. Тедеско является самым молодым главным тренером клуба РПЛ (34 года), Юрий Семин, возглавляющий «Локомотив», — самым возрастным (72 года).

Игрок «Локомотива» Александр Коломейцев, вышедший на замену на 78-й минуте, провел свой 100-й матч за клуб. Перед матчем полузащитнику «Локомотива» Гжегожу Крыховяку был вручен приз лучшего игрока РПЛ по итогам сентября. 13-й и 14-й туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина, 22 октября исполнилось 90 лет со дня его рождения, вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме вышел на предматчевое приветствие в кепке старого образца.

В турнирной таблице «Спартак» занимает седьмое место, набрав 18 очков в 14 турах. «Локомотив» располагается на третьем месте (29 очков, 14 матчей). «Спартак» и «Локомотив» встретились в 65-й раз в российской истории, на счету «Спартака» 29 побед, 21 раз сильнее оказывались железнодорожники, еще 15 игр завершились вничью. «Спартак» победил впервые за семь матчей в РПЛ, до этого «Спартак» один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук