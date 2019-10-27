Ужас ЦСКА продолжается: теперь поражение от «Динамо», Влашич промазал с пенальти

Источник: РИА "Новости"

После очередного поражения в Лиге Европы Гончаренко сделал выводы: с «Динамо» центр поля изменился более, чем полностью. Бийол и Бистрович в опорной зоне, Обляков переместился налево вместо Кучаева, а Ахметов — в атаку вместо Сигурдссона. Зато оборона остается неизменный уже три матча подряд, и для ЦСКА в этом сезоне это рекорд. Коуч полностью доверяет 17-летнему Вадиму Карпову.

И.о. тренера «Динамо» Кирилл Новиков после ничьи с «Краснодаром» состав не трогал. Зато на скамейку вернулся отбывший дисквалификацию Юсупов и выздоровевшие Филипп и Н’Жи.

ЦСКА поначалу отдал мяч сопернику и неплохо контратаковал. В самом опасном выпаде «Динамо» спас Ордец — Влашич сыгрался с Ахметовым и выкатил мяч на Чалова, который бил с линии штрафной.

Хотя намного лучший шанс забить упустил сам Никола. Арбитр Карасев назначил пенальти в ворота «Динамо» только после помощи VAR, когда мяч уже перешел на армейскую половину поля. Хорват обычно бьет на силу, чаще по центру, а в этот раз неточно пульнул в угол. Шунин угадал направление, даже это не потребовалось.

После перерыва ЦСКА продолжил давить. Кроме удара Шиманьски (мог оказаться у Гончаренко зимой, но выбор сделали в пользу Лукаса Сантоса) в самую девятку и красивого сейва Акинфеева после него у «Динамо» вспомнить было нечего.

Армейцы же сыпали опасными моментами. Точнее, подходами: то Сигурдссон (усилил атаку вместо Ахметова) простреливал, то Чалов вываливался на ворота, то Динеев бил с углового. Но все заканчивалось либо блокированием от защитника, либо ударом мимо.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Пока Гончаренко менял наевшегося тинейджера Карпова на Шарлию, у «Динамо» вышел свой джокер — Клинтон Н’Жи. Пока в России он запомнился только контентом 18+ в сторис. Но теперь будет человеком, который забил Акинфееву. Классика последних матчей ЦСКА — давить всю игру, но пропустить на последних минутах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/12938977" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Через минуту Н’Жи мог забивать еще, но не реализовал выход один на один. В падении капитан ЦСКА спас даже дважды: после удара камерунца и после рикошета от Облякова. Но и это не помогло, потому что навал на ворота Шунина армейцы не реализовали.