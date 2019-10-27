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18:47 (мск), источник: Sport24

Ужас ЦСКА продолжается: теперь поражение от «Динамо», Влашич промазал с пенальти

5 матчей без побед.

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Источник: РИА "Новости"

После очередного поражения в Лиге Европы Гончаренко сделал выводы: с «Динамо» центр поля изменился более, чем полностью. Бийол и Бистрович в опорной зоне, Обляков переместился налево вместо Кучаева, а Ахметов — в атаку вместо Сигурдссона. Зато оборона остается неизменный уже три матча подряд, и для ЦСКА в этом сезоне это рекорд. Коуч полностью доверяет 17-летнему Вадиму Карпову.

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И.о. тренера «Динамо» Кирилл Новиков после ничьи с «Краснодаром» состав не трогал. Зато на скамейку вернулся отбывший дисквалификацию Юсупов и выздоровевшие Филипп и Н’Жи.

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ЦСКА поначалу отдал мяч сопернику и неплохо контратаковал. В самом опасном выпаде «Динамо» спас Ордец — Влашич сыгрался с Ахметовым и выкатил мяч на Чалова, который бил с линии штрафной.

Хотя намного лучший шанс забить упустил сам Никола. Арбитр Карасев назначил пенальти в ворота «Динамо» только после помощи VAR, когда мяч уже перешел на армейскую половину поля. Хорват обычно бьет на силу, чаще по центру, а в этот раз неточно пульнул в угол. Шунин угадал направление, даже это не потребовалось.

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После перерыва ЦСКА продолжил давить. Кроме удара Шиманьски (мог оказаться у Гончаренко зимой, но выбор сделали в пользу Лукаса Сантоса) в самую девятку и красивого сейва Акинфеева после него у «Динамо» вспомнить было нечего.

Армейцы же сыпали опасными моментами. Точнее, подходами: то Сигурдссон (усилил атаку вместо Ахметова) простреливал, то Чалов вываливался на ворота, то Динеев бил с углового. Но все заканчивалось либо блокированием от защитника, либо ударом мимо.


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Пока Гончаренко менял наевшегося тинейджера Карпова на Шарлию, у «Динамо» вышел свой джокер — Клинтон Н’Жи. Пока в России он запомнился только контентом 18+ в сторис. Но теперь будет человеком, который забил Акинфееву. Классика последних матчей ЦСКА — давить всю игру, но пропустить на последних минутах.

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Через минуту Н’Жи мог забивать еще, но не реализовал выход один на один. В падении капитан ЦСКА спас даже дважды: после удара камерунца и после рикошета от Облякова. Но и это не помогло, потому что навал на ворота Шунина армейцы не реализовали.

  • ЦСКА только дважды за последние 10 лет обыгрывал «Динамо». Оба раза это случилось в сезоне-2015/16, по итогам которого бело-голубые отправились в ФНЛ.
  • В последний раз «Динамо» побеждало больше двух месяцев назад — 24 августа в Саранске был обыгран «Тамбов».
ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 1427.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоКирилл Новиков
Голы
Клинтон Нжи(Роман Нойштедтер, Константин Рауш)85′
Нереализованные пенальти
Никола Влашич22′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
1Антон Шунин
2Мариу Фернандес
2Григорий Морозов
98Иван Обляков
34Константин Рауш
23Хердур Магнуссон
3Заурбек Плиев
78Игорь Дивеев
4Владимир Рыков
29Яка Бийол
9′
18Иван Ордец
8Никола Влашич
15Роман Нойштедтер
29′
9Федор Чалов
10Силвестр Игбун
88′
62Вадим Карпов
82′
77Шарль Каборе
58′65′
31Звонимир Шарлия
6Артур Юсупов
25Кристиян Бистрович
76′
8Кирилл Панченко
68′
20Константин Кучаев
88Оскар Хильемарк
7Ильзат Ахметов
58′
11Себастьян Шиманьски
80′
17Арнор Сигурдссон
9Клинтон Нжи
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)5
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
15Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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