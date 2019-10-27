Ужас ЦСКА продолжается: теперь поражение от «Динамо», Влашич промазал с пенальти
5 матчей без побед.
5 матчей без побед.
После очередного поражения в Лиге Европы Гончаренко сделал выводы: с «Динамо» центр поля изменился более, чем полностью. Бийол и Бистрович в опорной зоне, Обляков переместился налево вместо Кучаева, а Ахметов — в атаку вместо Сигурдссона. Зато оборона остается неизменный уже три матча подряд, и для ЦСКА в этом сезоне это рекорд. Коуч полностью доверяет 17-летнему Вадиму Карпову.
И.о. тренера «Динамо» Кирилл Новиков после ничьи с «Краснодаром» состав не трогал. Зато на скамейку вернулся отбывший дисквалификацию Юсупов и выздоровевшие Филипп и Н’Жи.
ЦСКА поначалу отдал мяч сопернику и неплохо контратаковал. В самом опасном выпаде «Динамо» спас Ордец — Влашич сыгрался с Ахметовым и выкатил мяч на Чалова, который бил с линии штрафной.
Хотя намного лучший шанс забить упустил сам Никола. Арбитр Карасев назначил пенальти в ворота «Динамо» только после помощи VAR, когда мяч уже перешел на армейскую половину поля. Хорват обычно бьет на силу, чаще по центру, а в этот раз неточно пульнул в угол. Шунин угадал направление, даже это не потребовалось.
После перерыва ЦСКА продолжил давить. Кроме удара Шиманьски (мог оказаться у Гончаренко зимой, но выбор сделали в пользу Лукаса Сантоса) в самую девятку и красивого сейва Акинфеева после него у «Динамо» вспомнить было нечего.
Армейцы же сыпали опасными моментами. Точнее, подходами: то Сигурдссон (усилил атаку вместо Ахметова) простреливал, то Чалов вываливался на ворота, то Динеев бил с углового. Но все заканчивалось либо блокированием от защитника, либо ударом мимо.
Пока Гончаренко менял наевшегося тинейджера Карпова на Шарлию, у «Динамо» вышел свой джокер — Клинтон Н’Жи. Пока в России он запомнился только контентом 18+ в сторис. Но теперь будет человеком, который забил Акинфееву. Классика последних матчей ЦСКА — давить всю игру, но пропустить на последних минутах.
Через минуту Н’Жи мог забивать еще, но не реализовал выход один на один. В падении капитан ЦСКА спас даже дважды: после удара камерунца и после рикошета от Облякова. Но и это не помогло, потому что навал на ворота Шунина армейцы не реализовали.
|Виктор Гончаренко
|Кирилл Новиков
|Клинтон Нжи(Роман Нойштедтер, Константин Рауш)
|85′
|Никола Влашич
|22′
|35
|Игорь Акинфеев
|1
|Антон Шунин
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Григорий Морозов
|98
|Иван Обляков
|34
|Константин Рауш
|23
|Хердур Магнуссон
|3
|Заурбек Плиев
|78
|Игорь Дивеев
|4
|Владимир Рыков
|29
|Яка Бийол
9′
|18
|Иван Ордец
|8
|Никола Влашич
|15
|Роман Нойштедтер
29′
|9
|Федор Чалов
|10
|Силвестр Игбун
88′
|62
|Вадим Карпов
82′
|77
|Шарль Каборе
58′65′
|31
|Звонимир Шарлия
|6
|Артур Юсупов
|25
|Кристиян Бистрович
76′
|8
|Кирилл Панченко
68′
|20
|Константин Кучаев
|88
|Оскар Хильемарк
|7
|Ильзат Ахметов
58′
|11
|Себастьян Шиманьски
80′
|17
|Арнор Сигурдссон
|9
|Клинтон Нжи
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)