«Спартак» грохнул «Локо» в дерби — 3:0! Тедеско побеждает Семина уже в третий раз
Первая победа с августа.
Первая победа с августа.
За 11 минут, которые вы пропустили
Семин выпустил ту же схему и почти тот же состав, что и в Турине (единственное изменение — вместо Идову, замученного Куадрадо и Дибалой, — Жемалетдинов).
«Спартак» Тедеско, который осторожно начал с «Рубином» и постепенно прибавлял, на первых минутах выглядел бодрее (помогла схема 4−3−3 с Кутеповым справа и атакующей тройкой Понсе-Шюррле-Мельгарехо) и свежее, но быстро отошел назад.
Лучший момент тайма — у Шюррле: «Локо» провалился на правом фланге и забыл про чемпиона мира в штрафной. Андре пробил в касание, Гилерме точно не доставал — спасла перекладина.
«Локо» выглядел уставшим (во вторник вымотался даже «Ювентус», который вчера сыграл вничью с «Лечче»), но свои моменты создал: Миранчук опасно бил рядом со штангой, через пару минут снова размял Максименко, а Жоау Мариу почти наказал Айртона за потерю у штрафной — снова близко, но мимо.
Во втором тайме «Локо» продолжил давить — «Спартак» качественно отбивался и образцово вылетал в контратаки: после гола Понсе (обратите внимание на пас Бакаева, который отрезал всех, включая Гилерме) «Локомотив» чуть не пропустил снова. На этот раз — от Бакаева.
После гола «Локо» сразу перестроился на схему с четырьмя защитниками — Мурило стал играть над Хеведесом и Чорлукой, — но стало только хуже.
«Спартак» выдал идеальную концовку: опустился назад и разбивал все атаки «Локо», ломал игровой ритм паузами и добил Семина еще двумя атаками. Обе завершил Ларрсон, которого Тедеско выпустил вместо Шюррле в начале тайма.
Лучшим игроком матча «Локомотив» — «Спартак» признан Бакаев. У него ассистентский
|Юрий Семин
|Доменико Тедеско
|Эсекиэль Понсе(Зелимхан Бакаев)
|57′
|Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин)
|79′
|Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев)
|81′
|1
|Маринату Гильерме
|98
|Александр Максименко
|20
|Владислав Игнатьев
41′
|29
|Илья Кутепов
|17
|Рифат Жемалетдинов
|6
|Айртон
|5
|Бенедикт Хеведес
|2
|Самюэль Жиго
|14
|Ведран Чорлука
88′
|14
|Георгий Джикия
22′
|6
|Дмитрий Баринов
42′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|7
|Гжегож Крыховяк
|33
|Алекс Крал
|23
|Жоау Мариу
|19
|Эсекиэль Понсе
|59
|Алексей Миранчук
|20
|Андре Шюррле
55′
|19
|Эдер
71′
|23
|Джордан Ларссон
|27
|Мурило
78′
|54
|Наиль Умяров
73′
|18
|Александр Коломейцев
|47
|Роман Зобнин
|10
|Зелимхан Бакаев
45+1′84′
|7
|Аяз Гулиев
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|11
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)