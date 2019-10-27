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18:50 (мск), источник: Sport24

«Спартак» грохнул «Локо» в дерби — 3:0! Тедеско побеждает Семина уже в третий раз

Первая победа с августа.

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Источник: Sport24

За 11 минут, которые вы пропустили из-за отсутствия трансляции, ничего не случилось.

Семин выпустил ту же схему и почти тот же состав, что и в Турине (единственное изменение — вместо Идову, замученного Куадрадо и Дибалой, — Жемалетдинов).

«Спартак» Тедеско, который осторожно начал с «Рубином» и постепенно прибавлял, на первых минутах выглядел бодрее (помогла схема 4−3−3 с Кутеповым справа и атакующей тройкой Понсе-Шюррле-Мельгарехо) и свежее, но быстро отошел назад.

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Лучший момент тайма — у Шюррле: «Локо» провалился на правом фланге и забыл про чемпиона мира в штрафной. Андре пробил в касание, Гилерме точно не доставал — спасла перекладина.

«Локо» выглядел уставшим (во вторник вымотался даже «Ювентус», который вчера сыграл вничью с «Лечче»), но свои моменты создал: Миранчук опасно бил рядом со штангой, через пару минут снова размял Максименко, а Жоау Мариу почти наказал Айртона за потерю у штрафной — снова близко, но мимо.


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Во втором тайме «Локо» продолжил давить — «Спартак» качественно отбивался и образцово вылетал в контратаки: после гола Понсе (обратите внимание на пас Бакаева, который отрезал всех, включая Гилерме) «Локомотив» чуть не пропустил снова. На этот раз — от Бакаева.

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После гола «Локо» сразу перестроился на схему с четырьмя защитниками — Мурило стал играть над Хеведесом и Чорлукой, — но стало только хуже.

«Спартак» выдал идеальную концовку: опустился назад и разбивал все атаки «Локо», ломал игровой ритм паузами и добил Семина еще двумя атаками. Обе завершил Ларрсон, которого Тедеско выпустил вместо Шюррле в начале тайма.

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  • 3:0 — это первая победа «Спартака» в премьер-лиге с 25 августа. Тедеско обыгрывает Семина уже в третий раз — дважды было с «Шальке» в ЛЧ (1:0, 1:0) и теперь со «Спартаком».

  • Лучшим игроком матча «Локомотив» — «Спартак» признан Бакаев. У него ассистентский хет-трик.

  • «Локо» отпустил «Зенит», «Спартак» поднялся на 7-е место.
Локомотив
0:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 1427.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 23863 зрителя
Главные тренеры
Юрий СеминДоменико Тедеско
Голы
Эсекиэль Понсе(Зелимхан Бакаев)57′
Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин)79′
Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев)81′
Составы команд
1Маринату Гильерме
98Александр Максименко
20Владислав Игнатьев
41′
29Илья Кутепов
17Рифат Жемалетдинов
6Айртон
5Бенедикт Хеведес
2Самюэль Жиго
14Ведран Чорлука
88′
14Георгий Джикия
22′
6Дмитрий Баринов
42′
25Лоренсо Мельгарехо
7Гжегож Крыховяк
33Алекс Крал
23Жоау Мариу
19Эсекиэль Понсе
59Алексей Миранчук
20Андре Шюррле
55′
19Эдер
71′
23Джордан Ларссон
27Мурило
78′
54Наиль Умяров
73′
18Александр Коломейцев
47Роман Зобнин
10Зелимхан Бакаев
45+1′84′
7Аяз Гулиев
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
11Удары (всего)8
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
6Угловые3
18Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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