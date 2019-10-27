«Спартак» грохнул «Локо» в дерби — 3:0! Тедеско побеждает Семина уже в третий раз

Источник: Sport24

За 11 минут, которые вы пропустили из-за отсутствия трансляции, ничего не случилось.

Семин выпустил ту же схему и почти тот же состав, что и в Турине (единственное изменение — вместо Идову, замученного Куадрадо и Дибалой, — Жемалетдинов).

«Спартак» Тедеско, который осторожно начал с «Рубином» и постепенно прибавлял, на первых минутах выглядел бодрее (помогла схема 4−3−3 с Кутеповым справа и атакующей тройкой Понсе-Шюррле-Мельгарехо) и свежее, но быстро отошел назад.

Лучший момент тайма — у Шюррле: «Локо» провалился на правом фланге и забыл про чемпиона мира в штрафной. Андре пробил в касание, Гилерме точно не доставал — спасла перекладина.

«Локо» выглядел уставшим (во вторник вымотался даже «Ювентус», который вчера сыграл вничью с «Лечче»), но свои моменты создал: Миранчук опасно бил рядом со штангой, через пару минут снова размял Максименко, а Жоау Мариу почти наказал Айртона за потерю у штрафной — снова близко, но мимо.



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Во втором тайме «Локо» продолжил давить — «Спартак» качественно отбивался и образцово вылетал в контратаки: после гола Понсе (обратите внимание на пас Бакаева, который отрезал всех, включая Гилерме) «Локомотив» чуть не пропустил снова. На этот раз — от Бакаева.

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После гола «Локо» сразу перестроился на схему с четырьмя защитниками — Мурило стал играть над Хеведесом и Чорлукой, — но стало только хуже.

«Спартак» выдал идеальную концовку: опустился назад и разбивал все атаки «Локо», ломал игровой ритм паузами и добил Семина еще двумя атаками. Обе завершил Ларрсон, которого Тедеско выпустил вместо Шюррле в начале тайма.

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