«У “Спартака” хорошая конкуренция, Тиль еще выйдет и сыграет свое». Тедеско и Семин — после дерби

— Сегодня мы выглядели плоховато, мягко говоря, — признал Юрий Семин. — Особенно во втором тайме — пропустили в первой же контратаке. Наверное, мы больше владели мячом и больше били — но глобального преимущества не было. Все были
— Сильно ли сказался на свежести «Локо» матч с «Юве»?
— Нельзя оборачиваться на матч с «Юве». Всем нам сейчас нужно подумать о том, что произошло. Мы провели плохой матч, плохо боролись и пропустили три мяча.
— Но показалось, что «Локо» либо недооценил соперника, либо экономил силы.
— Экономить ничего не надо было. Поэтому и проиграли.
— О чем говорили в раздевалке?
— После поражений ничего не говорю. Сразу ухожу.
— Удивило ли, что «Спартак» начал матч с тремя центральными защитниками?
— О «Спартаке» говорить не очень хочу. Сейчас придет тренер и ответит на все вопросы. «Спартак» я поздравляю с победой, а нам нужно сделать выводы и работать дальше.
— Доволен, что удалось победить, — сказал Доменико Тедеско. — Если посмотреть на счет, можно подумать, что все было идеально. Но еще над многим надо работать. Победа была достигнута с помощью компактности, тяжелой работы и слаженности коллектива.
— Бакаев в других командах не играл в центре, а сегодня отдал три голевые из зоны опорника.
— Меня уже раз десять об этом спрашивали. Я с ним разговаривал о том, комфортно ли ему на этой позиции. Он сказал «да». Когда игрок так считает, я не могу ему отказать. Но, несмотря на это, сохраняется возможность, что
— В «Спартаке» появились Цорн и Тедеско. Вы здесь для того, чтобы заработать деньги или успех, как Каррера?
— Я сюда пришел
— Ларссон раньше не проявлял себя как бомбардир. Вы довольны его игрой и на какой позиции его рассматриваете?
— Как и в случае с Бакаевым, я встретился с ним, поговорил, и он сказал, что ему комфортно играть центрального нападающего. Сегодня он там прекрасно себя показал. Но иногда с точки зрения тактики требуется принимать другие решения. Так было в предыдущем матче, где я хотел усилить Ларссоном фланг.
— Что с Тилем? Он неудачно провел предыдущий матч, сегодня остался в запасе.
— У нас хорошая конкуренция. Гус хорошо тренировался на неделе, но у нас большой выбор в центре поля — порядка 7 игроков. И приходится делать непростой выбор. До конца не знаешь, правильный он или нет. Сегодня нам был нужен Умяров, который перемещался с позиции опорника на место восьмерки. А Гус — умный футболист, он еще выйдет и сыграет свое.
— Все три мяча «Локомотиву» были забиты в контратаках.
— Безусловно, надо больше работать над владением, сегодня с этим были проблемы. Нужно действовать быстро, в одно касание, искать лучшие позиции. Сегодня были моменты, когда мы затягивали. Но в целом большие клубы должны уметь как владеть мячом, так и забивать в контратаках. Как тот же «Ман Сити».
— Шюррле пробил в перекладину, но в целом был не так активен…
— Безусловно, это последствия болезни. Он долго не тренировался и потерял игровой ритм. Но он хорошо работал на тренировках и сегодня проделал большой объем работы. Ему нужно было прессинговать трех защитников. Когда так происходит, надо давать игроку отдых. К счастью, у нас в запасе были те же Мирзов и Ларссон.
— Сегодня вы получили свою первую желтую карточку…
— Да, потому что дотронулся до судьи. Но обсуждать их работу я не хочу. Как и жаловаться на погоду, поле, ветер, снег или
|Юрий Семин
|Доменико Тедеско
|Эсекиэль Понсе(Зелимхан Бакаев)
|57′
|Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин)
|79′
|Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев)
|81′
|1
|Маринату Гильерме
|98
|Александр Максименко
|20
|Владислав Игнатьев
41′
|29
|Илья Кутепов
|17
|Рифат Жемалетдинов
|6
|Айртон
|5
|Бенедикт Хеведес
|2
|Самюэль Жиго
|14
|Ведран Чорлука
88′
|14
|Георгий Джикия
22′
|6
|Дмитрий Баринов
42′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|7
|Гжегож Крыховяк
|33
|Алекс Крал
|23
|Жоау Мариу
|19
|Эсекиэль Понсе
|59
|Алексей Миранчук
|20
|Андре Шюррле
55′
|19
|Эдер
71′
|23
|Джордан Ларссон
|27
|Мурило
78′
|54
|Наиль Умяров
73′
|18
|Александр Коломейцев
|47
|Роман Зобнин
|10
|Зелимхан Бакаев
45+1′85′
|7
|Аяз Гулиев
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)