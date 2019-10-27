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10Роналду сдержали, Дибалу не смогли. «Ювентус» додавил «Локомотив»
1990 лет со дня рождения Льва Яшина
19:35 (мск), источник: Sport24

«У “Спартака” хорошая конкуренция, Тиль еще выйдет и сыграет свое». Тедеско и Семин — после дерби

Пресс-конференция в Черкизово.

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Источник: Sport24

— Сегодня мы выглядели плоховато, мягко говоря, — признал Юрий Семин. — Особенно во втором тайме — пропустили в первой же контратаке. Наверное, мы больше владели мячом и больше били — но глобального преимущества не было. Все были какими-то заторможенными. 3:0 — это даже хорошо. Хорошо, чтобы игроки подумали: самое главное в футболе это желание побеждать. Второй тайм для меня — неожиданность.

— Сильно ли сказался на свежести «Локо» матч с «Юве»?

— Нельзя оборачиваться на матч с «Юве». Всем нам сейчас нужно подумать о том, что произошло. Мы провели плохой матч, плохо боролись и пропустили три мяча.

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Роналду сдержали, Дибалу не смогли. «Ювентус» додавил «Локомотив»

— Но показалось, что «Локо» либо недооценил соперника, либо экономил силы.

— Экономить ничего не надо было. Поэтому и проиграли.

— О чем говорили в раздевалке?

— После поражений ничего не говорю. Сразу ухожу.

— Удивило ли, что «Спартак» начал матч с тремя центральными защитниками?

— О «Спартаке» говорить не очень хочу. Сейчас придет тренер и ответит на все вопросы. «Спартак» я поздравляю с победой, а нам нужно сделать выводы и работать дальше.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Доволен, что удалось победить, — сказал Доменико Тедеско. — Если посмотреть на счет, можно подумать, что все было идеально. Но еще над многим надо работать. Победа была достигнута с помощью компактности, тяжелой работы и слаженности коллектива.

— Бакаев в других командах не играл в центре, а сегодня отдал три голевые из зоны опорника.


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— Меня уже раз десять об этом спрашивали. Я с ним разговаривал о том, комфортно ли ему на этой позиции. Он сказал «да». Когда игрок так считает, я не могу ему отказать. Но, несмотря на это, сохраняется возможность, что где-то он сыграет на фланге. Универсальные игроки — это здорово.

— В «Спартаке» появились Цорн и Тедеско. Вы здесь для того, чтобы заработать деньги или успех, как Каррера?

— Я сюда пришел из-за эмоций. Мне нравится работать в клубе, где много эмоций.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Ларссон раньше не проявлял себя как бомбардир. Вы довольны его игрой и на какой позиции его рассматриваете?

— Как и в случае с Бакаевым, я встретился с ним, поговорил, и он сказал, что ему комфортно играть центрального нападающего. Сегодня он там прекрасно себя показал. Но иногда с точки зрения тактики требуется принимать другие решения. Так было в предыдущем матче, где я хотел усилить Ларссоном фланг.

— Что с Тилем? Он неудачно провел предыдущий матч, сегодня остался в запасе.

— У нас хорошая конкуренция. Гус хорошо тренировался на неделе, но у нас большой выбор в центре поля — порядка 7 игроков. И приходится делать непростой выбор. До конца не знаешь, правильный он или нет. Сегодня нам был нужен Умяров, который перемещался с позиции опорника на место восьмерки. А Гус — умный футболист, он еще выйдет и сыграет свое.

Видео
Тедеско — Джокер «Спартака». Теперь уже точно. Live Короткина и Симонова

— Все три мяча «Локомотиву» были забиты в контратаках.

— Безусловно, надо больше работать над владением, сегодня с этим были проблемы. Нужно действовать быстро, в одно касание, искать лучшие позиции. Сегодня были моменты, когда мы затягивали. Но в целом большие клубы должны уметь как владеть мячом, так и забивать в контратаках. Как тот же «Ман Сити».

— Шюррле пробил в перекладину, но в целом был не так активен…

— Безусловно, это последствия болезни. Он долго не тренировался и потерял игровой ритм. Но он хорошо работал на тренировках и сегодня проделал большой объем работы. Ему нужно было прессинговать трех защитников. Когда так происходит, надо давать игроку отдых. К счастью, у нас в запасе были те же Мирзов и Ларссон.

— Сегодня вы получили свою первую желтую карточку…

— Да, потому что дотронулся до судьи. Но обсуждать их работу я не хочу. Как и жаловаться на погоду, поле, ветер, снег или что-то еще.

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Футбол, Премьер-лига, Тур 1427.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 23863 зрителя
Главные тренеры
Юрий СеминДоменико Тедеско
Голы
Эсекиэль Понсе(Зелимхан Бакаев)57′
Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин)79′
Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев)81′
Составы команд
1Маринату Гильерме
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22′
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42′
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7Гжегож Крыховяк
33Алекс Крал
23Жоау Мариу
19Эсекиэль Понсе
59Алексей Миранчук
20Андре Шюррле
55′
19Эдер
71′
23Джордан Ларссон
27Мурило
78′
54Наиль Умяров
73′
18Александр Коломейцев
47Роман Зобнин
10Зелимхан Бакаев
45+1′85′
7Аяз Гулиев
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
14Удары (всего)9
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
5Угловые3
15Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
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